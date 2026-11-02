NAVI розпочали IEM Beijing 2026 з перемоги над чинними чемпіонами мейджора

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Український клуб Natus Vincere успішно стартував на турнірі IEM Beijing 2026 з CS2, обігравши Falcons із рахунком 2:0 у першому матчі групового етапу.

На Ancient, яку обрали NAVI, українці впевнено контролювали гру та перемогли з рахунком 13:5.

На Mirage боротьба була значно напруженішою. Команди обмінювалися виграними раундами, а одним із ключових моментів став ейс гравця NAVI makazze, який самостійно знищив усіх п'ятьох суперників.

У підсумку NAVI виграли другу карту з рахунком 13:11 та здобули загальну перемогу 2:0.

У наступному матчі українці зустрінуться з FURIA. Переможець протистояння отримає путівку до чвертьфіналу плей-оф, а команда, яка програє, продовжить виступ у нижній сітці.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) у ніч на 18 травня здобула перемогу у гранд-фіналі турніру IEM Atlanta 2026 з Counter-Strike 2. У вирішальному матчі українці переграли GamerLegion та завоювали чемпіонський титул.

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