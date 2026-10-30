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У центрі Варшави, за адресою Mokotowska 8, 00-641 Warszawa, працює бутик Leo Kids, який спеціалізується на дизайнерському одязі, взутті та аксесуарах для дітей. У магазині представлені колекції відомих міжнародних брендів, зокрема Dolce & Gabbana, Balmain, Emporio Armani, Stella McCartney, Dsquared2 та інших модних домів. Ознайомитися з асортиментом можна на офіційному сайті Leo Kids, а уточнити інформацію про товари та їхню наявність — за телефоном +48 786 346 559.

Асортимент магазину охоплює різні категорії дитячої моди: від повсякденних футболок, джинсів і спортивних костюмів до верхнього одягу, святкових суконь, дизайнерського взуття та подарунків для новонароджених. Окрему увагу приділено аксесуарам, які допомагають доповнювати дитячий гардероб, а також готовим комплектам одягу.

Каталог Leo Kids поділений на три основні розділи — для дівчаток, хлопчиків і немовлят. У кожному з них речі згруповані за типом одягу, взуттям, аксесуарами та призначенням. Така структура дозволяє підбирати як окремі предмети гардероба, так і повноцінні образи для різних сезонів та подій.

Який одяг для дівчаток представлений у Leo Kids

Одним із найбільших напрямів асортименту Leo Kids є дизайнерський одяг для дівчаток. У цьому розділі представлені речі для повсякденного носіння, активного відпочинку, прохолодної погоди та урочистих заходів.

Основу категорії становлять футболки, блузи й топи, джинси, штани, шорти, спідниці, светри, світшоти та спортивний одяг. Окреме місце займають сукні, які представлені в різних стилях — від трикотажних моделей для повсякденного гардероба до більш виразних дизайнерських виробів.

Наприклад, серед товарів Stella McCartney Kids можна знайти бордову сукню з органічної бавовни з принтом коней, а також спортивний костюм із флісу з аплікаціями птаха, місяця і зірок. Такі моделі доповнюють асортимент повсякденного одягу з яскравими принтами та декоративними елементами.

У колекціях Philosophy di Lorenzo Serafini представлені трикотажні речі та кофти, зокрема кремова толстовка на блискавці з вишитим логотипом. Ermanno Scervino пропонує одяг із декоративними деталями, серед якого є сірий светр із мереживним оздобленням.

В асортименті також є речі з колекцій Balmain, N°21, Dolce & Gabbana та інших дизайнерів. Покупці можуть обирати між лаконічними повсякденними моделями й одягом із помітними логотипами, вишивкою, декоративними ґудзиками та принтами.

Значну частину каталогу становить верхній одяг. У Leo Kids представлені пальта, куртки, стьобані моделі, пуховики та бомбери. Зокрема, можна знайти темно-синю стьобану куртку Stella McCartney Kids із капюшоном і металізованим покриттям, а також білий бомбер Ermanno Scervino з оздобленням Teddy та логотипом із кристалів.

Не обмежується розділ і одягом. Для дівчаток магазин пропонує балетки, черевики, сандалії, шльопанці та кросівки. Серед представлених моделей — чорні високі шкіряні кросівки MM6 Maison Margiela та взуття інших дизайнерських брендів.

Доповнити образ можна за допомогою аксесуарів. У відповідному розділі є ремені, головні убори, шкарпетки, прикраси для волосся, рюкзаки та сумки. Наприклад, у каталозі представлені бордовий рюкзак Stella McCartney Kids з аплікацією-логотипом та рюкзак Emporio Armani з картатим візерунком.

Що можна знайти в Leo Kids для хлопчиків

Асортимент для хлопчиків також охоплює практично всі основні категорії дитячого гардероба. У магазині представлені футболки, сорочки, кофти, штани, джинси, шорти, спортивні комплекти, білизна та верхній одяг.

Помітну частину колекцій займають речі у спортивному й повсякденному стилі. Це світшоти, худі, джогери, футболки з принтами та комплекти одягу. Такі моделі можна знайти серед товарів Stella McCartney Kids, Balmain, Emporio Armani та John Richmond Junior.

У каталозі є, наприклад, бавовняний світшот Stella McCartney Kids із графічним зображенням Землі, джинсові штани Dolce & Gabbana Kids та кофта Emporio Armani Varsity з контрастними рукавами.

Окремо представлені готові спортивні комплекти. Серед них — темно-синій флісовий костюм Stella McCartney Kids із толстовкою з капюшоном і штанами. Такі набори дозволяють придбати одразу кілька поєднаних між собою предметів одягу.

Для прохолодної пори року передбачений окремий вибір верхнього одягу. Серед представлених товарів є стьобані куртки, моделі з капюшонами, утеплені куртки та пальта. Зокрема, Leo Kids пропонує чорну стьобану куртку Balmain Kids із капюшоном і металевими кнопками.

У розділі сорочок можна підібрати одяг для більш стриманих образів, а категорії деніму та спортивного одягу дозволяють сформувати повсякденний гардероб. Серед футболок також є чорна бавовняна модель Balmain Kids із принтом логотипу та золотистими ґудзиками на плечі.

Окремим напрямом є взуття для хлопчиків. Каталог охоплює сандалії, шльопанці та кросівки. Серед конкретних моделей представлені кросівки Dolce & Gabbana Kids серії Daymaster із замші та шкіри наппа.

Для завершення образу магазин пропонує рюкзаки, сумки, ремені, головні убори, шарфи, шкарпетки та краватки. У каталозі представлені, зокрема, рюкзак N°21 із технічної тканини та чорний рюкзак Balmain Kids із принтом.

Отже, хлопчачий розділ Leo Kids дозволяє підібрати одяг для різних ситуацій — від звичайного дня до шкільного заходу чи сімейного свята.

Який асортимент Leo Kids пропонує для немовлят

Окремий великий розділ Leo Kids присвячений немовлятам. Він охоплює не лише перший дитячий гардероб, а й аксесуари для новонароджених, взуття та подарункові набори.

Серед основних категорій одягу представлені боді, сорочки й топи, футболки, штани, шорти, сукні, спідниці, комплекти одягу, пальта та куртки.

У колекціях John Richmond Junior є червоний кардиган із V-подібним вирізом та монограмою JR, а також двопредметний спортивний костюм із флісу.

Balmain Kids Baby пропонує бавовняну футболку з леопардовим принтом і логотипом, кремові джогери з чорними деталями та комплект із ромпером і шапочкою з принтом тигра.

У колекціях Stella McCartney Kids також є дитячі сукні, футболки, штани та стьобані куртки з принтами. Зокрема, можна знайти червоно-кремову сукню з бавовняного джерсі з написом «I Love You», червону стьобану куртку з капюшоном та бежевий флісовий комплект із червоним серцем.

Таким чином, речі для найменших охоплюють різні сезони та поєднують повсякденні моделі з більш виразним дизайнерським одягом.

Для малюків, які починають ходити, магазин виділив категорію «Перші кроки». У ній представлене дитяче взуття від Dolce & Gabbana та Dsquared2. Серед конкретних товарів є шкіряні кросівки Dsquared2 із кольоровими смугастими вставками.

Важливою складовою асортименту є аксесуари для новонароджених. Leo Kids пропонує ковдри, пледи, головні убори та спеціальні дитячі речі. Серед конкретних товарів представлені бавовняна ковдра Dolce & Gabbana Kids із принтом DG та сумка з килимком для сповивання.

Окремо магазин пропонує подарункові набори. Наприклад, у каталозі Emporio Armani є комплект із пляшечками, пустушкою та кліпсою, а Dolce & Gabbana пропонує трипредметний набір для новонародженої з гладкого джерсі.

Завдяки цьому асортимент для немовлят не обмежується лише одягом. Він також включає речі для повсякденного догляду та варіанти подарунків із нагоди народження дитини.

Які подарунки, іграшки та речі для особливих подій пропонує Leo Kids

Крім одягу та взуття, у Leo Kids передбачені окремі категорії подарунків і товарів для особливих подій.

У розділах для хлопчиків, дівчаток і немовлят можна знайти речі, які магазин пропонує як варіанти подарунків. Це можуть бути предмети одягу, взуття, аксесуари та спеціально сформовані набори.

Окремої уваги заслуговують дизайнерські ляльки Dolce & Gabbana Kids. У каталозі представлені моделі в сукнях із паєтками, шифону та органзи. Наприклад, лялька Dolce & Gabbana в сукні з паєтками має декоративні аксесуари, взуття та фірмове подарункове пакування.

Для новонароджених магазин пропонує готові подарункові комплекти Dolce & Gabbana, серед яких є набір із трьох предметів з інтерлоку з принтом і бантиком. Також представлені набори Emporio Armani з дитячими аксесуарами.

Це окремий напрям асортименту, який дозволяє обрати подарунок для малюка без необхідності самостійно складати комплект із різних товарів. Ще одна частина каталогу присвячена особливим подіям. У Leo Kids представлені категорії Back To School, пляжного одягу та урочистого вбрання.

Розділ Back To School об'єднує товари, які можна обирати для шкільного гардероба. Серед асортименту магазину є сорочки, штани, спідниці, светри, взуття, рюкзаки та інші речі, актуальні для навчального сезону.

Категорія пляжного одягу призначена для сезонних покупок, а розділ урочистого вбрання допомагає знайти одяг для свят, сімейних заходів та інших особливих нагод. Таким чином, Leo Kids пропонує не лише базовий гардероб, а й окремі рішення для подій, до яких батьки підбирають дитячий образ заздалегідь.

Які дизайнерські бренди представлені в Leo Kids

Однією з головних особливостей Leo Kids є асортимент міжнародних дизайнерських брендів, які випускають дитячі колекції.

У магазині представлені Dolce & Gabbana Kids, Balmain Kids, Emporio Armani, Stella McCartney Kids, Dsquared2 Kids, MM6 Maison Margiela, Marni, N°21, Philosophy di Lorenzo Serafini, Ermanno Scervino, Trussardi та John Richmond.

Кожен із цих брендів має власний підхід до дизайну дитячого одягу. Це добре помітно навіть під час перегляду каталогу магазину. Balmain представлений футболками, джинсами, куртками, рюкзаками та іншими виробами з характерними логотипами й декоративними деталями. У колекціях Dolce & Gabbana є одяг, взуття, аксесуари, подарункові набори та дизайнерські ляльки.

Stella McCartney Kids пропонує сукні, футболки, светри, спортивні комплекти, верхній одяг і рюкзаки з графічними принтами та аплікаціями. Emporio Armani представлений одягом, аксесуарами, взуттям і дитячими подарунковими наборами. Серед товарів Dsquared2 є дитячі кросівки та одяг, а MM6 Maison Margiela представлений, зокрема, дизайнерським взуттям.

У колекціях Ermanno Scervino та Philosophy di Lorenzo Serafini можна знайти трикотажні речі, светри й одяг із декоративним оздобленням. John Richmond і Trussardi також представлені повсякденним дитячим одягом та окремими аксесуарами.

Такий вибір дозволяє батькам порівнювати речі різних дизайнерів в одному магазині, підбираючи одяг відповідно до віку дитини, сезону та власних уподобань.

Як придбати речі в Leo Kids у Варшаві або онлайн

Ознайомитися з асортиментом Leo Kids можна безпосередньо у варшавському бутику або через інтернет-магазин leokids.pl.

Фізичний магазин розташований за адресою Mokotowska 8, 00-641 Warszawa, Польща. Бутик працює з понеділка до суботи з 10:00 до 20:00, а в неділю — з 11:00 до 19:00.

На сайті покупці можуть переглядати товари за категоріями, брендами, розмірами та кольорами. Для кожної моделі передбачена окрема картка з описом, характеристиками та інформацією про доступні розміри.

Leo Kids також пропонує послугу онлайн-бронювання. Покупець може зарезервувати обрану річ, після чого прийти до бутика, приміряти її та ухвалити рішення про покупку. Безкоштовне бронювання діє протягом 48 годин.

У фізичному магазині доступна допомога стиліста з підбором дитячих образів, а також подарункове пакування покупок.

Для онлайн-замовлень передбачена доставка територією Польщі через InPost. За інформацією магазину, вона зазвичай займає від одного до трьох робочих днів із моменту підтвердження замовлення. Доставка за межі Польщі наразі не здійснюється.

У магазині також діє можливість повернення товарів протягом 14 днів за умови збереження їхнього початкового стану та бирок.

Асортимент Leo Kids охоплює основні складові дитячого гардероба — від одягу для новонароджених до дизайнерських колекцій для підлітків. Поєднання повсякденних речей, верхнього одягу, взуття, аксесуарів, святкових моделей і подарунків дозволяє підібрати товари для різних вікових груп і сезонів в одному місці.

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