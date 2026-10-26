Red Dunes виграла Street Fighter League та $60 тисяч — The National

Кіберспортивна команда Red Dunes з Абу-Дабі виграла чемпіонат Street Fighter League для регіону Європи, Близького Сходу, Африки та Азії, який відбувся в Лондоні, Велика Британія. У фіналі турніру з Street Fighter 6 команда перемогла GTW із рахунком 70:30, отримала $60 тисяч призових і право виступити на світовому чемпіонаті в Токіо. Про це повідомляє The National.

Фінал у Лондоні

Турнір пройшов у межах MCM Comic Con London у виставковому центрі ExCeL. Призовий фонд змагань становив $100 тисяч. У сезоні взяли участь 24 гравці, об’єднані у шість команд, що представляли Європу, Близький Схід, Африку та Азію.

Red Dunes вийшла до плейоф після другого місця в регулярному сезоні, поступившись лише GTW. У півфіналі команда переграла YESports із рахунком 60:20, а у вирішальному матчі перемогла GTW.

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Склад команди та наступна мета

До складу Red Dunes увійшли Адель Ануш, який виріс в Абу-Дабі та виступає як Big Bird, йорданець Амджад Аль-Шалабі під псевдонімом AngryBird, норвежець Арман Ханджані, відомий як Phenom, а також швед Джоел Сунделл, який виступає як Juicy Joe.

У фіналі Ануш здобув дві важливі перемоги персонажем C Viper після невдалого старту команди. Сунделл переміг гравця Bravery, а Аль-Шалабі завершив протистояння перемогою над Zhen персонажем Akuma.

Для Red Dunes це перший чемпіонський титул під цією назвою та третя поспіль регіональна перемога цього складу в Street Fighter League. Світовий фінал Street Fighter League World Championship відбудеться 10–14 березня на арені Ryogoku Kokugikan у Токіо. Команда вже двічі виступала на світовому рівні, але ще не вигравала цей турнір.

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