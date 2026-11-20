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На острові Palm Jumeirah у Дубаї розташований LEO BEAUTY CLUB — преміальний салон краси міжнародної мережі з українським корінням. Заклад працює в комплексі Kempinski Hotel & Residences та пропонує широкий вибір послуг: від стрижок, фарбування волосся, манікюру й макіяжу до апаратної косметології, масажів і велнес-процедур.

Головна особливість LEO BEAUTY CLUB — комплексний підхід до догляду за зовнішністю. В одному просторі клієнти можуть поєднати кілька процедур, скористатися сучасним косметологічним обладнанням та підібрати індивідуальну програму догляду. У роботі салон використовує професійну косметику міжнародних брендів, а також розвиває співпрацю з її виробниками та організовує спеціалізовані б'юті-заходи.

LEO BEAUTY CLUB Dubai розташований за адресою: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE. Салон працює щодня з 09:00 до 21:00. Записатися на процедури можна за телефоном +971 52 843 8463, через офіційний сайт або сторінку в Instagram.

Як український бренд LEO BEAUTY CLUB вийшов на ринок Дубая

Історія LEO BEAUTY CLUB розпочалася у 2017 році. За цей час бренд розширив свою присутність за межами України та сформував міжнародну мережу салонів, представлену в Києві, Варшаві та Дубаї.

Основою концепції став комплексний догляд за зовнішністю. Замість спеціалізації на одному напрямі компанія об'єднала перукарські послуги, нігтьовий сервіс, макіяж, косметологію та процедури для тіла.

Вихід на ринок Об'єднаних Арабських Еміратів став окремим етапом розвитку бренду. Для роботи в Дубаї компанія обрала преміальний сегмент, орієнтований на міжнародну аудиторію, яка звикла до високих стандартів обслуговування.

Однією з локацій став салон у Kempinski Hotel & Residences на Palm Jumeirah — одному з найвідоміших штучних островів Дубая.

В інтерв'ю UA.News директорка LEO BEAUTY CLUB Ксенія Миргородська пояснювала, що розташування в готельному комплексі відповідає стратегії бренду. Компанія прагнула працювати там, де відвідувачі очікують не лише якісних процедур, а й персонального підходу та високого рівня комфорту.

За її словами, важливою частиною міжнародного розвитку залишається збереження однакових стандартів сервісу в різних країнах. Незалежно від того, чи відвідує клієнт салон у Києві, Варшаві або Дубаї, він повинен отримувати звичний рівень обслуговування.

Усі процедури за один візит: як працює LEO BEAUTY CLUB у Дубаї

Однією з головних особливостей дубайського LEO BEAUTY CLUB є концепція комплексного обслуговування. Салон пропонує кілька напрямів догляду, які можна поєднати відповідно до побажань клієнта та часу, відведеного на відвідування.

Наприклад, перед важливою подією можна записатися на укладання волосся, професійний макіяж і манікюр. Інший варіант — поєднати косметологічний догляд за обличчям із масажем або процедурами для тіла.

У салоні також практикують формат одночасного виконання кількох процедур. Зокрема, клієнтам пропонували обслуговування за участю трьох спеціалістів, коли манікюр, педикюр і нарощування вій виконуються протягом одного сеансу.

Сам простір LEO BEAUTY CLUB поділений на спеціалізовані зони. Тут є перукарське ательє, місця для манікюру та педикюру, косметологічні кабінети й окремі приміщення для приватного обслуговування.

Увагу приділяють також організації запису, підбору спеціалістів та індивідуальним консультаціям. Процедури можна обирати окремо або комбінувати в персональну програму догляду.

Як пояснювала Ксенія Миргородська, преміальний формат у LEO BEAUTY CLUB пов'язують передусім із комфортом, сучасними технологіями та якістю роботи команди, а не лише з дорогим інтер'єром.

Стрижки, фарбування та професійний догляд за волоссям у LEO BEAUTY CLUB

Перукарський напрям займає важливе місце серед послуг LEO BEAUTY CLUB у Дубаї. У салоні працюють із жіночими та чоловічими стрижками, укладанням, фарбуванням, нарощуванням і професійними процедурами для волосся.

Клієнтам доступні повне фарбування, оновлення кольору коренів, мелірування, балаяж, омбре та освітлення. Майстри працюють як із природними відтінками, так і зі складнішими техніками зміни кольору.

Окремий напрям — створення зачісок для повсякденного життя, святкових заходів, фотосесій та весіль. Салон пропонує укладання феном, професійний стайлінг, локони, хвилі та різні види плетіння.

Крім зміни зовнішнього вигляду волосся, увагу приділяють його стану. У переліку послуг представлені кератинові процедури, ботокс для волосся та спеціалізовані доглядові програми.

Зокрема, використовуються професійні засоби Balmain Hair Couture та La Biosthétique. Програми можуть включати догляд за довжиною, розгладження, кондиціонування та підбір косметики для домашнього використання.

Для Дубая такі послуги особливо актуальні через місцевий клімат. Високі температури, інтенсивне сонячне випромінювання, морська вода та постійне перебування в кондиціонованих приміщеннях можуть впливати на стан волосся. Тому під час консультації спеціалісти враховують його структуру, попередні фарбування та бажаний результат.

Манікюр, педикюр, макіяж та оформлення брів і вій у LEO BEAUTY CLUB

Окрім перукарських послуг, у LEO BEAUTY CLUB представлений нігтьовий сервіс. Клієнти можуть записатися на манікюр, педикюр, гелеве покриття, нарощування та дизайн нігтів.

Майстри працюють із різними варіантами оформлення — від класичного однотонного покриття до складнішого нейл-арту. Процедури передбачають догляд за нігтями, корекцію форми та підбір покриття відповідно до побажань клієнта.

Окремим напрямом є професійний макіяж. У салоні створюють денні, вечірні, святкові та весільні образи. Також доступні індивідуальні уроки макіяжу, під час яких можна навчитися основних технік нанесення косметики.

Послуги доповнюють оформлення брів, корекція ниткою та нарощування вій.

Ці напрями можна поєднувати між собою або з перукарськими процедурами. Наприклад, для підготовки до весілля чи іншої урочистості клієнтка може замовити зачіску, макіяж та оформлення нігтів у межах одного відвідування.

Апаратна косметологія LEO BEAUTY CLUB: HydraFacial, Dermadrop та інші технології

Одним із найбільш технологічних напрямів LEO BEAUTY CLUB є косметологія. У дубайському салоні представлені апаратні та мануальні процедури, спрямовані на догляд за шкірою обличчя, покращення її зовнішнього вигляду та роботу з віковими змінами.

Перед підбором процедур спеціалісти можуть використовувати систему Janus Pro. Вона дозволяє аналізувати характеристики шкіри, зокрема її текстуру, пігментацію, стан пор і зволоженість.

Серед обладнання салону представлена система HydraFacial Syndeo, яка поєднує очищення шкіри, відлущування та нанесення спеціальних сироваток. Процедура належить до неінвазивних методів косметологічного догляду.

Інший напрям — безін'єкційне нанесення активних компонентів. Для цього використовують Dermadrop TDA, що працює за допомогою потоку кисню, та CoolLift, який застосовує холодний вуглекислий газ.

У переліку обладнання також є Dermapen 4 для мікронідлінгу, система BDR та Heleo Pro LED для світлових процедур.

Для роботи з текстурою і пружністю шкіри представлені Virtue RF, Indiba Elite та Liftera A. Ці системи використовують різні технології, зокрема радіочастотний вплив, мікроголкові методики та сфокусований ультразвук.

Одні процедури орієнтовані на поверхневий догляд і зволоження, інші застосовують для роботи з нерівностями шкіри або естетичної корекції контурів обличчя. Підбір методики залежить від стану шкіри, побажань клієнта та наявності протипоказань.

Косметологічний напрям компанія розглядає як один із ключових для подальшого розвитку. В інтерв'ю Ксенія Миргородська розповідала про плани розширювати естетичні послуги та впроваджувати нові технології для персоналізованого догляду.

Масаж, велнес і процедури для тіла в LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB у Дубаї не обмежується доглядом за волоссям та обличчям. У салоні також представлені масажні й велнес-процедури, які можна поєднувати з іншими послугами.

Серед доступних напрямів — масажі, рефлексотерапія, скрабування, обгортання, пресотерапія та марокканська лазня. Для клієнтів це можливість присвятити окремий візит відпочинку або доповнити звичний косметологічний догляд процедурами для тіла.

У салоні представлені й апаратні технології, зокрема Endospheres Therapy, Icoone Laser та RoboLex Plus.

Endospheres Therapy використовує компресійну мікровібрацію, а Icoone — механічну стимуляцію тканин. Подібні методики застосовують у програмах естетичного догляду за тілом.

RoboLex Plus поєднує кілька видів апаратного впливу. У переліку обладнання також зазначені системи для локальної корекції контурів тіла, зокрема кріоліполіз.

Поєднання косметології з масажними та велнес-послугами є частиною загальної концепції LEO BEAUTY CLUB. Відвідувачі можуть обирати як короткі процедури, так і триваліші програми догляду відповідно до індивідуальних потреб.

Міжнародні косметичні бренди та професійна команда LEO BEAUTY CLUB

Окрему увагу LEO BEAUTY CLUB приділяє підготовці спеціалістів та співпраці з міжнародними косметичними компаніями.

У жовтні 2025 року перукарка-стилістка дубайського салону Яна Семишева перемогла в професійному конкурсі, організованому італійським брендом Philip Martin's.

Конкурс тривав протягом вересня та жовтня й об'єднав стилістів із різних країн. Учасники демонстрували техніки роботи з волоссям та створювали образи з використанням професійної косметики бренду.

Роботи оцінював засновник Philip Martin's Мауро Трімільоцці. Після завершення конкурсу він особисто прибув до дубайського LEO BEAUTY CLUB, щоб вручити переможниці нагороду.

Компанія також організовує навчальні заходи для клієнтів і представників б'юті-індустрії. Зокрема, у серпні 2025 року в Дубаї відбулася презентація косметики Philip Martin's. Гостям представили салонну процедуру Fill, розповіли про засоби для догляду за волоссям і продемонстрували особливості їх використання.

У серпні 2026 року LEO BEAUTY CLUB провів воркшоп спільно з La Biosthétique.

Захід об'єднав представників б'юті-, модної та lifestyle-спільноти Дубая. Учасники знайомилися з професійною косметикою, тестували її текстури та отримували рекомендації щодо догляду за різними типами волосся.

Як LEO BEAUTY CLUB розвиває партнерства та велнес-напрям у Дубаї

Крім професійних косметичних процедур, LEO BEAUTY CLUB розвиває партнерства у сфері краси, здорового способу життя та преміального сервісу. У січні 2026 року компанія оголосила про співпрацю з програмою Fazaa, яка діє в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Fazaa надає своїм учасникам доступ до партнерських переваг і спеціальних пропозицій. У межах оголошеної співпраці LEO BEAUTY CLUB передбачив знижку 15% на косметичні послуги для учасників програми.

Ще одним напрямом стала співпраця з американським велнес-брендом Cymbiotika. У січні 2026 року LEO BEAUTY CLUB повідомив про представлення продукції Cymbiotika у своїх просторах у Києві, Варшаві та Дубаї.

Асортимент включав харчові добавки, вітамінні комплекси та інші продукти бренду. Таким чином компанія розширила напрям продажу товарів, пов'язаних із доглядом за собою та wellness.

Окрім цього, LEO BEAUTY CLUB бере участь у lifestyle-проєктах. Наприкінці 2025 року компанія разом із Wind Rises Dubai та косметичним брендом Euphoria анонсувала спільний захід Beauty Breakfast, що поєднував знайомство з косметикою та морську прогулянку.

Де розташований LEO BEAUTY CLUB Dubai та як записатися на процедури

Салон LEO BEAUTY CLUB розташований у престижному готельному комплексі Kempinski Hotel & Residences на острові Palm Jumeirah у Дубаї. Відвідати заклад можуть як місцеві жителі, так і туристи та гості готелю.

Салон працює щодня з 09:00 до 21:00. Ознайомитися з переліком послуг, обрати процедури та забронювати зручний час можна через офіційний сайт LEO BEAUTY CLUB або платформу Fresha.

Для запису та уточнення деталей також можна зателефонувати за номером +971 52 843 8463 або звернутися через офіційну сторінку салону в Instagram.

Адреса LEO BEAUTY CLUB Dubai: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE.

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