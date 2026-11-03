Virgin Media O2 припиняє розгортання оптоволокна — Channel NewsAsia

Британська телекомунікаційна компанія Virgin Media O2 скорочує витрати на персонал, припиняє розгортання оптоволоконної мережі та веде переговори про використання мережі конкурента BT. Компанія прагне підвищити прибутковість і зменшити борг, повідомляє Channel NewsAsia.

Скорочення витрат

Virgin Media O2 має намір зменшити сукупні витрати на персонал приблизно на 30%. Більша частина скорочень припаде на посади, не пов’язані безпосередньо з обслуговуванням клієнтів. Група працевлаштовує близько 15 тисяч людей.

Генеральний директор Луц Шулер назвав зміни складними, але необхідними. За його словами, компанія не може залишатися без змін з огляду на ринкові умови, регуляторне середовище у сфері оптоволоконних мереж і технологічні зміни в економіці.

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Показники за третій квартал

У третьому кварталі Virgin Media O2 втратила 23 300 абонентів фіксованого зв’язку, а їхня загальна кількість зменшилася до 5,5 мільйона. Виручка компанії за квартал скоротилася на 5,7% — до 2,4 млрд фунтів стерлінгів. Скоригований показник основного прибутку знизився на 2,6%, до 995 млн фунтів.

Компанія, якою спільно володіють Liberty Global і Telefonica, зазнає тиску через розбудову оптоволоконної мережі BT та конкуренцію з боку численних невеликих альтернативних операторів.

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