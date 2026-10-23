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LEO BEAUTY CLUB — преміальний салон краси в Дубаї, розташований у комплексі Kempinski Hotel & Residences на острові Palm Jumeirah. Заклад пропонує перукарські послуги, манікюр і педикюр, професійний макіяж, косметологію та апаратні процедури для обличчя й тіла.

Салон розташований за адресою Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE. Записатися на процедури можна за телефоном +971 52 843 8463, через офіційний сайт LEO BEAUTY CLUB або на сторінці салону в Instagram.

Концепція LEO BEAUTY CLUB передбачає комплексний підхід до догляду: клієнти можуть поєднувати різні процедури в одному просторі, обираючи послуги відповідно до своїх потреб. Окремий напрям роботи — сучасна апаратна косметологія, для якої салон представляє технології догляду за шкірою та тілом.

UA.News розповідає, які послуги надає LEO BEAUTY CLUB у Дубаї, які технології використовує салон і чим відрізняється його підхід до beauty-сервісу від інших.

Перукарське ательє: стрижки, фарбування та відновлення волосся

Перукарський напрям LEO BEAUTY CLUB охоплює повний цикл роботи з волоссям — від стрижки й укладання до складного фарбування, випрямлення та нарощування. Салон позиціонує свої послуги як індивідуально підібране меню процедур, які виконують за попереднім записом.

Клієнтам доступні жіночі й чоловічі стрижки, укладання, стайлінг і плетіння. Окремий напрям — фарбування волосся, зокрема балаяж, мелірування та знебарвлення. Такі техніки дають змогу створювати різні колірні ефекти — від природних переходів до помітнішої зміни відтінку.

Також у переліку є кератинове випрямлення, ботокс для волосся та нарощування. Для догляду за довжиною волосся салон пропонує процедури Balmain Hair Couture і протоколи La Biosthétique. Вибір конкретної процедури залежить від стану волосся, бажаного результату та рекомендацій спеціаліста.

Детальніше про послуги можна дізнатися на сторінці перукарського ательє LEO BEAUTY CLUB.

Манікюр, педикюр і нейл-арт

Нігтьовий сервіс охоплює манікюр, педикюр, гелеве покриття, нарощування нігтів і дизайн. У цьому напрямі салон LEO BEAUTY CLUB зосереджується на ручній роботі, точності виконання та увазі до деталей.

Залежно від запиту клієнти можуть обрати базовий догляд за нігтями, стійке покриття або складніший декоративний дизайн. Нарощування дає змогу змінити довжину й форму нігтів, тоді як нейл-арт передбачає індивідуальне оформлення.

Повний перелік послуг представлений на сторінці нігтьового салону LEO BEAUTY CLUB.

Макіяж, брови та вії



У LEO BEAUTY CLUB доступний професійний макіяж для різних подій. Перелік включає денний, вечірній і святковий макіяж, а також весільні образи. Окремо салон пропонує уроки макіяжу для тих, хто хоче навчитися самостійно користуватися косметикою та опанувати основні техніки її нанесення.

Ще один напрям — оформлення брів і вій. До нього належать моделювання та корекція брів за допомогою нитки, а також нарощування вій. Такі процедури доповнюють макіяж або можуть бути частиною регулярного догляду.

Косметологія обличчя та догляд за шкірою

Косметологічний напрям поєднує ручні процедури й апаратні технології. Серед послуг доступні догляди для обличчя, скульптурувальні процедури, антивікові протоколи та HydraFacial. Для вибору програми можуть враховуватися стан шкіри, її текстура, рівень зволоження та індивідуальні потреби клієнта.

Однією з представлених систем є HydraFacial Syndeo. Технологія Vortex-Fusion поєднує очищення, відлущування, видалення забруднень із пор і нанесення спеціальних сироваток. Процедуру використовують для комплексного догляду за шкірою та покращення її зовнішнього вигляду.

Інша система — CoolLift, також відома як CooLifting. Вона використовує контрольований потік холодного вуглекислого газу для нанесення активних компонентів на шкіру. Метод позиціонується як безін’єкційна процедура, спрямована на зволоження та тимчасове покращення зовнішнього вигляду шкіри.

Для безін’єкційного догляду також представлена Dermadrop TDA. Система використовує потік медичного кисню для трансдермального нанесення активних сироваток без застосування голок.

У переліку обладнання є Dermapen 4 — система мікронідлінгу, під час якого спеціальні мікроголки створюють контрольовані мікроканали в шкірі. Метод застосовують у процедурах, спрямованих на покращення текстури шкіри, зокрема при роботі з нерівностями та рубцями. Окремо зазначена система BDR, яка поєднує мікроголкові методики з використанням спеціалізованих косметичних концентратів.

Серед інших технологій — Heleo Pro LED. Ця система використовує світло різних спектрів у процедурах фототерапії, які можуть бути спрямовані на догляд за проблемною шкірою та підтримку її відновлення.

Перед вибором косметологічного догляду важливо оцінити особливості шкіри. Для цього в LEO BEAUTY CLUB представлена система Janus Pro, що використовує мультиспектральну візуалізацію. Вона дає змогу аналізувати видимі та глибші характеристики шкіри, зокрема пігментацію, пори, текстуру й рівень зволоження.

Отримані дані допоможуть підібрати потрібний догляд для клієнта і дадуть змогу відстежувати зміни зовнішнього вигляду шкіри після процедур.

Апаратні технології для підтягування шкіри



Окрему групу обладнання становлять системи, які використовують радіочастотний або ультразвуковий вплив. Їх застосовують у процедурах, спрямованих на покращення пружності шкіри, її текстури та контурів обличчя.

Virtue RF — система мікроголкового радіочастотного впливу. Вона поєднує мікроголки з подачею радіочастотної енергії в тканини. Такі процедури використовують для стимуляції процесів ремоделювання шкіри та роботи з її текстурою. Потреба в курсі процедур і тривалість відновлення залежать від індивідуальних особливостей клієнта.

Indiba Elite працює на радіочастоті 448 кГц із використанням технології Proionic. Систему застосовують у процедурах для обличчя й тіла, зокрема для роботи з тканинами, мікроциркуляцією та пружністю шкіри.

Ще одна представлена технологія — Liftera A. Це система сфокусованого ультразвуку, яку використовують у неінвазивних процедурах для підтягування шкіри обличчя, шиї та лінії щелепи. Її призначення — вплив на глибші шари тканин без хірургічного втручання.

Вибір між цими методиками залежить від завдання, стану шкіри та можливих протипоказань. Не всі процедури підходять кожному клієнту, а їхні результати можуть відрізнятися.

Моделювання контурів тіла та догляд за шкірою

Для роботи з тілом у LEO BEAUTY CLUB представлені кілька апаратних систем із різними принципами дії. Серед них — Endospheres Therapy, Icoone Laser, VIP Line Voluzione, RoboLex Plus і CriolipoSculpt.

Endospheres Therapy використовує компресійну мікровібрацію. У системі застосовується ролер із 55 силіконовими сферами, які створюють ритмічний механічний вплив на тканини. Метод використовують у програмах догляду за тілом і обличчям, зокрема для роботи з текстурою шкіри, відчуттям набряклості та контуром тіла.

Icoone Laser — система мікростимуляції Roboderm, що поєднує механічний вплив із лазерними та LED-технологіями. Її застосовують у процедурах для обличчя й тіла, орієнтованих на догляд за шкірою та покращення її зовнішнього вигляду.

VIP Line Voluzione — багатофункціональна платформа, яку використовують для різних естетичних протоколів. Залежно від конфігурації та обраного режиму вона може бути частиною процедур для обличчя й тіла.

RoboLex Plus поєднує кілька технологій: вакуумний масаж, ультразвукову кавітацію, радіочастотний вплив і низькоінтенсивний лазер. Такий комплекс призначений для неінвазивних процедур, які застосовують у програмах моделювання контурів тіла та догляду за шкірою.

CriolipoSculpt використовує кріоліполіз — контрольований вплив низьких температур на локальні жирові відкладення. Метод призначений для корекції окремих зон тіла, а не для загального зниження ваги. Перед процедурою необхідно оцінити протипоказання та обговорити очікуваний результат зі спеціалістом.

Масаж, марокканська лазня та велнес-процедури



Крім апаратної косметології, салон пропонує послуги для релаксації та догляду за тілом. До переліку входять масаж, рефлексотерапія, марокканська лазня, обгортання, пресотерапія та скрабування.

Масажні процедури можуть бути спрямовані на розслаблення та зменшення відчуття м’язової напруги. Скраби й обгортання використовують у програмах догляду за шкірою тіла, а пресотерапія передбачає механічний компресійний вплив за допомогою спеціального обладнання.

Окремо у LEO BEAUTY CLUB представлено велнес-ліжко Soffio від італійського виробника Starpool. Воно має підігрів і водяну мембрану, що створює хвилеподібний масажний вплив на тіло. Систему використовують як доповнення до релаксаційних процедур.

Чоловічий догляд і видалення волосся

Двері LEO BEAUTY CLUB відкриті не лише для жіночої аудиторії. У переліку послуг є чоловічі стрижки та барбер-сервіс. Це дає змогу поєднати класичний догляд за волоссям із загальними послугами салону.

Також доступні воскова депіляція та тридинг — видалення волосків за допомогою нитки. Ці методи застосовують для різних зон залежно від обраної послуги.

У косметологічному напрямі салон також пропонує IPL-епіляцію — технологію інтенсивного імпульсного світла, яку використовують для зменшення росту волосся. Перед процедурою важливо врахувати фототип шкіри, колір волосся та можливі протипоказання.



Як записатися до LEO BEAUTY CLUB у Дубаї

Салон працює за попереднім записом, що дає змогу узгодити потрібну послугу та час візиту. Ознайомитися з напрямками роботи можна на офіційному сайті LEO BEAUTY CLUB, де також доступна форма бронювання.

Адреса закладу — Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE. Для зв’язку передбачені телефон +971 52 843 8463 та сторінка в Instagram.

LEO BEAUTY CLUB поєднує класичні салонні послуги з косметологією, апаратними процедурами та велнес-доглядом. Такий формат дає змогу обирати різні напрямки в одному місці — від стрижки й манікюру до процедур для обличчя та тіла. Водночас конкретний перелік доступних послуг, показання й вартість процедур варто уточнювати під час запису безпосередньо у салоні.

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