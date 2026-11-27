Європейська історія краси: як пройшла ексклюзивна beauty-зустріч Leo Beauty Club×Skeyndor
24 листопада київський простір Leo Beauty Club став місцем особливої beauty-зустрічі, присвяченої 60-річчю Skeyndor — культового іспанського бренду професійної космецевтики.
Атмосфера камерного заходу поєднала професійну експертність, естетику та щиру турботу про красу і позитивні емоції для жінок навіть у найскладніші часи. Як це було — у репортажі UA.News.
У просторі Leo Beauty Club на гостей чекали знайомство з філософією Skeyndor, презентація інноваційних лінійок, експертні рекомендації лікарів-косметологів та перший погляд на святкову колекцію до Різдва й Нового року.
З концепцією та місією іспанського бренду гостей познайомила бренд-менеджерка Skeyndor Ukraine Євгенія Дейнега. Заснований у 1966 році командою вчених-хіміків, він одним із перших у світі почав активно впроваджувати в косметичні формули інноваційні компоненти — ретинол, вітамін С, ліпосоми та аквапорини. За шість десятиліть бренд пройшов шлях від наукової лабораторії до міжнародного лідера професійної космецевтики. Сьогодні продукція Skeyndor представлена у понад 60 країнах світу.
Професійний догляд: індивідуальність у кожній формулі
В основі філософії Skeyndor — переконання, що справжня краса починається з розуміння потреб шкіри. Тому наукові розробки поєднуються з досвідом лікарів-косметологів та фахівців індустрії краси. Саме ця синергія науки й професійної практики стала основою партнерства з Leo Beauty Club — міжнародною мережею салонів і клінік, відомою преміальним рівнем сервісу, командою висококваліфікованих спеціалістів та індивідуальним підходом.
Про переваги космецевтики Skeyndor та можливості різних доглядових програм детальніше розповіла провідна лікарка дерматолог-косметолог Leo Beauty Club Альона Панчук. Бренд пропонує систему догляду, яка поєднує професійні кабінетні процедури з домашніми програмами. Це дає змогу не лише працювати з конкретними естетичними запитами, а й підтримувати результат у повсякденному догляді.
Skeyndor охоплює різні потреби шкіри — від зволоження та відновлення захисного бар'єра до боротьби з акне, пігментацією та віковими змінами. Особливу увагу привертають кілька лінійок:
Aquatherm — серія на основі ексклюзивного морського мінерально-термального комплексу. Вона спрямована на підтримку шкірного бар'єра, баланс мікробіому, зволоження та заспокоєння шкіри.
Power Retinol — лінійка з ретиноїдами, створена для стимуляції регенерації, покращення текстури та загального стану шкіри.
Clearist CTX — нове покоління засобів для комбінованої та жирної шкіри, схильної до акне. Формули поєднують підходи естетичної медицини й психодерматології, зокрема компоненти Baby GABA та активні речовини, спрямовані на контроль рівня кортизолу й регуляцію вироблення себуму.
Окреме місце посідають преміальні та суперпреміальні серії, орієнтовані на комплексну роботу з віковими змінами: Global Lift, Corrective, Eternal, Timeless Prodigy.
Вона також відзначила, що шість десятиліть історії бренду — це не лише свідчення його досвіду, а й показник здатності постійно розвиватися та оновлювати формули.
Leo Beauty Club × Skeyndor: партнерство, засноване на експертності
Про партнерство двох брендів, для яких якість, професіоналізм та індивідуальна турбота про клієнта є принциповими цінностями, розповіла директорка київської мережі Leo Beauty Club Тетяна Буцька.
Вона подякувала Skeyndor за співпрацю та наголосила, що продукція іспанського бренду вже посідає важливе місце в професійних доглядових програмах клініки.
У цій філософії — спільне бачення Leo Beauty Club і Skeyndor: краса не повинна бути шаблонною. Вона потребує знань, професійного досвіду, уваги до деталей та індивідуальних рішень.
Святковий настрій від Skeyndor: краса в подарунковому форматі
Завершальним акцентом beauty-зустрічі стала презентація новорічної та різдвяної колекції Skeyndor. Напередодні найочікуваніших зимових свят бренд традиційно підготував особливу пропозицію для своїх прихильників — вишукані подарункові набори з комплексним доглядом.
Цьогоріч колекція налічує 16 різних варіантів святкових боксів на основі доглядових лінійок бренду. Окрім наборів, Skeyndor представив і лімітовану парфумерну пропозицію — два види ароматів.
Ексклюзивна зустріч Leo Beauty Club × Skeyndor стала не просто презентацією косметичних новинок, а нагодою ближче познайомитися з європейською культурою професійного догляду, де наука зустрічається з естетикою, а краса починається з турботи про себе.
Leo Beauty Club — це простір, де жінка може подбати про себе повністю: від зовнішньої краси до внутрішнього здоров’я. Тут створюють новий рівень сервісу, де медицина стає комфортною, зрозумілою та доступною.
Відвідати салон LEO BEAUTY CLUB можна за адресами:
КИЇВ
вул. Липківського, 16Б
вул. Велика Васильківська, 18
Запис онлайн:
@leobeautyclub.kyiv