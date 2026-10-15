FIFA перенесла FIFAe Finals у Джидді після атак — Channel NewsAsia

FIFA та Саудівська федерація кіберспорту перенесли FIFAe Finals 2026, що мали відбутися в Джидді, Саудівська Аравія, з 16 до 25 жовтня. Рішення ухвалили після нещодавніх атак на країну, повідомляє Channel NewsAsia.

Причина перенесення

Організатори заявили, що рішення ухвалили після оцінки останніх подій у регіоні та їхнього впливу на логістичні умови, необхідні для проведення турніру. Про нові дати FIFAe Finals наразі не повідомляли.

У суботу удар по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда забрав життя щонайменше 12 людей, ще понад 300 дістали поранення. Єменський рух хуситів, який підтримує Іран, заявив про відповідальність за атаку.

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Вплив на спортивні заходи

Японія та Бразилія в суботу відкликали свої кіберспортивні команди після оцінки ситуації в країні-господарці. Невизначеність щодо безпеки також вплинула на інші спортивні заходи: показовий тенісний турнір Six Kings Slam перенесли з жовтня на грудень.

Азійський тур з гольфу повідомив, що стежить за розвитком ситуації перед Saudi International, який має відбутися наступного місяця в Ер-Ріяді. Азійська футбольна конфедерація також заявила, що за потреби готова розглянути перенесення Кубка Азії до 2028 року.

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