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Дубай відомий своїми розкішними готелями, дорогими ресторанами та високими стандартами обслуговування. Це стосується і сфери краси, де клієнти очікують не лише якісних процедур, а й комфорту та індивідуального підходу. Одним із таких місць є LEO BEAUTY CLUB — преміальний салон краси на острові Palm Jumeirah.

LEO BEAUTY CLUB поєднує різні beauty-послуги в одному просторі. Клієнти можуть записатися одразу на кілька процедур, скористатися сучасними косметологічними технологіями та підібрати індивідуальну програму догляду. Салон є частиною міжнародної мережі з українським корінням, яка також представлена в Києві та Варшаві.

Салон розташований за адресою Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE. Записатися на процедури можна за телефоном +971 52 843 8463, через офіційний сайт LEO BEAUTY CLUB або Instagram. Заклад працює щодня з 9:00 до 21:00.

Від українського бренду до салону на Palm Jumeirah

Історія LEO BEAUTY CLUB розпочалася у 2017 році. Згодом мережа вийшла за межі України: її салони представлені в Києві, Варшаві та Дубаї. Розвиток в Об'єднаних Арабських Еміратах став для бренду можливістю працювати з міжнародною аудиторією, для якої важливі персональний підхід, широкий вибір процедур і заощадження часу.

Дубайський салон розташований у Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah. Це не просто адреса: розміщення всередині готельно-резиденційного комплексу визначає формат обслуговування. Простір орієнтований як на мешканців міста, так і на гостей, які звикли поєднувати відпочинок, ділові зустрічі та догляд за собою.

В інтерв'ю UA.News директорка мережі Ксенія Миргородська пояснювала, що для виходу на дубайський ринок компанія свідомо обирала преміальний сегмент. За її словами, сучасну розкіш визначають передусім технології, комфорт і якість сервісу. Вона також наголошувала на важливості стабільних стандартів роботи в різних країнах, де представлений бренд.

Кілька процедур за один візит: як організований сервіс у LEO BEAUTY CLUB

Однією з головних особливостей LEO BEAUTY CLUB у Дубаї є можливість отримати практично всі основні beauty-послуги в одному місці. Клієнтам не потрібно окремо шукати перукаря, косметолога, майстра манікюру чи масажиста. У салоні на Palm Jumeirah ці напрямки об'єднані в одному просторі, що дозволяє організувати комплексний догляд протягом одного відвідування.

Наприклад, перед важливою зустріччю, святкуванням або фотосесією клієнтка може записатися на укладання волосся, манікюр і професійний макіяж. Для тих, хто хоче присвятити більше часу догляду за собою, доступні косметологічні процедури, масажі та апаратні методики для обличчя й тіла. Послуги можна комбінувати залежно від особистих побажань, а їхню послідовність і тривалість узгоджують під час запису.

Особливу увагу в LEO BEAUTY CLUB приділяють персональному підходу. Замість однакових програм для всіх клієнтам пропонують обирати процедури відповідно до стану волосся, особливостей шкіри та бажаного результату. Наприклад, догляд за обличчям може включати очищення за допомогою HydraFacial Syndeo або безін'єкційні процедури Dermadrop TDA. Для волосся доступні професійні протоколи Balmain Hair Couture та La Biosthétique, а для тіла — масажі й апаратні процедури.

Важливу роль відіграє і розташування салону. LEO BEAUTY CLUB працює на території Kempinski Hotel & Residences на Palm Jumeirah, тому його можуть відвідувати як жителі Дубая, так і туристи та гості готельного комплексу. Для останніх можливість отримати кілька послуг за один візит особливо зручна, адже не потрібно витрачати час на поїздки між різними закладами.

При цьому LEO BEAUTY CLUB робить акцент не лише на широкому виборі процедур, а й на атмосфері самого салону. Простір поєднує сучасний інтер'єр, професійне обладнання та формат обслуговування, характерний для преміального сегмента. Як розповідала UA.News директорка мережі Ксенія Миргородська, для бренду розкіш насамперед означає сучасні технології, якісний сервіс і комфорт клієнта, а не лише дорогий декор.

Стрижки, складне фарбування та догляд за волоссям у LEO BEAUTY CLUB

Перукарський напрям охоплює жіночі й чоловічі стрижки, укладання, плетіння, різні види фарбування і професійні доглядові процедури. Для зміни кольору доступні, зокрема, балаяж, мелірування та освітлення. Майстри можуть працювати як над повним оновленням образу, так і над підтриманням уже створеного відтінку.

Окрему увагу приділяють стану волосся після фарбування, гарячого укладання та впливу зовнішніх чинників. У меню представлені кератинове випрямлення, так званий ботокс для волосся, нарощування, а також протоколи Balmain Hair Couture і La Biosthétique. Вибір засобів та процедур залежить від структури волосся й очікуваного результату.

Для клімату Дубая такий напрям особливо актуальний: сонце, морська вода, кондиціоноване повітря й часте укладання можуть впливати на стан волосся та вигляд зачіски. Тому індивідуальний підбір домашнього й салонного догляду стає частиною консультації.

Манікюр, макіяж, брови та вії у LEO BEAUTY CLUB

Нігтьовий сервіс включає манікюр і педикюр, гелеве покриття, нарощування та дизайн нігтів. Можна обрати стриманий повсякденний варіант або складніше декоративне оформлення для події. Важливе місце займають акуратна обробка нігтів, робота з формою і підбір покриття за побажаннями клієнта.

Ще один напрям — професійний макіяж. У салоні створюють денні, вечірні, святкові та весільні образи. Для тих, хто хоче краще опанувати косметику, передбачені уроки макіяжу. Послуги доповнюють оформлення брів, корекція ниткою та нарощування вій.

Поєднання цих напрямів дає змогу підготуватися до фотосесії, святкування або ділової події в одному просторі. При цьому кожну процедуру можна замовити й окремо — без необхідності обирати комплексну програму.

Апаратна косметологія у LEO BEAUTY CLUB: від аналізу шкіри до HydraFacial

Однією з помітних складових LEO BEAUTY CLUB у Дубаї є технологічний догляд за обличчям. Перед вибором програми спеціалісти можуть використовувати систему діагностики Janus Pro. Вона допомагає оцінити видимі особливості шкіри, зокрема її текстуру, пори та пігментацію, щоб точніше підібрати догляд.

Серед представлених технологій — HydraFacial Syndeo. Система застосовує технологію Vortex-Fusion, яка об'єднує очищення, відлущування та нанесення сироваток. За словами директорки мережі, LEO BEAUTY CLUB співпрацює з брендом HydraFacial у Дубаї та використовує сучасне обладнання цього виробника.

Для безін'єкційного нанесення доглядових складів представлені Dermadrop TDA та CoolLift. Перша система використовує потік кисню, друга — контрольований потік холодного вуглекислого газу. Інші протоколи включають Dermapen 4 для мікронідлінгу та Heleo Pro LED для світлових процедур. Ці методики мають різні призначення, тому не є взаємозамінними.

Ліфтинг і процедури для тіла у LEO BEAUTY CLUB

Окрему групу складає обладнання для роботи з текстурою і пружністю шкіри. Virtue RF поєднує мікроголкову методику з радіочастотним впливом, Indiba Elite використовує радіочастотну технологію, а Liftera A — сфокусований ультразвук. Такі процедури застосовують у програмах естетичного догляду за обличчям і шиєю.

Для тіла салон представляє Endospheres Therapy, Icoone Laser, RoboLex Plus та інші системи. Вони відрізняються принципами роботи: від механічної стимуляції й компресійної мікровібрації до комбінацій вакуумного та апаратного впливу. Серед напрямів також зазначений кріоліполіз, який застосовують для локальної корекції контурів тіла, а не як спосіб загального схуднення.

Важливо, що апаратна косметологія не передбачає універсального результату. Під час консультації потрібно врахувати протипоказання, можливу реакцію шкіри та необхідність відновлення після окремих методик. Кількість процедур і очікуваний ефект визначають індивідуально.

Масаж, велнес і преміальний сервіс у LEO BEAUTY CLUB

Окрім перукарських послуг та апаратної косметології, LEO BEAUTY CLUB у Дубаї пропонує широкий вибір процедур для догляду за тілом і відпочинку. У салоні на Palm Jumeirah можна записатися на масаж, скрабування, обгортання, пресотерапію, рефлексотерапію та відвідати марокканську лазню. Ці послуги доповнюють основні beauty-напрями й дозволяють поєднати догляд за зовнішністю з відпочинком.

Особливе місце займають масажні та велнес-процедури. Вони можуть бути як самостійною послугою, так і частиною комплексної програми догляду. Наприклад, після робочого дня або тривалої подорожі клієнти можуть обрати розслаблювальний масаж, а для догляду за шкірою тіла — скрабування чи обгортання. Окремі процедури спрямовані на покращення зовнішнього вигляду шкіри, тоді як інші насамперед допомагають розслабитися.

Серед обладнання LEO BEAUTY CLUB представлене велнес-ліжко Soffio від італійського виробника Starpool. Воно використовує систему підігріву та спеціальну водяну мембрану, яка створює ефект м'якого хвилеподібного масажу. Така технологія дозволяє проводити релаксаційні процедури без традиційного механічного масажу. Її можна включати до триваліших програм відпочинку та догляду за тілом.

Ще один напрям — марокканська лазня, яка поєднує традиційні ритуали очищення шкіри та відпочинку. Для клієнтів також доступні різні види обгортань і процедур, спрямованих на підтримання доглянутого вигляду шкіри. Таким чином, відвідування LEO BEAUTY CLUB не обмежується звичайною стрижкою чи косметологічною процедурою, а може перетворитися на повноцінний день догляду за собою.

Саме поєднання різних напрямів є однією з головних особливостей салону на ринку Дубая. Тут працюють як великі міжнародні beauty-мережі, так і невеликі спеціалізовані студії. Одні заклади зосереджуються на догляді за волоссям, інші — на манікюрі, косметології або масажах. LEO BEAUTY CLUB об'єднує ці послуги в одному просторі, доповнюючи їх сучасним обладнанням для апаратних процедур.

Як записатися до LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB у Дубаї працює за адресою: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE.

Записатися можна за телефоном +971 52 843 8463, через офіційний сайт мережі або Instagram дубайського салону.

Перед відвідуванням варто уточнити доступність потрібної процедури, її тривалість, ціну та рекомендації щодо підготовки. Таким чином, клієнт зможе обрати між коротким візитом на одну послугу та комплексною програмою догляду.

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