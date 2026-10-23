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Зимовий гардероб дитини має поєднувати комфорт, тепло та стиль. Для щоденних прогулянок знадобляться затишні светри, теплі куртки й зручне взуття, для школи — універсальні речі, які легко комбінувати між собою, а для сімейних свят і особливих подій — більш ошатні комплекти. Вдало підібрані кольори, фактури та силуети допоможуть створити різні образи й водночас зберегти індивідуальність дитини.

У варшавському бутику LEO KIDS представлений одяг міжнародних дизайнерських брендів, серед яких Dolce & Gabbana Kids, Emporio Armani, Balmain, Marni, Maison Margiela, Stella McCartney, N°21, Philosophy di Lorenzo Serafini та Trussardi Junior.

Ознайомитися з колекціями можна на офіційному сайті LEO KIDS, а стежити за новинками й оновленнями асортименту — в Instagram бутика. LEO KIDS розташований у Варшаві за адресою Mokotowska 8, 00-641 Warszawa, Polska. Щоб уточнити наявність конкретної моделі або розміру, можна зателефонувати за номером +48 786 346 559.

UA.News зібрав 12 ідей зимових образів для дівчаток і хлопчиків: від практичних комплектів для прогулянок і школи до поєднань для сімейних зустрічей, подорожей та святкових подій.

Зимові образи для дівчаток

Для прогулянки містом: рожевий пуховик і світлі штани

Для зимової прогулянки містом підійде комплект у ніжних рожевих, молочних і бежевих відтінках, який можна знайти в бутику LEO KIDS. Основним акцентом може стати рожево-біла стьобана куртка Stella McCartney Kids із капюшоном. Її принт задає настрій образу, тому інші речі краще вибрати стриманими.

Куртку можна поєднати з білим светром Philosophy di Lorenzo Serafini Kids із ребристого трикотажу і бежевими штанами широкого крою цього бренду. Світла палітра матиме гармонійний вигляд, а різні фактури додадуть комплекту виразності.

Для сухої погоди можна розглянути кросівки Daymaster Dolce & Gabbana Kids із шкіри наппа. Вони створять контраст із рожевим верхнім одягом. Для морозу та снігу краще підібрати утеплені зимові черевички з неслизькою підошвою.

Для активного відпочинку: спортивний комплект із яскравим акцентом

Катання на санчатах, ігри в парку та тривалі прогулянки потребують одягу, який не обмежує рухів. Для такого випадку варто вибрати спортивні штани, теплий світшот і пуховик, під яким залишається достатньо місця для додаткового шару.

Основою образу можуть стати чорні джинси Palazzo John Richmond Junior і біле худі Marni Kids із графічним логотипом. Білий верх освіжить темний низ, а помітний логотип додасть образу дизайнерського акценту.

Для прогулянок у холодну погоду можна розглянути чорну стьобану куртку Balmain Kids із капюшоном. Взуття потрібно вибирати за погодою: для снігу та ожеледиці краще підійдуть чорні черевики Ermanno Scervino Junior.

Для школи: блакитний денім і світлий трикотаж

Шкільний комплект має бути зручним протягом усього дня. Джинси, светр і тепла куртка — універсальне поєднання, яке можна змінювати за допомогою різних кольорів та аксесуарів.

Для шкільних буднів підійдуть джинси Stella McCartney Kids з вишивкою у вигляді квітів та біле худі Marni Kids із логотипом. Контраст деніму й світлого верху створить стриманий повсякденний комплект, який легко доповнити темним верхнім одягом.

Для холодної погоди варто обрати чорну стьобану куртку Balmain Kids із капюшоном. Завершити образ можна високими чорними шкіряними черевиками MM6 Maison Margiela: вони підтримають темну гаму куртки й додадуть комплекту виразнішого міського характеру.

Для вихідних із родиною: бежевий вельвет і молочний светр

Для сімейної прогулянки, походу у кафе або відвідування музею можна вибрати комплект у природних відтінках. Бежевий, молочний і коричневий добре поєднуються між собою та створюють спокійний міський образ.

Його основою стануть коричневі вельветові штани Ermanno Scervino Junior і рожевий пухнастий светр Stella McCartney Kids. Щоб додати фактури, верхній шар можна вибрати у вигляді бомбера.

Наприклад, білий бомбер Teddy Ermanno Scervino Junior із декоративними деталями підтримуватиме світлу палітру. Якщо ж потрібен варіант для більш прохолодної погоди, бомбер можна замінити на сірий двобортний жакет Balmain Kids.

Образ можна завершити шкіряними черевиками з пряжкою Marni Kids, які контрастуватимуть зі світлими штанами. Для активних прогулянок краще вибрати практичний матеріал і довжину штанів, що не заважатиме рухатися.

Для дня народження: ошатний трикотаж і світлий верхній одяг

Дитячий день народження — нагода створити образ, який буде святковим, але не надто формальним. Замість складного комплекту можна поєднати фактурний светр, акуратні штани й верхній одяг у споріднених відтінках.

Сірий светр Ermanno Scervino Junior із мереживним оздобленням стане головним акцентом образу. До нього пасуватимуть чорні прямі штани або темний денім, наприклад еластичні штани з вишитим логотипом Balmain Kids. Така комбінація дозволить зберегти баланс між ошатністю та комфортом.

Для дороги до місця святкування можна вибрати світло-блакитну стьобану куртку Stella McCartney Kids. Образ можна завершити чорними кросівками MM6 Maison Margiela.

Зимові образи для хлопчиків

Для прогулянки містом: темно-синій пуховик і кремовий трикотаж

Темно-синій пуховик — практична основа зимового гардероба. Він поєднується з джинсами, сірими штанами й трикотажем різних кольорів, тому підходить для щоденних прогулянок і поїздок.

Для цього образу можна розглянути синю пухову куртку Emporio Armani Kids із капюшоном. До неї пасуватимуть широкі штани карго N°21 Kids та темно-синій кардиган Trussardi Junior із контрастними кремовими деталями.

Контрастні деталі кардигана допоможуть об'єднати верх і низ, а світлий базовий шар зробить образ виразнішим. Для сухої погоди можна додати сині кросівки Daymaster Dolce & Gabbana Kids.

Для школи: вовняний светр і прямі штани

Для школи та повсякденних справ підійде комплект, у якому зручність поєднується зі стриманим дизайном. Вовняний светр може стати основним теплим шаром, а прямі штани — універсальною основою гардероба.

Светр Dolce & Gabbana Kids із вовни та вишитим логотипом можна поєднати з темно-синіми штанами Emporio Armani. Така палітра має охайний вигляд і не потребує додаткових яскравих деталей.

Для дороги до школи підійде чорний стьобаний пуховик Balmain Kids із капюшоном. Він контрастуватиме зі светром і добре поєднуватиметься з темним низом.

Також комплект варто доповнити кросівками Dolce & Gabbana Kids.

Для вихідних: куртка та джинси

Для вихідних можна вибрати спортивний образ із курткою varsity. Контрастні рукави та манжети створюють виразний силует, а джинси роблять комплект практичним для повсякденних справ.

Основним елементом стане чорна куртка в cмужку John Richmond Junior із контрастними рукавами. Її можна поєднати з синіми джинсами Dolce & Gabbana Kids із п'ятьма кишенями.

Під куртку варто вдягнути кремовий светр з вовни Stella McCartney Kids, а для завершення образу підійдуть чорні шкіряні високі кеди MM6 Maison Margiela.

Для подорожі: карго, світлий світшот і пуховик

Під час сімейної подорожі важливо, щоб одяг був зручним у дорозі та підходив для прогулянок після прибуття. Штани карго, світшот і пуховик дають змогу створити комплект, який не обмежує рухів і легко адаптується до різних умов.

Основою образу можуть стати темно-сірі широкі штани карго N°21 Kids із логотипом. До них пасуватиме кремовий світшот Balmain Kids. Світлий верх створить контраст із темним низом, а блискавка дасть змогу регулювати комфорт у приміщенні.

Для вулиці підійде коричнева двостороння куртка Stella McCartney Kids. Комплект можна завершити помаранчевими кросівками Dolce & Gabbana Kids.

Для сімейного свята: вовняний светр і темно-сині штани

Для сімейної вечері, святкового обіду або походу на дитячу виставу можна вибрати стриманий комплект із вовняного светра й класичних штанів. Він виглядає охайно, але не потребує формального костюма.

Светр Dolce & Gabbana Kids із вовни та вишитим логотипом добре поєднуватиметься з темно-синіми прямими штанами Trussardi Junior зі шнурком на поясі.

Для дороги можна вибрати чорний пуховик Emporio Armani і сині кросівки Daymaster Dolce & Gabbana Kids.

Перевага такого комплекту — універсальність: светр і штани можна носити окремо, поєднуючи з іншими базовими речами.

Як підібрати зимовий гардероб для різних випадків



Під час вибору дитячого одягу варто починати не з кількості речей, а з того, де й коли дитина їх носитиме. Для активних прогулянок потрібні теплий верхній одяг і взуття, яке захищає від вологи та холоду. Для школи зручніше мати кілька светрів, штанів і базових верхів, які легко комбінувати. Для святкових подій достатньо одного або двох комплектів із виразними деталями.

Щоб речі поєднувалися між собою, можна обрати кілька базових кольорів: темно-синій, чорний, сірий, бежевий і молочний. Яскравий пуховик або світшот стане акцентом, тоді як нейтральні штани та трикотаж допоможуть створювати нові комбінації.

Не менш важлива багатошаровість. Лонгслів, светр і куртка дають змогу регулювати тепло залежно від погоди та активності. Водночас слід стежити, щоб дитина не перегрівалася під час руху, а одяг не обмежував її дії.

Для зими потрібно окремо перевіряти характеристики верхнього одягу й взуття. Легкі бомбери та куртки varsity не завжди підходять для сильного морозу, а кросівки й кеди не замінюють утеплених черевиків у сніг та ожеледицю. Вибір має залежати від температури, тривалості перебування надворі та активності дитини.

У LEO KIDS можна ознайомитися з колекціями міжнародних брендів і підібрати речі для різних ситуацій. Продуманий зимовий гардероб не обов'язково має бути великим. Кілька комплектів для школи, прогулянок, подорожей і свят допоможуть дитині почуватися комфортно в холодну погоду та мати доречний вигляд у різних ситуаціях.

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