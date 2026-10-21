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Збій у мережі Orange порушив мобільний зв’язок по всій Франції — Channel NewsAsia

Федір Криштовський 21 Жовтня 2026 14:07
Збій у мережі Orange порушив мобільний зв’язок по всій Франції — Channel NewsAsia

Французький телекомунікаційний оператор Orange у середу, 21 жовтня, повідомив про інцидент, що вплинув на його мобільну мережу у Франції. За оцінкою компанії, через це клієнти по всій країні зазнали значних перебоїв із мобільними послугами. Про це 21 жовтня повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Повідомлення про проблеми

Downdetector, який відстежує збої через агрегування статусних повідомлень із кількох джерел, у середу вранці показав десятки тисяч повідомлень про проблеми з мобільними послугами Orange у Франції. Ці дані стосувалися ранку середи, коли Orange також підтвердив значні перебої.

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Роботи над відновленням

Речник Orange у заяві Reuters повідомив, що технічні команди встановлюють причину інциденту й працюють над відновленням послуг. На момент цієї заяви компанія пов’язувала масштабні перебої саме з інцидентом у мобільній мережі у Франції.

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