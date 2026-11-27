24 листопада київський простір Leo Beauty Club став місцем особливої beauty-зустрічі, присвяченої 60-річчю Skeyndor — культового іспанського бренду професійної космецевтики.



Атмосфера камерного заходу поєднала професійну експертність, естетику та щиру турботу про красу і позитивні емоції для жінок навіть у найскладніші часи. Як це було — у репортажі UA.News.



У просторі Leo Beauty Club на гостей чекали знайомство з філософією Skeyndor, презентація інноваційних лінійок, експертні рекомендації лікарів-косметологів та перший погляд на святкову колекцію до Різдва й Нового року.

З концепцією та місією іспанського бренду гостей познайомила бренд-менеджерка Skeyndor Ukraine Євгенія Дейнега. Заснований у 1966 році командою вчених-хіміків, він одним із перших у світі почав активно впроваджувати в косметичні формули інноваційні компоненти — ретинол, вітамін С, ліпосоми та аквапорини. За шість десятиліть бренд пройшов шлях від наукової лабораторії до міжнародного лідера професійної космецевтики. Сьогодні продукція Skeyndor представлена у понад 60 країнах світу.

«Сильна сторона Skeyndor у тому, що за 60 років своєї історії бренд мав достатньо часу, щоб ретельно вдосконалювати кожну формулу. Завдяки цьому сьогодні він пропонує багато різних лінійок, орієнтованих на потреби різних типів шкіри. Для клінік це велика перевага, адже спеціалісти можуть підібрати пацієнтові саме ті засоби, яких він потребує. Не кожен бренд має настільки широкий асортимент. Ще одна важлива особливість — постійний розвиток. Компанія регулярно вдосконалює формули, оновлює лінійки, аналізує відгуки клієнтів і враховує їхні потреби», — розповіла Євгенія Дейнега.



Професійний догляд: індивідуальність у кожній формулі



В основі філософії Skeyndor — переконання, що справжня краса починається з розуміння потреб шкіри. Тому наукові розробки поєднуються з досвідом лікарів-косметологів та фахівців індустрії краси. Саме ця синергія науки й професійної практики стала основою партнерства з Leo Beauty Club — міжнародною мережею салонів і клінік, відомою преміальним рівнем сервісу, командою висококваліфікованих спеціалістів та індивідуальним підходом.



Про переваги космецевтики Skeyndor та можливості різних доглядових програм детальніше розповіла провідна лікарка дерматолог-косметолог Leo Beauty Club Альона Панчук. Бренд пропонує систему догляду, яка поєднує професійні кабінетні процедури з домашніми програмами. Це дає змогу не лише працювати з конкретними естетичними запитами, а й підтримувати результат у повсякденному догляді.



Skeyndor охоплює різні потреби шкіри — від зволоження та відновлення захисного бар'єра до боротьби з акне, пігментацією та віковими змінами. Особливу увагу привертають кілька лінійок:

Aquatherm — серія на основі ексклюзивного морського мінерально-термального комплексу. Вона спрямована на підтримку шкірного бар'єра, баланс мікробіому, зволоження та заспокоєння шкіри.

Power Retinol — лінійка з ретиноїдами, створена для стимуляції регенерації, покращення текстури та загального стану шкіри.

Clearist CTX — нове покоління засобів для комбінованої та жирної шкіри, схильної до акне. Формули поєднують підходи естетичної медицини й психодерматології, зокрема компоненти Baby GABA та активні речовини, спрямовані на контроль рівня кортизолу й регуляцію вироблення себуму.

Окреме місце посідають преміальні та суперпреміальні серії, орієнтовані на комплексну роботу з віковими змінами: Global Lift, Corrective, Eternal, Timeless Prodigy.

«У Skeyndor мене як спеціаліста приваблює передусім велика кількість лінійок і продуктів. Є засоби для проблемної шкіри, антивікового догляду, корекції пігментації, продукти з ретинолом, сироватки, креми та засоби для очищення. Це дає змогу дуже точно підбирати догляд відповідно до потреб конкретного пацієнта. За майже п'ять років роботи в Leo Beauty Club я мала досвід співпраці з різними брендами, тому мені є із чим порівнювати. Для мене важливо, що Skeyndor має сильні позиції в Європі, зокрема в Іспанії, Барселоні та Франції. Це преміальний бренд, представлений у престижних готелях, де пропонують професійні доглядові процедури. Для Leo Beauty Club висока якість космецевтики — обов'язкова умова», — поділилася Альона Панчук.

Вона також відзначила, що шість десятиліть історії бренду — це не лише свідчення його досвіду, а й показник здатності постійно розвиватися та оновлювати формули.



Leo Beauty Club × Skeyndor: партнерство, засноване на експертності



Про партнерство двох брендів, для яких якість, професіоналізм та індивідуальна турбота про клієнта є принциповими цінностями, розповіла директорка київської мережі Leo Beauty Club Тетяна Буцька.

Вона подякувала Skeyndor за співпрацю та наголосила, що продукція іспанського бренду вже посідає важливе місце в професійних доглядових програмах клініки.

«Ми дуже тісно співпрацюємо зі Skeyndor і широко використовуємо його продукцію в професійному догляді. Нам надзвичайно приємно, що бренд обрав Leo Beauty Club своїм партнером. Адже за ним стоїть потужна наукова база, авторитетний дослідницький центр, де вивчають нові компоненти та розробляють професійні протоколи проведення процедур. Це справді глибокий науковий підхід. Однією з основ нашої співпраці є також велика команда фахівців Leo Beauty Club. Для нас принципово важливо, щоб процедури проводили лікарі з вищою медичною освітою. Ми приділяємо цьому особливу увагу, адже прагнемо забезпечити якість послуг та індивідуальний підхід до кожного відвідувача. Правильно оцінити потреби клієнта й підібрати відповідний догляд може фахівець із належною спеціалізованою освітою», — підкреслила Тетяна Буцька.

У цій філософії — спільне бачення Leo Beauty Club і Skeyndor: краса не повинна бути шаблонною. Вона потребує знань, професійного досвіду, уваги до деталей та індивідуальних рішень.

Святковий настрій від Skeyndor: краса в подарунковому форматі



Завершальним акцентом beauty-зустрічі стала презентація новорічної та різдвяної колекції Skeyndor. Напередодні найочікуваніших зимових свят бренд традиційно підготував особливу пропозицію для своїх прихильників — вишукані подарункові набори з комплексним доглядом.



Цьогоріч колекція налічує 16 різних варіантів святкових боксів на основі доглядових лінійок бренду. Окрім наборів, Skeyndor представив і лімітовану парфумерну пропозицію — два види ароматів.



Ексклюзивна зустріч Leo Beauty Club × Skeyndor стала не просто презентацією косметичних новинок, а нагодою ближче познайомитися з європейською культурою професійного догляду, де наука зустрічається з естетикою, а краса починається з турботи про себе.



Leo Beauty Club — це простір, де жінка може подбати про себе повністю: від зовнішньої краси до внутрішнього здоров’я. Тут створюють новий рівень сервісу, де медицина стає комфортною, зрозумілою та доступною.

Відвідати салон LEO BEAUTY CLUB можна за адресами:

КИЇВ

вул. Липківського, 16Б

вул. Велика Васильківська, 18

Запис онлайн:

@leobeautyclub.kyiv

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