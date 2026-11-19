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Компанія Rockstar Games, яка працює над грою Grand Theft Auto VI, представила лімітовану колекцію кейсів для PlayStation 5 у співпраці з німецьким брендом дорожніх аксесуарів RIMOWA. Ексклюзивні набори не надійдуть у роздрібний продаж і призначені лише для друзів та родини учасників проєкту.

До набору входить невелика чорна валіза з принтом пальм і яскраво-рожевим написом Vice City — назвою вигаданого міста, яке є одним із головних місць дії GTA 6. Усередині розмістили ігрову консоль PlayStation 5 зі спеціальним дизайном, контролери та саму гру.

Колаборацію створили в обмеженому форматі Friends and Family — такі набори призначені для обраного кола людей і не продаються звичайним покупцям. Проєкт приурочили до виходу нової частини Grand Theft Auto.

Публікація фотографій ексклюзивної валізи викликала неоднозначну реакцію в соцмережах. Користувачі дивуються, навіщо демонструвати продукт, який неможливо придбати, та жартують, що хотіли б потрапити до списку друзів і родичів компанії.

Деякі коментатори припускають, що згодом такі набори можуть з'явитися на eBay, однак уже за значно вищими цінами.

Про це повідомляє RIMOWA.

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