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«Навіть після 40 років можна починати нові історії та досягати високих результатів», — впевнена Вікторія Рудько. Майже 20 років вона розвиває бізнес у сфері перманентного макіяжу, керує міжнародним центром Rudko ArtLine, навчає майстрів і допомагає людям відновлювати впевненість у собі.

Проте в певний момент Вікторія вирішила випробувати себе в новій ролі — вийшла на сцену бодібілдингу та стала чотириразовою чемпіонкою України у категорії Fitness Bikini. Серед її здобутків — також титул Ms. Ukraine Transcontinental TCP 2022.

В інтерв’ю UA.News Вікторія Рудько розповіла про півтора року підготовки до змагань, дисципліну, поєднання бізнесу і спорту, подолання страхів та про те, чому вік не повинен ставати перешкодою для здійснення мрій. Далі — її пряма мова.



Спорт і внутрішня трансформація



У моєму житті завжди було багато роботи, відповідальності та цілей. Майже 20 років я розвиваюся у сфері перманентного макіяжу, будую бізнес, навчаю майстрів і створюю нові професійні можливості.

Але в певний момент я зрозуміла, що хочу реалізувати себе ще й в іншому напрямі — через власне тіло, спорт і внутрішню трансформацію.

Бодибілдинг став для мене не просто про фізичну форму. Це про дисципліну, характер, уміння чути себе й виходити за межі звичного. Я захотіла перевірити власні можливості, поставити перед собою амбітну мету й довести собі, що навіть після 40 років можна починати нові історії та досягати в них високих результатів.



Чотириразова чемпіонка України у категорії Fitness Bikini



Для мене це набагато більше, ніж чотири титули. Це результат величезної роботи над собою, півтора року підготовки, дисципліни, віри в наставника й готовності пройти шлях до кінця.

Коли я вперше вийшла на сцену, це були абсолютно нові для мене емоції: хвилювання, адреналін, відповідальність і водночас неймовірне відчуття, що я здійснюю свою мрію.

Я звикла досягати результатів у професії, але спорт відкрив для мене зовсім іншу сторону себе. Тут ти не можеш сховатися за досвідом, статусом чи досягненнями. На сцені ти показуєш результат власної роботи.

Ці перемоги стали для мене підтвердженням того, що я здатна на більше, ніж іноді сама від себе очікую. І, мабуть, найцінніше — я не просто отримала нагороди, а відкрила нову сторінку свого життя.



Підготовка до чемпіонату: найважливіше — навчитися не шукати виправдань



Моя підготовка тривала приблизно півтора року. Це був не спонтанний експеримент, а серйозний шлях із чіткою метою, планом і щоденною роботою.

Підготовка до змагань — це не лише тренування в залі. Це харчування, режим, відновлення, сон і постійний контроль деталей. Особливо в останні дні перед виходом на сцену, коли важливо дотримуватися встановленого режиму й не дозволяти собі зайвого.

У цей період доводиться відмовлятися від спонтанності. Наприклад, перед турніром я не ходжу до ресторанів: моє харчування складається з визначених продуктів, а прийоми їжі відбуваються в одні й ті самі години.

Але найважливіше — навчитися не шукати виправдань. Ти або приймаєш правила, необхідні для своєї мети, або чесно визнаєш, що поки не готовий до такого результату.



Як поєднати бізнес, професійний розвиток і підготовку до змагань



Мабуть, мені дуже допомогли навички, які я сформувала за роки роботи в бізнесі: планування, організованість, відповідальність і вміння працювати на перспективу.

Я керую міжнародним центром перманентного макіяжу Rudko ArtLine, працюю з клієнтами, навчаю майстрів, розвиваю команду. Це величезна частина мого життя, і я ніколи не ставила перед собою мету досягти чогось в одному напрямі ціною відмови від іншого.

Звичайно, доводилося правильно розподіляти час, планувати день і бути особливо уважною до власного режиму. Спорт навчив мене ще більшої системності.

Я переконана, що не завжди потрібно чекати, поки звільниться час для мрії. Іноді потрібно просто знайти для неї місце у своєму житті та зробити її пріоритетом.





Мотивація не може бути постійною



Мене завжди мотивує усвідомлення того, заради чого я почала цей шлях.

Звичайно, були моменти втоми, сумнівів і хвилювання. Особливо перед першими змаганнями, адже це абсолютно новий досвід. Але я розуміла: якщо вже прийняла рішення, то хочу пройти цей шлях максимально чесно перед собою.

Велику роль відіграли мій наставник, його досвід і віра в мене. Я вдячна за те, що поруч була людина, яка допомагала бачити мету навіть тоді, коли шлях здавався складним.

А ще я зрозуміла одну важливу річ: мотивація не може бути постійною. Вона змінюється, а дисципліна залишається.

Не кожного дня ти маєш натхнення, але саме в такі дні формуються характер і справжній результат.





Відчуття внутрішньої королеви, коли в балансі дух, душа й тіло



Моя професія багато років пов’язана з красою, естетикою та гармонією. У перманентному макіяжі я завжди прагнула не просто створювати ефектний результат, а підкреслювати індивідуальність людини, її природні риси.

Спорт ще більше поглибив це розуміння. Я побачила, скільки праці, терпіння й самодисципліни стоїть за формою, яку глядач бачить на сцені лише кілька хвилин.

Для мене краса сьогодні — це не тільки зовнішність. Це стан, коли гармонійно поєднуються тіло, внутрішній світ, упевненість і ставлення до себе.

Я люблю відчуття внутрішньої королеви, коли в балансі дух, душа й тіло. І саме до такого стану я прагну — не лише на сцені, а й у повсякденному житті.



Про допомогу людям відновлювати зовнішність після складних життєвих випробувань



Це одна з найважливіших частин моєї професійної діяльності. За роки роботи я зустрічала людей, для яких відновлення зовнішності було набагато більшим, ніж естетична процедура. Це люди після складних операцій, травм, опіків та інших випробувань, які прагнуть знову відчути себе впевнено.

У таких випадках особливо гостро розумієш, наскільки тіло — це не просто зовнішність. За ним стоять наша історія, переживання, сила та здатність відновлюватися.

Цей досвід навчив мене ще більше цінувати можливості людини. І, напевно, саме тому спорт став для мене таким особливим: він також про відновлення, трансформацію та віру в себе.

Коли ти бачиш, як людина поступово повертає впевненість, розумієш, що справжня краса починається зсередини. А зовнішні зміни можуть допомогти цій внутрішній силі проявитися.



Як знайти ресурс для себе, близьких і роботи під час війни та постійного стресу



Ми всі живемо в надзвичайно складний час, і я не думаю, що існує універсальний рецепт, який дозволяє завжди залишатися сильними.

Для мене важливо продовжувати працювати, розвивати свою справу, підтримувати команду й бути корисною людям. Це моя відповідальність, але водночас і джерело внутрішньої опори.

Спорт став ще одним способом зберігати рівновагу. Він допомагає мені переключатися, зосереджуватися на тому, що я можу контролювати, і відчувати власну силу.

Я також навчилася більше цінувати прості речі: час із близькими, можливість працювати, будувати плани й бачити результати своєї праці.

Не завжди потрібно бути сильною на сто відсотків. Іноді достатньо зробити наступний крок, не зупинятися й пам’ятати, заради чого ти рухаєшся вперед.

Дозволити собі бути новачком у чомусь



Мабуть, головне відкриття полягає в тому, що наші обмеження часто існують у нашій голові.

Півтора року підготовки, перший вихід на сцену, хвилювання перед суддями, необхідність показати результат — усе це стало для мене виходом із зони комфорту.

Я звикла бути експерткою у своїй сфері, де маю великий досвід і чітко розумію, що роблю. А в спорті я знову стала людиною, яка вчиться, ставить запитання, довіряє наставнику й проходить шлях від початку до результату.

Це дуже цінне відчуття — дозволити собі бути новачком у чомусь, навіть коли в інших сферах ти вже досягла значного рівня.

Спорт допоміг мені закрити давні гештальти, перевірити власні межі й побачити, що за звичним образом успішної жінки є ще багато нерозкритих можливостей.

І тепер я точно знаю: іноді найважливіша перемога — це не медаль, а людина, якою ти стаєш на шляху до неї.



Не потрібно чекати ідеального моменту



Я б хотіла, щоб жінки перестали сприймати вік як обмеження.

Після 40 років у нас уже є досвід, знання, розуміння себе й того, чого ми насправді хочемо. Так, у нас багато відповідальності, роботи, сімейних обов’язків. Але це не означає, що власні мрії мають залишатися на останньому місці.

Моя історія — про те, що можна багато років будувати кар’єру, розвивати бізнес, бути опорою для інших і водночас дозволити собі нову мету. Не потрібно чекати ідеального моменту, ідеальних обставин чи чиєїсь згоди.

Потрібно почати. Іноді страшно, іноді складно, іноді не знаєш, яким буде результат. Але саме так відкриваються нові можливості.

Щодо моєї наступної вершини — я не хочу зупинятися на досягнутому. Мені цікаво розвиватися і в спорті, і в бізнесі, і як особистості. Я хочу й надалі перевіряти власні можливості, ставити перед собою нові амбітні цілі та показувати жінкам власним прикладом, що розвиток не має вікових меж.

Адже для мене успіх — це не лише титули, нагороди чи статус. Це можливість щодня ставати кращою версією себе й відчувати, що найцікавіше ще попереду.

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