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Відзначаємо досконалість у сфері краси, інновацій та індивідуального підходу — на стику моди й розкоші.

Leo Beauty Club було номіновано як «Найкращий салон краси в Дубаї 2026 року», і заклад отримав цю престижну нагороду на церемонії Emirates Fashion Week Awards.



Це визнання підкреслює відданість салону наданню виняткового сервісу, високий рівень професійної майстерності та індивідуальний підхід до кожного клієнта.



Захід, що об’єднав представників індустрії моди, краси та стилю життя, став ідеальним майданчиком для того, щоб Leo Beauty Club продемонстрував свій досвід, виходячи за межі традиційних салонних послуг.



Протягом усього заходу команда Leo Beauty Club створювала елегантні зачіски, проводила індивідуальну діагностику стану шкіри обличчя та виконувала професійний макіяж. Це дозволило гостям оновити свій образ і знайти рішення у сфері краси, що ідеально відповідають їхнім особистим потребам.

Поєднуючи професійну майстерність із витонченим баченням краси, Leo Beauty Club створив інтерактивний простір, де гості могли дослідити взаємозв’язок між естетикою, турботою про себе та впевненістю.

Здобуття нагороди «Найкращий салон краси в Дубаї 2026» стало значним досягненням для бренду, що свідчить про його відданість якості, інноваціям та увазі до деталей.



Продовжуючи розвиватися в динамічному середовищі індустрії краси та розкішного способу життя Дубая, Leo Beauty Club залишається вірним своїй місії: створювати виняткові б’юті-враження, які допомагають жінкам відчувати себе впевненими, сяючими та залишатися самими собою — легко й природно.

Leo Beauty Club — місце, де жіноча енергія стає вашою найсильнішою перевагою.

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