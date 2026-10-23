Учасник Leo School Владислав «SUGXR» Ткаченко провів стрім із тренером Leo Team Дмитром «rjy» Чумаком

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Владислав Ткаченко, відомий під ніком SUGXR, провів спільний стрім на офіційному Twitch-каналі Leo Team разом із тренером Leo School Дмитром «rjy» Чумаком. До трансляції також приєднався blicx — учасник попереднього сезону Leo School. Разом вони грали в CS2, спілкувалися та ділилися досвідом.

Трансляція стала можливістю для одного з наймолодших учасників Leo School спробувати себе в новому форматі та отримати досвід стрімінгу разом із тренером. Для молодих гравців важливо розвиватися не лише безпосередньо в грі, а й пробувати себе в інших напрямках кіберспорту, зокрема у створенні контенту та взаємодії з аудиторією.

SUGXR бере участь у Leo School, де працює над своїми індивідуальними навичками, ігровим мисленням та розумінням CS2. Навчальний процес охоплює аналіз демо, розбір помилок, розвиток комунікації та командної взаємодії. Це системна робота, спрямована на те, щоб допомогти гравцеві визначити свої слабкі сторони й поступово покращувати результати.

Як навчання в Leo School допомагає розвиватися в CS2

Сам Владислав позитивно оцінює навчання в Leo School і зазначає, що воно допомагає йому краще розуміти гру та бачити можливості для подальшого розвитку.

«Якщо чесно, мені дуже подобається навчатися в Leo School. Тут я дізнаюся багато нового про CS2 і розумію, що для того, щоб реально прогресувати, недостатньо просто багато грати — потрібно ще й аналізувати свої помилки та працювати над ними.

Ми розбираємо демки, працюємо над індивідуальними навичками, комунікацією та розумінням гри. Я почав краще помічати свої помилки й розуміти, що можна зробити по-іншому в різних ситуаціях. Ще мені подобається, що тренери пояснюють усе на практиці й допомагають зрозуміти, над чим потрібно працювати далі.

Я хочу й надалі розвиватися в CS2, ставати сильнішим гравцем і досягати своїх цілей. Тому для мене Leo School — це хороший досвід і можливість реально покращувати свою гру», — поділився Владислав «SUGXR» Ткаченко.

Важливою частиною навчального процесу є робота з тренером. Дмитро «rjy» Чумак допомагає учасникам Leo School розвиватися та рухатися вперед у навчанні. Спільний ефір із Владиславом став ще однією нагодою для взаємодії поза звичним тренувальним форматом.

Для SUGXR це також досвід виступу перед глядачами в прямому ефірі на каналі команди. Такі можливості дозволяють молодим гравцям поступово знайомитися з медійною стороною кіберспорту та відкривати для себе нові формати активності в ком’юніті.

Приєднання blicx до трансляції стало ще одним прикладом того, як учасники різних сезонів Leo School можуть залишатися частиною спільноти, взаємодіяти між собою та продовжувати розвиватися в CS2.

Leo School продовжує створювати можливості для розвитку молодих талантів у CS2 — від індивідуальної підготовки й аналітики до практичного досвіду за межами ігрового сервера

Leo School відкриває набір на третій сезон

Паралельно з ігровою активністю Leo Team продовжує розвивати освітній напрям. Leo School відкриває набір учасників на третій сезон, запрошуючи гравців CS2, які прагнуть покращити індивідуальні навички, навчитися аналізувати власні помилки та краще взаємодіяти з командою.

Учасники отримують можливість працювати над своєю грою та послідовно розвиватися завдяки навчанню й роботі з тренерами.

Якщо хочеш стати частиною Leo School, заповнюй анкету за посиланням: https://forms.gle/8sdSr5Et8sEWdgci8

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