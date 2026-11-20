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У Варшаві, на вулиці Mokotowska, 8, працює LEO KIDS — мультибрендовий бутик преміального дитячого одягу, у якому представлені колекції відомих світових дизайнерів. Магазин пропонує одяг, взуття та аксесуари для дітей від народження до 17 років. Серед брендів — Dolce & Gabbana Kids, Emporio Armani, Balmain, Maison Margiela, Dsquared2, Stella McCartney та інші.

Асортимент LEO KIDS охоплює повсякденні речі, спортивні костюми, верхній одяг, дизайнерські сукні та комплекти для урочистих подій. Покупці можуть відвідати бутик, приміряти одяг і скористатися допомогою стиліста або оформити замовлення через офіційний сайт. Зв'язатися з магазином можна за телефоном +48 786 346 559 або електронною поштою [email protected]. За новими колекціями, модними добірками та новинами бутика можна стежити в Instagram @leokids.poland.

У фізичному магазині та онлайн-каталозі представлені колекції сезону осінь–зима 2026. Розповідаємо, які світові бренди можна знайти в LEO KIDS, чим вирізняється їхній дитячий одяг та які конкретні моделі доступні покупцям.

Dolce & Gabbana Kids: італійська мода для дітей

Одне з центральних місць в асортименті LEO KIDS займає дитяча лінійка італійського модного будинку Dolce & Gabbana. Бренд, заснований Доменіко Дольче та Стефано Габбаною у 1985 році, відомий виразними принтами, декоративними деталями та поєднанням класичного стилю із сучасними модними рішеннями.

Dolce & Gabbana Kids випускає спортивні комплекти, джинси, сорочки, трикотаж, сукні, верхній одяг та аксесуари. Частина моделей повторює стилістику дорослих колекцій, але адаптована для дітей.

У LEO KIDS представлені, зокрема, сині джинси Dolce & Gabbana Kids із п'ятьма кишенями, які можна комбінувати з футболками та сорочками. Для холодної погоди магазин пропонує пуловер із натуральної вовни з вишитим логотипом.

Окрему категорію становить дизайнерське взуття, зокрема кросівки Daymaster зі шкіри та замші. Також магазин пропонує готові комплекти Dolce & Gabbana Kids, у яких поєднані одяг та аксесуари одного бренду.

Emporio Armani Kids: стриманий дизайн і повсякденний комфорт

Emporio Armani входить до італійської модної групи Armani. Дитячі колекції бренду поєднують елегантність, прості силуети та спортивні елементи.

В асортименті Emporio Armani Kids представлені футболки, сорочки, світшоти, джинси, куртки та аксесуари. Бренд використовує переважно нейтральні кольори, а впізнаваною деталлю багатьох моделей залишається логотип у вигляді орла.

У LEO KIDS можна знайти темно-синє стьобане пальто Emporio Armani Kids зі знімним капюшоном, призначене для холодної погоди.

Ще один приклад — темно-синя куртка-сорочка з жакардовим монограмним візерунком. Також у каталозі представлені бавовняні вельветові сорочки, утеплені жилети та рюкзаки.

Колекції Emporio Armani Kids орієнтовані на повсякденний гардероб, у якому практичний одяг поєднується зі стриманим дизайнерським оформленням.

Balmain Kids: французький стиль і виразні деталі

Французький модний будинок Balmain, заснований П'єром Бальменом у 1945 році, відомий структурованими силуетами, декоративною фурнітурою та характерними деталями.

Дитяча лінійка Balmain Kids включає куртки, джинси, футболки, сорочки, піджаки, сукні та взуття. У багатьох моделях використовуються впізнавані елементи дорослих колекцій бренду.

У LEO KIDS представлена чорна стьобана куртка Balmain Kids із капюшоном та металевими кнопками. Модель має об'ємний зимовий силует і декоративні елементи.

Серед повсякденних речей можна знайти сині джинси із широкими штанинами, які підходять для комплектів із футболками та светрами.

Для більш формального образу магазин пропонує сірі двобортні піджаки для дівчаток, сорочки та інші речі з характерними деталями Balmain.

Maison Margiela та MM6: нестандартні силуети й сучасна дитяча мода

Французький модний дім Maison Margiela відомий експериментальним підходом до дизайну, переосмисленням звичних форм одягу та увагою до крою. У LEO KIDS представлена, зокрема, дитяча лінійка MM6 Maison Margiela.

Для неї характерні вільні силуети, незвичайні пропорції, стримані кольори та графічні елементи.

У магазині можна знайти чорну утеплену стьобану куртку MM6 Maison Margiela Kids з об'ємним силуетом, а також дитячі джинси Maison Margiela.

Серед взуття представлені чорні високі шкіряні кросівки з боковою блискавкою та контрастною підошвою.

Такі речі дозволяють створювати повсякденні комплекти з широкими джинсами, об'ємними світшотами та мінімалістичним верхнім одягом.

Dsquared2 Kids: денім, спортивний одяг і вулична мода

Бренд Dsquared2 заснували канадські дизайнери-близнюки Дін і Ден Кейтени. Його колекції поєднують спортивний стиль, денім і сучасну вуличну моду.

У дитячій лінійці Dsquared2 Kids представлені джинси, худі, футболки, спортивні штани, куртки та кросівки. Бренд часто використовує контрастні написи, графічні принти та власну символіку.

У LEO KIDS можна придбати сіре бавовняне худі Dsquared2 Kids вільного крою з логотипом. Модель підходить для повсякденних комплектів із джинсами або спортивними штанами.

Для холодного сезону представлена довга чорна утеплена куртка Dsquared2 Kids.

Також у каталозі є червоні худі з логотипами, трикотажні светри та шкіряні кросівки з контрастними вставками.

Stella McCartney Kids: яскраві кольори та зручні речі

Британська дизайнерка Стелла Маккартні створила власний модний бренд у 2001 році. Однією з особливостей його філософії стала увага до відповідального виробництва та використання альтернативних матеріалів.

Дитячі колекції Stella McCartney Kids відрізняються яскравими кольорами, принтами, вільними фасонами та ігровими мотивами. Бренд випускає футболки, сукні, джинси, спортивні костюми, светри, куртки та аксесуари.

У LEO KIDS представлена світло-блакитна стьобана куртка Stella McCartney Kids із капюшоном.

Для повсякденного гардероба можна розглянути сірий меланжевий спортивний костюм із флісу. Також магазин пропонує двосторонні куртки, світшоти та одяг із графічними принтами.

Колекції Stella McCartney Kids поєднують практичні фасони з яскравими дизайнерськими деталями.

Marni Kids: експерименти з кольорами та формами

Італійський бренд Marni, заснований у 1994 році, відомий незвичними кольоровими комбінаціями, графічними принтами та експериментами з пропорціями.

Дитяча лінійка Marni Kids включає футболки, світшоти, трикотаж, штани, сукні та взуття. Значну частину асортименту становлять речі з яскравими кольоровими акцентами.

У LEO KIDS можна знайти м'ятно-зелену стьобану куртку Marni Kids, яка вирізняється світлим відтінком і горизонтальним простьобуванням.

Ще один приклад — зелений бавовняний світшот із логотипом Marni, який можна поєднувати з джинсами або спортивними штанами.

Також у магазині представлені чорні бавовняні джогери, футболки та кросівки з контрастними кольоровими вставками.

N°21 Kids: італійський мінімалізм із незвичайними акцентами

Італійський бренд N°21, також відомий як No. 21, заснував дизайнер Алессандро Дель Аква. У його колекціях поєднуються класичні елементи гардероба, сучасні силуети та незвичайні деталі.

Дитяча лінійка N°21 Kids включає футболки, сорочки, трикотаж, світшоти, куртки, штани й аксесуари.

У LEO KIDS можна придбати довгу чорну утеплену куртку N°21 Kids, призначену для холодної погоди.

Серед легшого одягу представлена світло-блакитна сорочка у смужку з логотипом і великою накладною кишенею.

Також у каталозі є джинси, чорні та білі футболки, бавовняні світшоти й рюкзаки з фірмовими логотипами.

Philosophy di Lorenzo Serafini: сукні, трикотаж і романтичні силуети

Philosophy di Lorenzo Serafini — італійський модний бренд, відомий жіночними силуетами, декоративними деталями та поєднанням романтичного стилю із сучасними тенденціями.

Дитяча лінійка Philosophy Kids включає сукні, спідниці, светри, блузи, штани й верхній одяг. Дизайнери використовують драпірування, складки, банти та різноманітні фактури тканин.

У LEO KIDS представлений кремовий укорочений світшот Philosophy на блискавці із коміром-стійкою та бічними кишенями.

Для холоднішої погоди можна придбати багатокольорове пальто з візерунком «гусяча лапка» та поясом.

Також у каталозі є чорні штани-кльош, сукні з декоративними бантами, трикотажні светри та багатошарові спідниці.

Ermanno Scervino Junior: класичні силуети та італійська елегантність

Італійський модний дім Ermanno Scervino відомий увагою до фактур тканин, складного крою та декоративного оздоблення.

Дитяча лінійка Ermanno Scervino Junior пропонує трикотаж, штани, сукні, спідниці та верхній одяг для повсякденних і святкових образів.

У LEO KIDS можна знайти сірий светр Ermanno Scervino Junior із мереживним оздобленням.

Серед верхнього одягу представлене чорно-біле пальто з візерунком «ялинка», яке можна поєднувати з більш класичними дитячими комплектами.

Також у каталозі є світло-блакитні сорочки у смужку, трикотажні толстовки та інші речі з декоративними деталями.

Trussardi Junior: повсякденний одяг у стриманому стилі

Trussardi — італійський бренд із понад столітньою історією. Компанію заснували у 1911 році, а згодом вона розширила асортимент від шкіряних виробів до одягу й аксесуарів.

Дитяча лінійка Trussardi Junior включає светри, кардигани, сорочки, брюки, куртки та жилети.

У каталозі LEO KIDS доступний темно-синій трикотажний кардиган із зображенням хорта на спині. Хорт є одним із впізнаваних символів Trussardi.

Для більш класичного образу можна розглянути світло-блакитну бавовняну сорочку з вишивкою хорта.

Також магазин пропонує темно-сині дитячі пальта, стьобані жилети та трикотажні светри з логотипами бренду.

John Richmond Junior: рок-стиль у дитячому гардеробі

John Richmond — модний бренд британського дизайнера Джона Річмонда, який здобув популярність завдяки поєднанню дизайнерського одягу з естетикою рок-музики та панк-культури.

Це простежується і в дитячих колекціях John Richmond Junior. Бренд використовує контрастні кольори, великі написи, декоративні принти та графічні елементи.

У LEO KIDS представлена червона стьобана утеплена куртка John Richmond Junior із нашивкою логотипа.

Ще один приклад — чорно-біла картата сорочка з написами у готичному стилі.

Також у каталозі є утеплені жилети, спортивні костюми, футболки та речі для немовлят, зокрема комплекти з написом I Love Punk.

Де розташований LEO KIDS у Варшаві

Бутик LEO KIDS працює у Варшаві за адресою Mokotowska, 8. Його відкриття відбулося 20–21 березня 2026 року. Сьогодні магазин поєднує офлайн-продажі з онлайн-каталогом, де можна переглянути дизайнерські колекції, ознайомитися з характеристиками одягу, перевірити доступні розміри та оформити замовлення.

Безпосередньо в бутику відвідувачі можуть приміряти вибрані речі та отримати консультацію стиліста, який допоможе підібрати одяг для повсякденного гардероба або особливих подій.

Детальніше ознайомитися з асортиментом можна на офіційному сайті LEO KIDS та в Instagram @leokids.poland. Для зв'язку з магазином доступні телефон +48 786 346 559 та електронна пошта [email protected]. Бутик приймає відвідувачів із понеділка до суботи з 10:00 до 20:00, а в неділю — з 11:00 до 19:00.

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