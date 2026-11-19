Бренд alís представляє триступеневу лінійку догляду за тілом з біодоступним магнієм та ароматом Soft Cotton & Santal
У ритмі сучасного життя турбота про себе стає ритуалом. Розвиваючи цю філософію, бренд alís представляє Magnesium Collection —триступеневу лінійку догляду за тілом з магнієм та ароматом Soft Cotton & Santal, яка поєднує науковий підхід до догляду за шкірою та задоволення від сенсорного досвіду. Ключовим активним компонентом нової колекції є Magnesium PCA — біодоступна форма магнію, споріднена зі структурами природного зволожувального фактора (NMF) шкіри.
Інгредієнт допомагає підтримувати її зволоженість,баланс і відчуття комфорту.
Клінічні дослідження підтверджують, що іони магнію покращують гідратацію рогового шару шкіри, зменшують трансепідермальну втрату вологи, знижують шорсткість та пригнічують запальні реакції. У формулах alis дія Magnesium PCA підсилена екстрактами центели азійської та арніки, алантоїном, пантенолом, бетаїном і натуральними ліпідами.
Ароматична композиція Soft Cotton & Santal побудована на поєднанні тепла молочного сандалу та ніжності бавовни, що залишається делікатним шлейфом на шкірі.
Лінійка створена як конструктор догляду і складається з трьох продуктів:
• Magnesium Body Mist - парфумований міст для тіла з магнієм. Новітній продукт в лінійці засобів alís. Спрей миттєво вбирається без відчуття липкості, відновлює гідробаланс і працює як делікатна альтернатива нішевим парфумам. Зручний спосіб зволожити шкіру та зробити паузу посеред робочого дня або після тренування.
• Magnesium Hand & Body Wash - заспокійливий гель для миття тіла та рук з магнієм. Делікатний засіб для щоденного очищення шкіри. Пантенол, бетаїн та ліпіди зволожують шкіру. А завдяки ретельно підібраній формулі гель допомагає запобігти сухості.
• Magnesium Body Cream - крем для тіла з магнієм, насичений оліями ши та кокосу, у поєднанні з екстрактом арніки та центели азійської, сприяють заспокоєнню та зволоженню. Текстура швидко поглинається, відновлює ліпідний бар’єр, робить шкіру шовковистою та фіксує аромат сандалу.
alís — бренд догляду за тілом, створений на основі японської філософії Oubaitori [оубайторі], яка вчить нас не порівнювати себе з іншими та розквітати у своєму темпі. Це лягло в основу нашого підходу: м’які формули, сенсорний досвід, нішеві аромати та ритуали, які допомагають повернутись до себе.
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