Leo Team завершила виступ на DraculaN Season 7: підсумки першого ігрового дня

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19 жовтня в Бухаресті стартував LAN-турнір із Counter-Strike 2 DraculaN Season 7 від організатора Digital Crusade. У перший ігровий день Leo Team провела три матчі в групі D: поступилася ASTRAL на старті, розгромила Bayankhongor у зустрічі на виліт, але знову програла ASTRAL у вирішальній серії та завершила виступ на турнірі.

DraculaN Season 7 проходить з 19 до 23 жовтня за участю 24 команд. Загальний призовий фонд змагань становить $35 000. Матчі відбуваються в офлайн-форматі в Бухаресті, а групова стадія передбачає боротьбу за вихід до плей-оф за системою GSL.

Невдалий старт проти ASTRAL

Першим суперником Leo Team стала ASTRAL. Стартовий матч групи D проходив у форматі BO1 на Cache, де українська команда не змогла нав’язати боротьбу та поступилася з рахунком 2:13.

Поразка відправила Leo до нижньої частини групової сітки, де наступний матч ставав вирішальним: ще одна невдача означала б виліт із турніру.

Leo Team розгромила Bayankhongor у матчі на виліт

У зустрічі на виліт Leo Team зіграла проти Bayankhongor у форматі BO3. Цього разу команда продемонструвала зовсім інший рівень гри та впевнено закрила серію з рахунком 2:0.

На Ancient Leo не залишила супернику шансів, завершивши мапу з рахунком 13:0. На Dust2 команда продовжила домінувати й віддала супернику лише один раунд — 13:1.

Перемога дозволила Leo Team залишитися в боротьбі за вихід до плей-оф. Для цього потрібно було вдруге за день зіграти проти ASTRAL і взяти реванш за стартову поразку.

Другий матч проти ASTRAL: боротьба до третьої мапи

У вирішальному матчі групи D команди знову зустрілися у форматі BO3. Цього разу Leo Team змогла нав’язати супернику боротьбу та перевести серію на третю мапу.

На Dust2 ASTRAL виявилася сильнішою — 13:4. Однак Leo відповіла на Ancient, де здобула перемогу з рахунком 13:7, зрівнявши рахунок у серії.

Доля матчу вирішувалася на Cache. Попри успіх на другій мапі, завершити камбек Leo Team не вдалося: ASTRAL перемогла з рахунком 13:5 і виграла серію 2:1.

Таким чином, Leo Team завершила груповий етап DraculaN Season 7 із результатом 1–2 та не змогла пройти до наступної стадії змагань.

Підсумки першого ігрового дня для Leo Team

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Виступ Leo Team на DraculaN Season 7 виявився неоднозначним. Команда розпочала турнір із важкої поразки, але змогла швидко реабілітуватися в матчі на виліт, де виграла дві мапи з розгромними рахунками 13:0 та 13:1.

Водночас у вирішальній серії проти ASTRAL Leo не вистачило стабільності на дистанції трьох мап. Після поразки на Dust2 команда відігралася на Ancient, однак не змогла закріпити успіх на Cache.

Перший ігровий день завершився для Leo Team вильотом із турніру, але перемога над Bayankhongor та здатність повернутися в боротьбу після невдалого старту стали важливими епізодами виступу команди в Бухаресті. Попри завершення виступу на турнірі, за результатами сьогоднішнього дня Leo Team заробила +25 VRS очок. Це дозволило колективу піднятися на 1 позицію та закріпитися на 117-му місці у світовому рейтингу VRS.

Результати Leo Team на DraculaN Season 7

Leo Team — ASTRAL: 0:1 Cache — 2:13. Leo Team — Bayankhongor: 2:0 Ancient — 13:0.

Dust2 — 13:1. Leo Team — ASTRAL: 1:2 Dust2 — 4:13.

Ancient — 13:7.

Cache — 5:13.

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DraculaN Season 7 триватиме до 23 жовтня. Після завершення групового етапу найкращі команди продовжать боротьбу за частину призового фонду в розмірі $35 000 у плей-оф.

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