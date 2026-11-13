Близько 10 тисяч пасажирів скористалися автобусними пересадками УЗ

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Програмою «УЗ довезе», яка забезпечує пересадки між потягами та автобусами на прифронтових ділянках Сумщини й Харківщини, скористалися близько 10 тисяч людей.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Програму запустили 1 жовтня. Наразі вона охоплює два маршрути: Конотоп — Суми та Харків — Лозова.

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