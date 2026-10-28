0:00 / 0:00

LEO BEAUTY CLUB — салон краси у Варшаві, який об’єднує перукарські послуги, манікюр і педикюр, професійний макіяж, оформлення брів і вій, перманентний макіяж, косметологію та апаратний догляд за обличчям і тілом. Заклад розташований за адресою Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Польща. Записатися на процедури можна за телефоном +48 575 010 155 або через Instagram @leobeautyclub.warsaw.

У салоні поєднують повсякденні б’юті-послуги з професійними процедурами для догляду за шкірою, волоссям і нігтями. Тут виконують стрижки, складне фарбування, укладання, різні види манікюру та педикюру, створюють макіяж для особливих подій і проводять косметологічні процедури з використанням спеціалізованого обладнання. Окремі формати обслуговування передбачають комплексну підготовку до весілля та інших важливих подій.

UA.News розповідає про основні напрямки роботи LEO BEAUTY CLUB у Варшаві, професійні засоби й технології, які використовують у салоні, та можливості комплексного догляду.

Перукарські послуги у LEO BEAUTY CLUB: стрижки, складне фарбування та професійний догляд

Перукарський напрямок LEO BEAUTY CLUB охоплює стрижки, фарбування, освітлення, укладання та догляд за волоссям. Майстри працюють із різною довжиною й структурою волосся, створюючи як стримані повсякденні образи, так і складні зачіски для святкових заходів.

Серед послуг — стрижки з укладанням, фарбування коренів, повне фарбування та освітлення до блонду. Для створення багатовимірного кольору використовують сучасні техніки балаяж, омбре, мелірування, Airtouch і Hand Touch. Вони дають змогу працювати з переходами між відтінками, створювати світлі акценти та підкреслювати форму зачіски.

Завершити образ допомагають укладання феном, пляжні хвилі, голлівудські локони, плетіння та вечірні зачіски. Такі послуги підходять для повсякденного виходу, фотосесії, ділової зустрічі, святкування або весілля.

Окремий напрямок становить професійний догляд за волоссям. У роботі використовують засоби Olaplex, K18, Tokio Inkarami, Milbon, Philip Martins, Napla та Lebel. Ці бренди представлені в різних протоколах догляду, спрямованих на підтримання якості волосся, його гладкості та доглянутого вигляду. Майстер підбирає відповідну процедуру з урахуванням стану волосся, попереднього фарбування й бажаного результату.

Манікюр і педикюр у LEO BEAUTY CLUB: класичний догляд, покриття та дизайн

Нігтьовий сервіс LEO BEAUTY CLUB охоплює манікюр і педикюр, гібридне покриття, нарощування та корекцію нігтів, а також декоративний дизайн. Клієнти отримують як базовий догляд, так і комплексні процедури з додатковою увагою до шкіри рук і нігтів.

Для повсякденного образу підходять натуральні відтінки й мінімалістичний дизайн. Святковий манікюр доповнюють виразнішими кольорами та декоративними елементами. Форма, довжина й оформлення нігтів залежать від побажань клієнта та обраної техніки.

Для догляду за нігтьовою пластиною використовують систему IBX. Вона входить до професійних процедур для підтримання стану нігтів. Додатковий догляд забезпечує SPA-манікюр із засобами Philip Martins і Bruno Vassari.

Окрема перевага сервісу — можливість одночасного виконання манікюру та педикюру чотирма руками. Такий формат дає змогу пройти дві процедури в межах одного візиту та скоротити загальний час перебування в салоні.

Професійний макіяж для різних подій у LEO BEAUTY CLUB

У LEO BEAUTY CLUB створюють макіяж для повсякденних виходів, вечірніх заходів, святкувань і весіль. Послуги охоплюють денний, вечірній, коктейльний та святковий макіяж, а також підготовку образу нареченої.

Денний макіяж підкреслює природні риси обличчя й підходить для робочих зустрічей, прогулянок і фотосесій. Вечірній варіант передбачає виразніші акценти, які узгоджують із зачіскою, одягом і стилем події.

Для комплексної підготовки передбачені формати NIGHT QUEEN, I AM KRASA та DAILY FASHION. Вони поєднують макіяж і укладання, допомагаючи створити цілісний образ у межах одного візиту.

Весільний напрямок передбачає підготовку нареченої з урахуванням стилю церемонії, сукні, зачіски та побажань щодо макіяжу. Попереднє планування допомагає узгодити послідовність процедур і час роботи майстрів, щоб усі елементи образу гармонійно поєднувалися.

Оформлення брів і вій у LEO BEAUTY CLUB

Догляд за бровами та віями — ще один напрямок роботи LEO BEAUTY CLUB. Майстри виконують корекцію форми брів, ламінування й фарбування брів, ламінування та фарбування вій, а також Lash Botox.

Корекція допомагає надати бровам бажаної форми, а фарбування робить їх виразнішими. Ламінування впорядковує напрямок волосків і допомагає створити акуратний результат. Процедури підбирають з урахуванням природної густоти, структури волосків і бажаного ефекту.

Ламінування вій спрямоване на формування вигину, а фарбування підкреслює їхній колір. Lash Botox доповнює догляд за віями. Для корекції брів також використовують тридинг — метод видалення небажаних волосків за допомогою нитки.

Оформлення брів і вій доповнює повсякденний догляд та підготовку до особливих подій. Ці процедури також поєднують із макіяжем і зачіскою для створення завершеного образу.

Перманентний макіяж брів і губ у LEO BEAUTY CLUB

У салоні виконують перманентний макіяж брів і губ. Напрямок охоплює пудрові брови, акварельний перманент губ і корекційні сеанси.

Пудрова техніка створює м’який ефект заповнення кольором, подібний до оформлення брів декоративною косметикою. Форму й інтенсивність пігменту підбирають індивідуально, щоб зберегти гармонію з рисами обличчя.

Акварельний перманент губ надає їм делікатного відтінку з плавними переходами. Результат залежить від природного кольору губ, обраного пігменту та індивідуальних особливостей шкіри.

Корекційні сеанси допомагають уточнити результат після первинної процедури. Перманентний макіяж передбачає дотримання гігієнічних вимог, попереднє обговорення очікувань і рекомендації щодо догляду в період загоєння.

Косметологія у LEO BEAUTY CLUB: очищення, пілінги та професійні доглядові протоколи

Косметологічний напрямок LEO BEAUTY CLUB охоплює очищення обличчя, гідропілінг, хімічні пілінги, доглядові процедури та апаратні методики. У роботі використовують AquaPure, Aquasure H2, Geneo, PRX-T33, iS Clinical Fire & Ice, Kemikum, косметику Casmara, Coolifting, мікрострумову терапію та кріотерапію.

Очищення обличчя спрямоване на видалення забруднень і надлишку шкірного сала. Гідропілінг поєднує очищення та відлущування з використанням спеціалізованих засобів. Такі процедури допомагають підтримувати гладкість шкіри й доповнюють регулярний косметологічний догляд.

AquaPure та Aquasure H2 застосовують для апаратного очищення й догляду за шкірою. Процедури поєднують роботу з поверхнею шкіри та використання доглядових компонентів. Косметолог підбирає протокол відповідно до її стану й потреб.

Geneo — технологія комплексного догляду, яка поєднує кілька методів впливу. Вона входить до апаратного напрямку салону поряд із процедурами радіочастотного та ультразвукового догляду.

Для професійного відлущування використовують PRX-T33, Kemikum та iS Clinical Fire & Ice. Ці процедури відрізняються складом і принципом дії. Їх застосовують відповідно до стану шкіри, її чутливості та косметологічного запиту.

Доглядові протоколи Casmara представлені програмами Age Defence, Q10 Rescue, Infinity та Purifying. Вони охоплюють різні потреби шкіри — від підтримання її доглянутого вигляду до спеціалізованого очищення.

Косметологічний напрямок також включає мікрострумову терапію та кріотерапію. Під час підбору процедури фахівець враховує індивідуальні особливості шкіри, домашній догляд, попередні косметологічні втручання та можливі протипоказання.

Coolifting, AquaPure, Geneo та Dermadrop: апаратний догляд за шкірою у LEO BEAUTY CLUB

Серед процедур для обличчя, які LEO BEAUTY CLUB виділяє у своїх б’юті-пропозиціях, — Coolifting, AquaPure, Geneo та Dermadrop. Ці технології спрямовані на різні аспекти догляду: зволоження, очищення, підтримання гладкості й поліпшення зовнішнього вигляду шкіри.

Coolifting поєднує інтенсивний потік охолодженого газу з подачею косметичних компонентів. Процедуру позиціонують як спосіб інтенсивного зволоження та надання шкірі свіжішого вигляду. Окремий акцент зроблено на стимуляції вироблення колагену й помітному ефекті після сеансу.

AquaPure — апаратна процедура для глибокого очищення та зволоження шкіри. Вона поєднує очищення з використанням доглядових компонентів і спрямована на відновлення свіжого, сяйливого вигляду обличчя. Такий формат доповнює регулярний догляд і допомагає комплексно працювати зі станом шкіри.

Geneo використовують для оксигенації та ревіталізації шкіри. Процедура спрямована на поліпшення її зовнішнього вигляду, вирівнювання тону й підтримання гладкості. Комплексний підхід поєднує кілька технологій, а результат залежить від обраного протоколу та індивідуальних особливостей шкіри.

Dermadrop — технологія доставки активних косметичних компонентів без традиційних ін’єкцій. Процедура орієнтована на інтенсивне зволоження, освіження шкіри та підтримання її стану. Вона доповнює напрямок апаратного догляду поряд із методиками очищення й ревіталізації.

Ці чотири процедури розв’язують різні косметологічні завдання. Coolifting зосереджується на охолодженні та зволоженні, AquaPure — на очищенні й догляді, Geneo — на комплексній ревіталізації, а Dermadrop — на доставці косметичних компонентів. Косметолог визначає відповідний протокол з урахуванням стану шкіри, бажаного результату та протипоказань.

Догляд за тілом і лазерна епіляція у LEO BEAUTY CLUB

У LEO BEAUTY CLUB представлені процедури для догляду за тілом, зокрема обгортання AROSHA, лазерна епіляція за допомогою технології Mantis та PRX-T33 Lady для інтимної зони.

Обгортання AROSHA входить до професійних програм догляду за тілом. Процедура передбачає використання спеціалізованих засобів і підбирається відповідно до потреб клієнта та обраного протоколу.

Лазерна епіляція спрямована на тривале зменшення небажаного волосся. Кількість сеансів залежить від зони обробки, характеристик волосся та індивідуальних особливостей шкіри. Перед процедурою спеціаліст пояснює правила підготовки й догляду після сеансу.

PRX-T33 Lady — окрема процедура для інтимної зони. Її проводять з урахуванням індивідуальних показань і рекомендацій фахівця. Попередня консультація допомагає визначити доцільність процедури та врахувати можливі обмеження.

Комплексний догляд і підготовка до весілля у LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB поєднує різні напрямки б’юті-послуг, завдяки чому клієнти можуть організувати комплексний догляд у межах одного візиту. Фарбування волосся поєднують із манікюром, укладання — з макіяжем, а косметологічні процедури — з іншими форматами догляду відповідно до розкладу майстрів.

Окремий напрямок — підготовка наречених. У салоні передбачений приватний bridal salon, де організовують підготовку до весільного дня. Зачіску, макіяж та інші процедури узгоджують заздалегідь, щоб сформувати цілісний образ і спланувати час кожного етапу.

Приватний простір також підходить для комплексної б’юті-підготовки до особливих подій. Попереднє бронювання допомагає скоординувати роботу майстрів і послідовність процедур, особливо коли візит включає кілька послуг.

Для складного фарбування, перманентного макіяжу, апаратної косметології та весільної підготовки особливо важливо заздалегідь узгодити тривалість і доступність потрібних спеціалістів.

Як записатися до LEO BEAUTY CLUB у Варшаві

LEO BEAUTY CLUB об’єднує перукарські послуги, манікюр і педикюр, макіяж, оформлення брів і вій, перманентний макіяж, косметологію та процедури для тіла. Серед ключових напрямків — складне фарбування волосся, професійний догляд із використанням Olaplex, K18, Tokio Inkarami та інших брендів, апаратні процедури Coolifting, AquaPure, Geneo й Dermadrop, а також лазерна епіляція.

Салон підходить для регулярного догляду й підготовки до особливих подій. Клієнти можуть записатися на окрему процедуру або організувати комплексний візит, що поєднує кілька напрямків.

LEO BEAUTY CLUB розташований за адресою Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Польща.

Графік роботи: понеділок–субота — з 09:00 до 21:00, неділя — з 10:00 до 20:00.

Телефон для запису: +48 575 010 155.

Instagram: @leobeautyclub.warsaw.

Читай нас у