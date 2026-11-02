0:00 / 0:00

Знайти салон, у якому можна не лише зробити зачіску в Дубаї, а й підібрати догляд за волоссям, допомагає широкий вибір послуг LEO BEAUTY CLUB. Преміальний салон розташований у Kempinski Hotel & Residences на острові Palm Jumeirah і працює з різними запитами — від швидкої укладки перед зустріччю до повного оновлення образу з фарбуванням, стрижкою та відновлювальними процедурами.

Адреса салону — Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE. Записатися можна за телефоном +971 52 843 8463. Крім перукарського напряму, тут представлені макіяж, манікюр, педикюр і косметологія.

Де зробити укладку волосся в Дубаї

У LEO BEAUTY CLUB окремий напрям присвячений укладкам і стайлінгу волосся. Сюди можна звернутися, коли потрібно привести до ладу зачіску на щодень, підготуватися до вечері, урочистості, фотосесії чи іншого заходу. У переліку послуг є укладка феном, професійний стайлінг і плетіння.

Укладка дозволяє по-різному працювати з формою та текстурою волосся. Для стриманого образу підійде гладеньке укладання з акуратним об’ємом, а для святкової події можна обговорити зі стилістом хвилі, локони або складнішу композицію. Плетіння стане окремим варіантом для тих, хто хоче зібране волосся та виразні деталі. Остаточний формат зачіски майстер підбирає з урахуванням довжини, густоти й побажань клієнтки.

Укладку можна поєднати з іншими процедурами: наприклад, оновити стрижку, а потім завершити образ стайлінгом. Це зручно і для мешканок міста, і для гостей, які готуються до події.

Стрижки та підбір форми зачіски в LEO BEAUTY CLUB

Зачіска починається не лише з укладки. Те, як волосся лежить після миття, наскільки легко створюється об’єм і чи зручно підтримувати форму вдома, значною мірою залежить від стрижки. У перукарському ательє LEO BEAUTY CLUB доступні жіночі та чоловічі стрижки з фінішним укладанням.

Під час вибору форми можна врахувати довжину волосся, його природну текстуру та звичний спосіб укладання. Комусь важливо зберегти довжину й освіжити кінчики, комусь — змінити силует зачіски або зробити її більш структурованою. Такий підхід допомагає поєднати бажаний зовнішній вигляд із повсякденним комфортом.

Стрижку можна доповнити фарбуванням чи доглядом, а завершити укладкою, щоб одразу побачити цілісний результат.

Фарбування волосся: від природного відтінку до складних технік

Тим, хто шукає в Дубаї салон для зміни кольору волосся, LEO BEAUTY CLUB пропонує як повне фарбування, так і окремі техніки колористики. До переліку входять балаяж, омбре, мелірування, освітлення та фарбування коренів. Кожен із варіантів вирішує своє завдання — від підтримання наявного кольору до помітнішого перетворення.

Балаяж і омбре дозволяють працювати з переходами між відтінками, створюючи м’якший або контрастніший результат. Мелірування допомагає додати світлі акценти, а повне фарбування — змінити чи вирівняти основний колір. Якщо ж потрібно лише підтримати вже створений образ, можна обрати фарбування коренів.

Перед складним фарбуванням важливо визначити вихідний стан волосся та обговорити бажаний результат. Особливо це стосується освітлення, коли майбутній відтінок залежить і від попередніх процедур.

У LEO BEAUTY CLUB колористика є частиною комплексного перукарського напряму, тому після зміни кольору можна відразу підібрати відповідний догляд і укладку.

Кератин, ботокс для волосся та професійний догляд

Гарна зачіска залежить не тільки від роботи стиліста, а й від стану волосся. Сухість, пухнастість або пошкоджені кінчики впливають на те, наскільки рівно лягають пасма і як виглядає укладка. Тому в LEO BEAUTY CLUB поряд зі стрижками та фарбуванням представлені процедури для розгладження й догляду за довжиною.

Один із напрямів — кератинові процедури, які застосовують для розгладження волосся та полегшення подальшого укладання. Також доступний ботокс для волосся — салонна процедура, орієнтована на гладкість і косметичний догляд. Конкретний вибір залежить від структури пасом, їхнього стану та ефекту, якого хоче досягти клієнтка.

Окрему увагу в салоні приділяють доглядовим програмам Balmain Hair Couture та La Biosthétique. Вони доповнюють основні перукарські послуги й дають змогу зосередитися на стані довжини волосся. Такі процедури можна розглядати як самостійний візит або як частину догляду після фарбування й перед важливою подією.

Для Дубая це особливо актуальне поєднання: сонце, морська вода, кондиціоноване повітря та часте укладання можуть впливати на зовнішній вигляд волосся. Регулярний професійний догляд допомагає підтримувати бажану текстуру й охайний вигляд зачіски між відвідинами стиліста.

Нарощування волосся та плетіння для нового образу

Якщо хочеться змінити довжину або додати об’єму без тривалого очікування, у LEO BEAUTY CLUB доступне нарощування волосся. Ця послуга дозволяє працювати з довжиною та густотою зачіски, а спосіб нарощування і бажаний результат обговорюються з майстром перед процедурою.

Ще один варіант зміни образу — плетіння. Воно підходить і для повсякденного стилю, і для зачіски до події. Поєднання плетіння з укладкою дає більше можливостей працювати з деталями, особливо на довгому волоссі.

Усі ці послуги зібрані в одному перукарському ательє: від укладки на вечір до зміни довжини або кольору.

Зачіска та макіяж для святкової події

Підготовка до вечірки, весілля, фотосесії чи важливої зустрічі часто не обмежується волоссям. У LEO BEAUTY CLUB можна поєднати створення зачіски з професійним макіяжем. Салон пропонує денний, вечірній, святковий і весільний макіяж, а в сервісі запису представлені також комплекси, які поєднують макіяж та укладку.

Перевага такого формату — узгодженість усього образу. Стиліст працює з волоссям, візажист — із макіяжем, а клієнтка може заздалегідь визначити, який результат їй потрібен: природний повсякденний вигляд чи більш виразний варіант для урочистої події.

Для тих, хто хоче краще опанувати щоденний макіяж, у переліку послуг є й індивідуальні уроки. Вони доповнюють салонний сервіс можливістю навчитися самостійно створювати бажаний образ.

Які ще послуги пропонує LEO BEAUTY CLUB у Дубаї

Перукарський напрям — лише одна з частин LEO BEAUTY CLUB. Салон на Palm Jumeirah поєднує догляд за волоссям, нігтьовий сервіс, косметологію та процедури для тіла. Тому один візит можна присвятити не лише зачісці, а й іншим елементам догляду.

Манікюр, педикюр, брови та вії

У нігтьовому напрямі доступні манікюр і педикюр, гелеве покриття, нарощування та дизайн нігтів. Можна обрати лаконічне оформлення або нейл-арт з індивідуальними деталями. Ці послуги зручно поєднувати з підготовкою до свята чи регулярним доглядом за собою.

Салон також пропонує оформлення брів за допомогою моделювання й корекції ниткою та нарощування вій. Такі процедури дозволяють доповнити образ без необхідності звертатися в інші заклади.

Косметологія обличчя та апаратні процедури

Ще один великий напрям LEO BEAUTY CLUB — догляд за шкірою обличчя. Серед представлених послуг є ручна косметологія, антивікові та скульптурувальні процедури, а також HydraFacial. Для роботи зі шкірою салон використовує різні технології, зокрема HydraFacial Syndeo, Dermadrop TDA, Dermapen 4, Virtue RF та Liftera A.

Ці системи відрізняються принципом роботи та призначенням: одні орієнтовані на очищення і зволоження, інші — на текстуру шкіри або роботу з її пружністю. Програму підбирають залежно від індивідуальних потреб і особливостей шкіри.

Догляд за тілом і велнес

У переліку послуг LEO BEAUTY CLUB є масаж, рефлексотерапія, скрабування, обгортання, пресотерапія та марокканська лазня. Також представлені апаратні процедури для тіла, зокрема Endospheres Therapy та Icoone Laser. Ці напрямки доповнюють класичний салонний догляд і дозволяють присвятити відвідування не лише зовнішньому образу, а й відпочинку.

Де розташований LEO BEAUTY CLUB і як записатися

LEO BEAUTY CLUB приймає клієнтів у Kempinski Hotel & Residences на Crescent West, Palm Jumeirah. Салон працює щодня з 9:00 до 21:00. Запис на зачіску, стрижку, фарбування чи інші процедури доступний за телефоном +971 52 843 8463, через Instagram @leobeautyclub.dubai або сервіс онлайн-бронювання.

Під час запису можна одразу визначити, яка саме послуга потрібна, і узгодити поєднання кількох процедур. Це особливо зручно для тих, хто планує створити завершений образ до конкретної дати. У LEO BEAUTY CLUB можна почати з простої укладки, а за потреби доповнити її фарбуванням, доглядом за волоссям, макіяжем або іншими beauty-процедурами — усе в одному просторі на Palm Jumeirah.

Читай нас у