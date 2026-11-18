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Grand Theft Auto 6 набрала 99 зі 100 балів на агрегаторі Metacritic, розділивши перше місце в рейтингу найвище оцінених ігор в історії з The Legend of Zelda: Ocarina of Time, яка вийшла у 1997 році.

На момент публікації матеріалу Metacritic врахував 146 рецензій. Негативних оцінок серед них не було, а найнижча становила 9 із 10. Водночас підсумковий бал ще може змінитися, оскільки не всі огляди потрапили до рейтингу. Однак, за оцінкою Kotaku, суттєве зниження малоймовірне, адже багато великих видань уже поставили грі максимальні 10 балів.

Високий результат зафіксував і агрегатор OpenCritic: 100% критиків рекомендують гру, а середня оцінка провідних рецензентів становить 98 зі 100.

У рейтингу найвище оцінених ігор після GTA 6 та Ocarina of Time розташувалися SoulCalibur і GTA 4 із 98 балами. Super Mario Galaxy, GTA 5 та The Legend of Zelda: Breath of the Wild отримали по 97 балів.

Критики також високо оцінили новинку Rockstar Games. Видання IGN поставило їй 10 із 10, назвавши гру надзвичайно пропрацьованою. Оглядач IGN Люк Рейлі заявив, що Grand Theft Auto 6 — найвражаюча відеогра, у яку йому доводилося грати.

У Eurogamer відзначили реалістичне зображення світу та складні долі головних героїв Джейсона і Люсії. GamesRadar+ назвав проєкт грою, яка здатна поглинати десятки годин, а Giant Bomb — найкращою роботою Rockstar. Водночас деякі оглядачі звернули увагу на незначні проблеми з продуктивністю, які, однак, не зіпсували загального враження.

Після 13 років очікування з моменту виходу GTA 5 нова частина вже отримала номінації на The Game Awards, зокрема в категоріях «Гра року» та «Найкращий сюжет». За оцінками, проходження сюжетної кампанії може зайняти близько 80 годин.

У ніч на 19 листопада о 00:00 відбудеться довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto VI — нової масштабної гри від Rockstar Games. Після багатьох років очікування та численних перенесень геймери зможуть зануритися в історію кримінального дуету Люсії та Джейсона, яка розгортається у сонячному Вайс-Сіті.

Цифрові передзамовлення гри Grand Theft Auto 6 у світі станом на 13 листопада оцінювалисяприблизно у 12,13 млн копій, а дохід від них — у $1,18 млрд.

Нова частина відеоігрової серії Grand Theft Auto — GTA VI — виходить у світовий реліз після 13 років очікування, двох перенесень дати та кількох витоків. Гра стане доступною на консолях PlayStation 5 і Xbox Series опівночі за місцевим часом у кожному регіоні. Першими її зможуть запустити гравці у Новій Зеландії — о 11:00 за Гринвічем у середу.

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