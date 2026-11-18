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Основну сюжетну кампанію Grand Theft Auto 6 можна буде пройти приблизно за 50 годин.

Натомість для отримання платинового трофея на PlayStation 5 гравцям доведеться витратити близько 200 годин.

За інформацією інсайдера Тома Гендерсона з Insider Gaming, сюжет складатиметься зі 100 місій, розподілених між п’ятьма розділами. Зазначені 50 годин стосуються лише основної історії, без побічних завдань та додаткових активностей.

Для порівняння, сюжет GTA 5 займає приблизно 32 години, а Red Dead Redemption 2 — близько 50 годин. Водночас співкерівник Rockstar North Роб Нельсон раніше розповідав, що його власне проходження GTA 6 тривало близько 80 годин з урахуванням побічних завдань і дослідження відкритого світу.

Одним із найскладніших випробувань для отримання платини може стати фотополювання. За оцінкою Гендерсона, гравцям потрібно буде знайти та сфотографувати 170 різних видів тварин у вигаданому штаті Леоніда. Подібна механіка вже була в Red Dead Redemption 2, де вивчення дикої природи було частиною проходження гри на 100%.

Усі наведені дані базуються на витоку оглядових матеріалів і поки не підтверджені офіційно Rockstar Games. GTA 6 вийде для PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Джерело: Insider Gaming

Україна посіла останнє місце серед європейських країн у рейтингу доступності Grand Theft Auto VI. Щоб придбати базове видання довгоочікуваної гри, українському працівникові доведеться відпрацювати понад 31 годину. Для порівняння, жителю Люксембурга, який очолив рейтинг, достатньо лише півтори години роботи.

У ніч на 19 листопада о 00:00 відбудеться довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto VI — нової масштабної гри від Rockstar Games. Після багатьох років очікування та численних перенесень геймери зможуть зануритися в історію кримінального дуету Люсії та Джейсона, яка розгортається у сонячному Вайс-Сіті.

Grand Theft Auto 6 набрала 99 зі 100 балів на агрегаторі Metacritic, розділивши перше місце в рейтингу найвище оцінених ігор в історії з The Legend of Zelda: Ocarina of Time, яка вийшла у 1997 році.

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