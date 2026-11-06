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Апаратна косметологія стала одним із важливих напрямів сучасного догляду за обличчям і тілом. За допомогою лазерних, ультразвукових, вакуумних та інших технологій можна працювати з різними естетичними проблемами: від недостатнього зволоження й нерівного тону шкіри до небажаного волосся, проявів целюліту та локальних жирових відкладень. Багато таких процедур не потребують ін'єкцій або хірургічного втручання.

Широкий вибір апаратних процедур пропонує LEO Beauty Club у Києві, який розташований за адресою вул. Василя Липківського, 16Б, ЖК «Квартет». Салон працює щодня з 09:00 до 21:00. Дізнатися більше про послуги та записатися на процедури можна за телефоном +38 (099) 444-38-45 або через Instagram — @leobeautyclub.kyiv.

В салоні LEO Beauty Club представлено десять апаратних технологій: Accuret, CooLifting, Dermadrop, Endosphera, HydraFacial, ICOONE, Lase MD, Robolex, Ulfit та Candela. Вони відрізняються принципами роботи, зонами застосування та результатами, на які спрямовані процедури.

HydraFacial у LEO Beauty Club: очищення, відлущування та зволоження шкіри

Однією з технологій догляду за обличчям, представлених у LEO Beauty Club, є HydraFacial. Вона поєднує декілька етапів роботи зі шкірою в межах однієї процедури: очищення, відлущування поверхневих ороговілих клітин, видалення забруднень із пор та нанесення спеціальних сироваток.

В основі апарата лежить технологія Vortex-Fusion. Спеціальна насадка створює контрольований вихровий потік, завдяки якому одночасно відбувається вакуумне очищення шкіри та подача доглядових компонентів.

На відміну від класичних механічних чисток, під час яких косметолог може вручну видаляти вміст пор, HydraFacial використовує вакуумні насадки та спеціально підібрані розчини. Інтенсивність впливу регулюється з урахуванням стану шкіри.

Процедуру застосовують для догляду за шкірою з розширеними або забрудненими порами, нерівною текстурою, підвищеною жирністю чи недостатнім зволоженням. Окрема перевага технології полягає в можливості адаптувати процедуру. Косметолог може змінювати інтенсивність очищення, використовувати різні насадки й сироватки відповідно до потреб клієнта.

Після сеансу шкіра може виглядати більш гладенькою та зволоженою.

CooLifting у LEO Beauty Club: догляд за обличчям за допомогою холоду та вуглекислого газу

CooLifting використовує інший принцип впливу на шкіру. Технологія поєднує охолодження, потік вуглекислого газу під високим тиском та нанесення активних косметичних компонентів.

Під час процедури косметолог працює спеціальною маніпулою, яка спрямовує на поверхню обличчя охолоджений потік CO₂ разом із розпиленими доглядовими засобами.

Різка зміна температури спричиняє реакцію поверхневих судин, а поєднання тиску та холоду використовується для посилення дії косметичних компонентів. Виробник називає цей механізм поєднанням кріотерапії та барофорезу.

Сеанс займає приблизно 20–30 хвилин. Процедура не передбачає проколів шкіри, тому її розглядають як варіант неінвазивного косметологічного догляду.

CooLifting може зацікавити людей, які помічають тьмяність обличчя, сухість або перші вікові зміни, але не планують ін'єкційних втручань.

Dermadrop у LEO Beauty Club: як працює безін'єкційна доставка сироваток

Ще одна технологія для догляду за шкірою обличчя в LEO Beauty Club — Dermadrop. Її особливість полягає у способі нанесення активних компонентів.

Система використовує технологію TDA — Transdermal Application, тобто трансдермального застосування косметичних речовин.

Під час процедури спеціальна маніпула створює потік кисню під контрольованим тиском, який розпилює сироватку на поверхню шкіри. Для цього застосовують спеціальні формули з транспортними компонентами, що допомагають активним речовинам проходити через шкірний бар'єр.

На відміну від ін'єкційної мезотерапії, Dermadrop не потребує використання голок. Шкіру не проколюють, а нанесення засобів відбувається безконтактним способом.

Технологія застосовується для різних косметичних завдань. Залежно від складу сироватки процедура може бути орієнтована на зволоження, покращення текстури шкіри, догляд за тьмяною шкірою або зменшення помітності окремих вікових змін.

Наприклад, засоби з гіалуроновою кислотою використовують для підтримання зволоженості, а антиоксидантні компоненти — у догляді за шкірою, яка зазнає впливу зовнішніх чинників.

Суттєва відмінність Dermadrop від HydraFacial полягає в основній меті процедури. Якщо HydraFacial поєднує очищення та зволоження, то Dermadrop зосереджений передусім на доставці активних косметичних компонентів.

Lase MD у LEO Beauty Club: лазерний догляд для покращення текстури та тону шкіри

Для роботи з нерівною текстурою, пігментацією та ознаками фотостаріння у LEO Beauty Club представлений Lase MD. Це фракційна лазерна технологія, що використовує енергію тулієвого лазера з довжиною хвилі 1927 нанометрів.

Принцип роботи відрізняється від звичайного очищення чи нанесення косметичних засобів. Лазер створює в шкірі численні мікроскопічні зони контрольованого теплового впливу. Завдяки цьому запускаються процеси відновлення тканин, які можуть поступово покращувати їхню текстуру та зовнішній вигляд.

Фракційний принцип означає, що енергія впливає не на всю поверхню шкіри суцільно, а на окремі мікроділянки. Між ними залишаються незачеплені зони, що беруть участь у відновленні.

Lase MD застосовують для роботи з неоднорідним тоном обличчя, окремими видами поверхневої пігментації, дрібними зморшками та змінами текстури шкіри.

Технологія також може поєднуватися з нанесенням спеціальних сироваток. Після лазерного впливу косметичні компоненти застосовують відповідно до обраного протоколу.

На відміну від HydraFacial або Dermadrop, Lase MD є енергетичною процедурою, яка передбачає контрольований тепловий вплив на тканини. Тому перед її проведенням важливо оцінити фототип шкіри, наявність пігментації, запальних процесів та інших можливих протипоказань.

Після сеансу можливі почервоніння, відчуття сухості й тимчасова зміна текстури поверхні шкіри. Тривалість відновлення залежить від інтенсивності процедури.

Endosphera у LEO Beauty Club: компресійна мікровібрація для догляду за тілом

Серед апаратів для роботи з тілом у LEO Beauty Club представлена Endosphera. Ця технологія використовує компресійну мікровібрацію — механічний вплив на тканини за допомогою спеціальної обертової насадки.

Маніпула апарата містить систему сфер, які під час руху створюють ритмічну компресію та вібрацію. Косметолог поступово опрацьовує вибрані ділянки тіла, змінюючи інтенсивність відповідно до індивідуальної чутливості.

Такий вплив використовують у програмах догляду за шкірою тіла, спрямованих на покращення її тонусу, зменшення тимчасової набряклості та зовнішніх проявів целюліту.

Процедури можуть проводитися на стегнах, сідницях, животі та інших зонах, для яких передбачені відповідні протоколи.

Компресійна мікровібрація забезпечує механічну стимуляцію тканин. Вона може впливати на локальну мікроциркуляцію та рух міжтканинної рідини, що пояснює використання Endosphera в масажних і дренажних програмах.

Для людей, які помічають нерівність поверхні шкіри або схильність до набряків, такий масаж може стати одним із варіантів комплексного догляду.

Кількість сеансів та інтервали між ними визначаються індивідуально.

ICOONE у LEO Beauty Club: вакуумна мікростимуляція шкіри

Ще одна технологія апаратного масажу — ICOONE. Вона також застосовується для догляду за тілом, однак принцип її роботи відрізняється від Endosphera.

Основою ICOONE є технологія Roboderm, яка поєднує вакуумну дію та механічну мікростимуляцію тканин. Спеціальні маніпули оснащені рухомими елементами з численними мікроотворами. Під час роботи вони створюють локальне втягування шкіри та її послідовну механічну стимуляцію.

Залежно від програми косметолог може змінювати інтенсивність вакууму та працювати з різними ділянками тіла.

ICOONE застосовується у процедурах, спрямованих на покращення зовнішнього вигляду шкіри, підтримання її тонусу, зменшення відчуття набряклості та корекцію видимих проявів целюліту.

Особливістю методики є можливість опрацьовувати як великі ділянки, наприклад стегна чи живіт, так і менші зони за допомогою відповідних насадок.

У LEO Beauty Club процедура для тіла проводиться у спеціальному костюмі, який використовується під час апаратного масажу.

Порівнюючи ICOONE та Endosphera, важливо враховувати різницю між їхніми механізмами. Endosphera використовує компресію та вібрацію, тоді як ICOONE поєднує вакуумний вплив із мікростимуляцією.

Robolex у LEO Beauty Club: поєднання декількох технологій для обличчя і тіла

Robolex належить до багатофункціональних апаратних платформ, які використовують різні способи впливу на тканини в межах однієї системи.

У LEO Beauty Club його представляють як технологію для персоналізованої корекції контурів обличчя та тіла, а також процедур, спрямованих на покращення пружності шкіри.

Особливість платформ сімейства Robolex полягає в можливості поєднання декількох методик. Зокрема, для моделі Robolex Plus виробник описує вакуумний вплив, радіочастотну технологію, низькоінтенсивний лазер та електроміостимуляцію. Конкретні режими залежать від модифікації обладнання та обраного протоколу.

Радіочастотний вплив використовується для контрольованого нагрівання тканин. Його застосовують у процедурах, спрямованих на покращення пружності шкіри.

Вакуумні режими забезпечують механічну стимуляцію та масажний вплив, тоді як міостимуляція передбачає використання електричних імпульсів для скорочення м'язів.

Поєднання кількох технологій дає можливість будувати індивідуальні програми залежно від того, яка проблема є основною: знижений тонус шкіри, особливості контурів тіла або потреба в локальному апаратному масажі.

Robolex може використовуватися для роботи з ділянками живота, стегон, рук та окремими зонами обличчя.

Ulfit у LEO Beauty Club: ультразвукова технологія для неопераційної корекції контурів тіла

Ulfit відрізняється від масажних технологій тим, що працює за допомогою сфокусованої ультразвукової енергії. В основі апарата лежить технологія HIFU — High-Intensity Focused Ultrasound, тобто високоінтенсивний сфокусований ультразвук.

Ультразвукова енергія спрямовується на визначену глибину тканин, де утворюються локальні зони нагрівання. В апараті Ulfit такий принцип використовують насамперед для неінвазивного впливу на підшкірну жирову тканину в межах процедур корекції контурів тіла.

Виробник передбачає використання картриджів із різною глибиною впливу. Це дозволяє фахівцю підбирати параметри відповідно до товщини підшкірної жирової тканини та зони обробки.

Серед ділянок, для яких застосовують подібні протоколи, — живіт і стегна. Мета процедури полягає не у зниженні загальної маси тіла, а в локальній зміні його контурів.

На відміну від Endosphera чи ICOONE, Ulfit не є масажною методикою. Його дія пов'язана з передаванням сфокусованої енергії в тканини, тому процедура потребує особливо уважного підбору параметрів.

Результат не обов'язково проявляється одразу після відвідування. Зміни можуть розвиватися поступово, а їхня вираженість залежить від вихідного стану тканин та індивідуальної реакції організму.

Candela у LEO Beauty Club: лазерна епіляція для видалення небажаного волосся

Окремий напрям апаратної косметології LEO Beauty Club — лазерна епіляція на обладнанні Candela. Цей виробник спеціалізується на лазерних системах для естетичної медицини, зокрема на апаратах, призначених для довготривалого зменшення росту небажаного волосся.

Принцип лазерної епіляції полягає у впливі світлової енергії на меланін — пігмент, який міститься у волоссі.

Коли лазерний промінь поглинається пігментом, його енергія перетворюється на тепло. За правильно підібраних параметрів це дозволяє пошкоджувати структури волосяного фолікула, що відповідають за подальший ріст волосся.

Лазерна епіляція може застосовуватися для різних зон тіла. Водночас ефективність процедури залежить від кольору й товщини волосся, фототипу шкіри та фази росту волосин.

Саме тому одного відвідування зазвичай недостатньо. Волосся росте циклічно, а лазер найбільш ефективно впливає на фолікули у певній фазі росту.

Курс процедур дозволяє досягти тривалого зменшення кількості та густоти волосся, однак не гарантує повного й остаточного припинення його росту.

Accuret у LEO Beauty Club: локальний догляд за шкірними утвореннями

Серед представлених у LEO Beauty Club технологій Accuret має окреме призначення. Якщо більшість інших апаратів орієнтовані на косметичний догляд або корекцію зовнішнього вигляду, то цей напрям пов'язаний із локальним впливом на певні утворення шкіри.

Accuret застосовується для азотної обробки папілом і бородавок після професійної оцінки. Методики, засновані на впливі дуже низької температури, відомі як кріотерапія або кріодеструкція.

Їхній принцип полягає в контрольованому охолодженні тканин. Під дією холоду клітини обробленої ділянки пошкоджуються, після чого відбувається поступове відторгнення уражених тканин і загоєння.

Кріотерапію застосовують у дерматологічній практиці, зокрема для лікування окремих типів бородавок та деяких доброякісних утворень.

Однак перш ніж проводити видалення, необхідно встановити природу новоутворення. Не кожне утворення, яке людина називає папіломою чи бородавкою, є таким насправді. У деяких випадках потрібен огляд дерматолога, дерматоскопія або інші методи діагностики.

Особливої уваги потребують утворення, які швидко змінюють форму, колір, розмір, кровоточать або мають незвичний вигляд.

Після кріовпливу можливі почервоніння, утворення пухирця чи кірочки, а іноді — тимчасова або стійка зміна пігментації.

Чим відрізняються апаратні процедури та як обрати потрібну

У LEO Beauty Club представлені десять апаратних технологій, кожна з яких має свої особливості та призначення. Одні використовують для очищення й зволоження шкіри, інші — для покращення її текстури, догляду за тілом, корекції контурів або видалення небажаного волосся.

Зокрема, HydraFacial поєднує очищення пор, відлущування ороговілих клітин і нанесення зволожувальних сироваток. Dermadrop зосереджений на безін'єкційному нанесенні активних косметичних компонентів, а CooLifting використовує охолодження та потік вуглекислого газу для догляду за шкірою обличчя.

Для роботи з нерівним тоном, дрібними зморшками та змінами текстури шкіри застосовують Lase MD. На відміну від звичайних доглядових процедур, ця технологія використовує фракційний лазерний вплив, який стимулює процеси оновлення шкіри.

Окрему групу становлять апарати для тіла. Endosphera забезпечує компресійний мікровібраційний масаж, тоді як ICOONE використовує вакуумну мікростимуляцію. Обидві методики застосовують для покращення зовнішнього вигляду шкіри, роботи з проявами целюліту та зменшення тимчасової набряклості.

Robolex поєднує декілька технологій апаратного впливу для роботи з обличчям і тілом. Ulfit використовує сфокусований ультразвук для неопераційної корекції локальних жирових відкладень і контурів тіла.

Для лазерної епіляції в салоні представлено обладнання Candela, а Accuret застосовують для локальної обробки окремих шкірних утворень після професійної оцінки.

Таким чином, апаратна косметологія охоплює різні напрями, а універсальної процедури, яка однаково підходила б для всіх завдань, не існує. Наприклад, для зволоження шкіри немає потреби відразу звертатися до лазерних методик, а масажні технології не можуть повністю замінити процедури, що використовують сфокусований ультразвук.

Саме тому вибір обладнання залежить від стану шкіри, особливостей організму та бажаного результату. Під час консультації фахівець може визначити, яка з доступних у LEO Beauty Club технологій найбільше відповідає конкретному запиту, а також оцінити можливі протипоказання.

Апаратна косметологія LEO Beauty Club у Києві: як записатися

Записатися на апаратну косметологію в LEO Beauty Club можна за телефоном або через соціальні мережі салону. Під час звернення можна уточнити, які процедури доступні, дізнатися їхню вартість, тривалість та обрати зручний час для відвідування.

Салон розташований у Києві за адресою вул. Василя Липківського, 16Б, ЖК «Квартет». Для запису можна зателефонувати за номером +38 (099) 444-38-45 або написати в Instagram — @leobeautyclub.kyiv.

Якщо клієнт ще не визначився з конкретною процедурою, можна попередньо проконсультуватися щодо представлених у салоні технологій. Фахівець допоможе підібрати відповідний варіант догляду з урахуванням стану шкіри, індивідуальних потреб та можливих протипоказань.

Перед візитом також варто уточнити, чи потрібна спеціальна підготовка до обраної процедури, скільки часу вона займає та чи передбачає курс із кількох сеансів.

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