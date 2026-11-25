Українська дизайнерка запропонувала альтернативу традиційному уявленню про жіночу елегантність: одяг, який поєднує комфорт домашнього гардероба та естетику повсякденного й вечірнього образу. Тепер вона перетворює цю концепцію на міжнародний fashion-бізнес у США.

— Катерино, свою колекцію ви розробили ще у 2015 році, вона здобула перемогу на конкурсі European Fashion Union у межах European Fashion Week у Будапешті, а сьогодні ви представляєте колекції на New York Fashion Week. З чого все починалося?



— Я навчалася на факультеті міжнародної економіки, тому звикла бачити в будь-якому проєкті не лише творчу ідею, а й систему: концепцію, конструкцію, вартість і потреби клієнта. В основі LA MAGNETIQUE лежить ідея поєднати комфорт піжамного силуету з елегантністю повсякденного та вечірнього одягу.



Мені хотілося створити не просто красиві комплекти, а повноцінний гардероб, у якому жінка почувається вільно та впевнено за різних обставин.



У 2015 році ця концепція здобула визнання на European Fashion Week у Будапешті. Для мене це стало важливим підтвердженням того, що ідея має потенціал для подальшого розвитку.



Сьогодні моя колекція поступово виходить на міжнародні майданчики для презентації: за останні роки її було представлено на кількох fashion-подіях у США та Європі, а провідні дизайнери відзначають її впізнавану ідентичність і вміння перетворювати звичний піжамний силует на вишуканий гардероб на всі випадки життя.

На фото: Показ бренду LA MAGNETIQUE на Unique Fashion Show під час Тижня моди в Нью-Йорку, США (New York Fashion Week 2026)

— Піжамний силует пропонують багато брендів: від комплектів Lunya до піжам для виходу у світ Sleepy Jones та Eberjey. Але у вашій колекції помітно інше: форму, яка тримається, і комплект, що змінюється від ранку до вечора. На чому вона побудована, яка її якість і для якої жінки створена?



— Основа – архітектура м’якого силуету. Я працюю з властивостями тканини: вона еластична, і це закладено в крій, тому річ тримає форму й не створює дискомфорту для тіла.



Суть трансформера полягає в тому, що один комплект підходить для шести ситуацій: пляж, офіс, літак, вечір, дім, місто.



Оксамит, декоративні канти, жакети-кімоно з пір’ям, хутряні кишені — деталі, які надають речам індивідуальності. Це вже не домашній одяг, а самостійний дизайнерський гардероб.



Колекція орієнтована на жінок віком приблизно від 20 до 55 років: ділових, активних, тих, хто подорожує, а також наречених і гостей весільних урочистостей. Для них комфорт – не компроміс, а частина сучасної розкоші.

Цікаво, що ця концепція виявилася затребуваною і серед чоловіків. У 2025 році на Florida Men’s Fashion Week ми представили чоловічу лінійку, побудовану на тому самому принципі поєднання м’якості та структурності.



— Ваша колекція настільки популярна, що вас запрошують на головні події штату та країни. Де її демонстрували?



— У 2025 році ми представили колекцію на Florida Men’s Fashion Week у Маямі, де свої роботи показали 22 дизайнери.



У 2026 році – Follow Your Heart у Hilton Miami Aventura (близько 300 гостей), дебютний Sunny Isles Beach Fashion Week (12 брендів) і New York Fashion Week.

На фото: Показ бренду LA MAGNETIQUE на Unique Fashion Show під час Тижня моди в Нью-Йорку, США (New York Fashion Week 2026)

Для мене особливо важливо, що на цих майданчиках LA MAGNETIQUE може послідовно демонструвати свою естетику: м’які силуети, чисті лінії, продуманий крій та образи, які легко трансформуються з денного формату у вечірній.



— Піжамний стиль давно вийшов за межі спальні, а ви працюєте з ним із 2015 року. Як реагують індустрія та ринок?



— Ринок це підтверджує: світовий ринок одягу для сну та дому оцінюють приблизно у 31 мільярд доларів , у США – близько 7 мільярдів. До 2034 року прогнозують майже 45 мільярдів, а люксовий сегмент зростає швидше за інші – приблизно на 5,7% на рік.



Сьогодні межі між домашнім, повсякденним одягом та одягом для подорожей стають дедалі менш помітними. Жінки хочуть виглядати елегантно, але водночас не готові жертвувати зручністю.



Проте для мене LA MAGNETIQUE – це не просто розвиток категорії sleepwear або loungewear. Це самостійна дизайнерська концепція, у якій комфорт стає частиною естетики, а не її протилежністю.

— У грудні 2024 року ви перемогли на Travel to Art Award, який щорічно проходить у Маямі-Біч під час тижня Art Basel, у категорії «Найкращий fashion-дизайнер і креативний директор», а 30 вересня 2026 року в Парижі вас оголосили переможницею VUGA TV Award у номінації «Найкращий концептуальний дизайнер». Що для вас означають ці перемоги?



— Перемогти в такій конкуренції непросто: комітети оцінюють роботи, досвід і досягнення, а в кожній категорії обирають одного переможця.



Для мене важлива не статуетка, а те, що міжнародні комітети у США та Франції визнали мій напрям.



Для мене ці нагороди – професійне підтвердження того, що моя дизайнерська концепція цікава не лише європейській, а й американській та міжнародній аудиторії.



— Ви розбудовуєте бренд у США. Які кроки вже зроблено?



— У лютому 2026 року я зареєструвала у Флориді компанію LA MAGNETIQUE LLC, а 26 травня 2026 року Відомство з патентів і товарних знаків США зареєструвало торговельну марку.



Я вже запустила сайт, де можна обрати та замовити комплекти, і веду переговори з бутиками, байєрами та шоурумами: вони знайомляться з колекцією та обговорюють співпрацю.



Мій п’ятирічний план продуманий та амбітний: десять колекцій і сім капсульних лінійок, близько 290 моделей, нові робочі місця для американців і стабільне зростання продажів – від Флориди до Нью-Йорка та Каліфорнії.

На фото: Катерина Фруміна (посередині, у чорній сукні) на бекстейджі Unique Fashion Show з моделями свого бренду одягу LA MAGNETIQUE.

— Чому ви бачите майбутнє бренду саме в Америці та що хочете запропонувати американським жінкам?



— Я починала в Європі, а сьогодні хочу розвивати бренд у країні, де мода, підприємництво та індивідуальність тісно пов’язані між собою.



Американський ринок відкриває великі можливості для міжнародних дизайнерів. Тут я бачу аудиторію, якій близька ідея універсального гардероба, що поєднує комфорт, якість і виразний стиль.



Моя мета – щоб жінка не обирала між зручністю та елегантністю. Щоб вона могла почуватися впевнено в літаку, на діловій зустрічі, прогулянці чи вечірньому заході, не змінюючи власних уявлень про красу.



Адже те, як ми виглядаємо, впливає на те, як ми почуваємося і як живемо. Саме цю філософію я хочу втілити в LA MAGNETIQUE.

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