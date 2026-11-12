Зірка серіалу Емілі в Парижі Ешлі Парк з'явилася у вбранні українського бренду

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Американська акторка Ешлі Парк, відома за серіалом «Емілі в Парижі», знялася у трейлері фінального сезону в одязі українського бренду. Про це повідомила засновниця марки та дизайнерка Кетрін Алекса у своєму блозі в Threads.

Кетрін Алекса поділилася своїми емоціями та розповіла, що її корсет одягла головна героїня серіалу «Емілі в Парижі» Ешлі Парк, яка грає Мінді Чен. Зйомки нового сезону серіалу відбувалися у Греції, де в одній зі сцен акторка була одягнена у корсет української дизайнерки.

«Я настільки щаслива, що не можу передати словами. Вийшов трейлер «Емілі в Парижі» і мій корсет вже був у кадрі в Греції на Мінді. Не можу дочекатись 24 грудня і побачити цю сцену повністю. Виводжу українських дизайнерів на рівень», – повідомила дизайнерка.

Власниця бренду також розповіла, як її корсет опинився у кінозірки. Зʼясувалося, вона написала акторці в Instagram, та згодом отримала позитивну відповідь. Врешті дизайнерка зв'язалася зі стилістом зірки та відправила йому корсет свого бренду. «Написала просто у інсту Мінді (Ешлі), вона відповіла через місяць, але й за це дякую, неочікувано. Дала контакти стиліста, я відправила йому у Лос-Анджелес», – поділилася Кетрін Олекса у коментарях під своїм дописом.

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