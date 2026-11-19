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У ритмі сучасного життя турбота про себе стає ритуалом. Розвиваючи цю філософію, бренд alís представляє Magnesium Collection —триступеневу лінійку догляду за тілом з магнієм та ароматом Soft Cotton & Santal, яка поєднує науковий підхід до догляду за шкірою та задоволення від сенсорного досвіду. Ключовим активним компонентом нової колекції є Magnesium PCA — біодоступна форма магнію, споріднена зі структурами природного зволожувального фактора (NMF) шкіри.





Інгредієнт допомагає підтримувати її зволоженість,баланс і відчуття комфорту.



Клінічні дослідження підтверджують, що іони магнію покращують гідратацію рогового шару шкіри, зменшують трансепідермальну втрату вологи, знижують шорсткість та пригнічують запальні реакції. У формулах alis дія Magnesium PCA підсилена екстрактами центели азійської та арніки, алантоїном, пантенолом, бетаїном і натуральними ліпідами.



«Створюючи лінійку Magnesium Soft Cotton & Santal, ми хотіли дати інструмент, який працює на двох рівнях — фізіологічному та ментальному. На рівні біохімії шкіри активна формула з магнієм відновлює епідермальний бар’єр і знімає клітинний стрес. На ментальному рівні діє регулярність і тактильність ритуалу: текстура крему, температура води, знайомий аромат. Вони допомагають нервовій системі перемкнутися зі стану постійної пильності», — коментує ідейна натхненниця бренду, косметологиня Юлія Нікуліна.



Ароматична композиція Soft Cotton & Santal побудована на поєднанні тепла молочного сандалу та ніжності бавовни, що залишається делікатним шлейфом на шкірі.



Лінійка створена як конструктор догляду і складається з трьох продуктів:



• Magnesium Body Mist - парфумований міст для тіла з магнієм. Новітній продукт в лінійці засобів alís. Спрей миттєво вбирається без відчуття липкості, відновлює гідробаланс і працює як делікатна альтернатива нішевим парфумам. Зручний спосіб зволожити шкіру та зробити паузу посеред робочого дня або після тренування.



• Magnesium Hand & Body Wash - заспокійливий гель для миття тіла та рук з магнієм. Делікатний засіб для щоденного очищення шкіри. Пантенол, бетаїн та ліпіди зволожують шкіру. А завдяки ретельно підібраній формулі гель допомагає запобігти сухості.



• Magnesium Body Cream - крем для тіла з магнієм, насичений оліями ши та кокосу, у поєднанні з екстрактом арніки та центели азійської, сприяють заспокоєнню та зволоженню. Текстура швидко поглинається, відновлює ліпідний бар’єр, робить шкіру шовковистою та фіксує аромат сандалу.



alís — бренд догляду за тілом, створений на основі японської філософії Oubaitori [оубайторі], яка вчить нас не порівнювати себе з іншими та розквітати у своєму темпі. Це лягло в основу нашого підходу: м’які формули, сенсорний досвід, нішеві аромати та ритуали, які допомагають повернутись до себе.

@alis.bodycare

https://ua.alisme.com/

[email protected]

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