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Чорний колір, виразні силуети, фактурна шкіра та жіночність без компромісів. Чотири нові моделі взуття стали головними героїнями вечора, який об’єднав моду, красу та однодумців.



17 листопада у флагманському бутику GOT’S LABEL відбулася закрита презентація другої спільної колекції бренду з мережею магазинів MIRATON. Після успішного дебюту партнери продовжили співпрацю, представивши осінньо-зимову капсулу, у якій актуальні модні тенденції зустрілися з преміальними матеріалами, виразним дизайном і комфортом.



Цього разу головним героєм колекції став чорний колір — позачасова класика, яка в кожній моделі розкривається по-новому. У капсулі чотири пари взуття з різним характером: спокусливі ботфорти з преміальної шкіри, ботильйони на підборах kitten heel із тисненням під шкіру крокодила, лаконічні глянцеві ботильйони з геометричними підборами та брутальні байкерські чоботи з металевими деталями й ефектом вінтажної шкіри.



Кожна модель — самостійний стилістичний акцент, який здатен змінити настрій усього образу. Від жіночної елегантності до зухвалої рок-естетики — колекція пропонує різні інтонації сучасної жіночності, не обмежуючи її рамками.

Мода, що починається з деталей



Вечір відкрила засновниця GOT’S LABEL Світлана Готочкіна. Вона розповіла про створення нової колекції та подякувала гостям за те, що розділили з командою бренду цю особливу подію.



Продовженням презентації став стилістичний показ за участю стилістки Наталії Ізвекової. Вона продемонструвала, як інтегрувати моделі з нової капсули у повсякденний і більш виразний гардероб.



Чотири образи, представлені моделями, поєднали взуття GOT’S LABEL x MIRATON із речами з нової зимової колекції верхнього одягу та аксесуарів GOT’S LABEL. Наталія Ізвекова звернула увагу не лише на естетику моделей, а й на якість виконання та комфорт — характеристики, які особливо важливі під час вибору взуття.

«Як стилістка, вважаю, що в українській fashion-індустрії, на жаль, є велика прогалина саме в сегменті взуттєвих брендів. І GOT’S LABEL вдалося створити справді класне взуття. Я дуже прискіплива до деталей, але тут усе бездоганно. Для мене важливі і довжина миска, і форма підбора, і те, наскільки зручною буде модель, навіть якщо підбор високий.

Я сама є клієнткою GOT’S LABEL. Наприклад, у літній колекції були моделі на дуже високих підборах, але це зовсім не впливало на комфорт. У новій капсулі підбори трохи нижчі, тому таке взуття можна навіть вважати прогулянковим. Це моделі на різні випадки життя.

Тут використані якісні матеріали, що для українського ринку поки що рідкість. Загалом колекція створена в естетиці 90-х, а саме ця епоха зараз знову в тренді», — поділилася стилістка.



Про концепцію нової капсули розповіла маркетинг-директорка GOT’S LABEL Олена Білоіваненко. За її словами, після успішної літньої колекції, до якої увійшли босоніжки, сабо та мюлі, бренди вирішили продовжити співпрацю й представити осінньо-зимову капсулу.

«Це вже друга спільна колекція GOT’S LABEL x MIRATON. Перша була літньою, а цього разу ми вирішили створити взуття для осінньо-зимового сезону. До нової капсули увійшли чотири моделі: ботфорти, дві моделі ботильйонів та байкерські чоботи з вінтажним ефектом.

Усі моделі виготовлені з високоякісної шкіри на спеціалізованих взуттєвих фабриках.

Філософія GOT’S LABEL — це свобода самовираження, незалежність і сміливість бути собою. Бренд створює речі для жінок, які не бояться експериментувати, не визнають обмежень і не прагнуть відповідати чужим очікуванням. Саме цей характер ми хотіли передати в новій колекції взуття, яка повністю відображає ДНК GOT’S LABEL», — зазначила Олена.



Краса, мода та український характер



Особливу атмосферу вечора створювали не лише нові моделі взуття, а й гості, які зібралися привітати Світлану Готочкіну та її команду. Серед них — Вікторія Ткач, Христина Решетнік, Міла Єремєєва, Вікторія Апанасенко, Ірина Чемпіон, Ксенія Мішина, Юлія Єрмолаєва, Яна Стрельцова та інші друзі й клієнти бренду.



Своїми враженнями від нової капсули поділилася акторка й телеведуча Ксенія Мішина. Найбільше її увагу привернули ботфорти — одна з найвиразніших моделей колекції.

«Колекція мені дуже сподобалася: вона сексуальна, красива, витончена та жіночна. Серед усіх моделей найбільше уваги привернули саме ботфорти. Думаю, вони сподобалися багатьом гостям, адже, здається, кожна захотіла собі таку пару», — розповіла Ксенія.

Інфлюенсерка Христина Решетнік відзначила не лише якість нової колекції, а й наполегливість засновниці бренду, яка продовжує розвивати український бізнес у непростий для країни час.



«Я захоплююся професіоналізмом і працьовитістю Світлани Готочкиної. Її ентузіазм вражає, адже розвивати бізнес за таких непростих обставин, у яких сьогодні живуть усі українці, надзвичайно складно.

Я вже мала можливість долучитися до історії GOT’S LABEL x MIRATON і стати обличчям їхньої літньої колекції. Тоді була справді захоплена результатом. Тому дуже радію, що ця співпраця має продовження і бренди представили осінньо-зимову капсулу.

Мені сподобалися кілька моделей, а особливо — ботильйони, які я певний час придивлялася придбати. Сьогодні нарешті зробила це. Тож іду з презентації з новою покупкою і дуже тішуся», — поділилася Христина.



Про важливість таких подій для української fashion-індустрії говорила й директорка київського представництва міжнародної мережі LEO Beauty Club Тетяна Буцька. За її словами, підтримка українських брендів і розвиток локальних індустрій сьогодні мають особливе значення.

«Дуже приємно, що проводяться такі клієнтські дні та презентації. Зараз надзвичайно складний період, але життя триває. Продовжують з’являтися нові проєкти, зберігається ця енергія, віра в те, що попереду буде багато позитивного та хорошого.

Я вважаю, що українські бренди сьогодні дуже гідно конкурують із великими міжнародними компаніями. Ми бачимо, як розвиваються локальні виробники, які за якістю, естетикою та сучасним підходом уже можуть конкурувати з відомими світовими марками.

Особливо приємно спостерігати за розвитком beauty- та fashion-індустрій в Україні. Вони стають потужнішими, виходять на міжнародний рівень і заявляють про себе серед брендів, які працюють на ринку десятиліттями.

Я дуже радію, що Світлані Готочкіній вдалося створити бренд із таким рівнем якості. Це стосується і шкіри, і зовнішнього вигляду виробів. Видно, скільки уваги приділено кожній деталі. Це справді надихає», — зазначила Тетяна Буцька.



Атмосфера, що надихає



Вечір був сповнений не лише модних відкриттів, а й теплих зустрічей, спілкування та приємних сюрпризів. Світлана Готочкіна розіграла серед гостей подарунки від партнерів заходу: сертифікати на послуги салону краси LEO Beauty Club, сертифікати на вечерю від ресторану Not Only Fish та б’юті-набори від косметичного бренду DAVYDENKO BEAUTY.



Музичний супровід від діджея, який об’єднав у сеті хіти різних часів, задавав вечору особливий ритм. А партнери AQUA Миргород та Misso подбали про частування для гостей.



Інфлюенсерка у сфері моди та краси Катерина Юрьєвна зізналася, що після повернення до Києва особливо цінує енергетику міста та події, які наповнюють його життям.

«Насправді атмосфера дуже класна. Я на два місяці виїжджала до Львова й дуже хотіла повернутися до Києва. Мені здається, Київ особливий, тут своя енергетика — міста та людей.

Колекція прекрасна, гості чудові. І коли відбуваються такі події, це ще більше надихає вірити, що все буде добре. Вони надихають жити, наповнювати світ жіночністю та красою», — поділилася Катерина.



Чотири моделі — безліч стильових рішень



Друга колаборація GOT’S LABEL x MIRATON стала продовженням історії, у якій дизайн, якість матеріалів і комфорт формують цілісний погляд на сучасне жіноче взуття. Чорний колір об’єднав чотири абсолютно різні за настроєм моделі, залишивши простір для індивідуальності та власних стилістичних експериментів.

Приміряти й придбати взуття з нової капсули GOT’S LABEL x MIRATON можна в київському бутику GOT’S LABEL за адресою: вул. Заньковецької, 10/3, а також у магазинах MIRATON. Колекція доступна й онлайн на офіційних сайтах gotslabel.com та miraton.ua.

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