Продажі біньйо на ринку Тондемун подвоїлися порівняно з місяцем тому — Korea Herald

У Сеулі традиційні корейські шпильки для волосся біньйо знову набувають популярності серед людей віком 20–30 років та іноземних туристів. Крамниці аксесуарів на ринку Тондемун відвідують покупці, які дізналися про ці прикраси із соціальних мереж, повідомляє Korea Herald.

Продажі зросли

Власник крамниці аксесуарів на прізвище Хон, який працює у цій сфері 12 років, розповів, що продажі біньйо подвоїлися порівняно з місяцем тому. За його словами, чимало покупців не знають, як користуватися шпильками, тому продавці показують їм способи укладання волосся.

Раніше основними клієнтами таких крамниць були трот-співаки та театральні артисти. Тепер серед відвідувачів є підлітки, які приходять разом із батьками. Частина покупців купує намистини, шпильки та інші матеріали, щоб виготовляти біньйо самостійно.

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Традиція у сучасному стилі

Біньйо — довга тонка прикраса для фіксації волосся, зібраного в пучок. Корейські жінки носили такі шпильки з давніх часів; подібні аксесуари використовували і в інших країнах Східної Азії. Традиційно їх виготовляли із золота, срібла, нефриту або дерева, а матеріали й дизайн могли вказувати на соціальний статус власниці.

Популярні нині моделі дещо відрізняються від класичних: багато з них мають U-подібну форму з двома зубцями та нагадують шпильки для французького твісту. У соцмережах поширюються відео з демонстраціями укладок на ринку Тондемун; один із таких роликів набрав понад 1,6 мільйона переглядів.

Дослідниця Центру споживчих трендів Сеульського національного університету Чхве Чі Хє пов’язала інтерес до біньйо з прагненням молодих споживачів шукати незвичні речі на традиційних ринках і поєднувати їх із сучасним стилем.

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