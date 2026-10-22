Нове підвищення тарифів УЗ може знищити вантажну базу залізниці

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Можливе підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення на 15% із січня може призвести до скорочення промислового виробництва та втрати значної частини вантажної бази самої залізниці.

Президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що за перше півріччя обсяги вантажних перевезень уже скоротилися на 6,2%.

За його словами, надмірна вартість логістики загрожує металургійним підприємствам і гірничо-збагачувальним комбінатам, які традиційно забезпечують до 40% вантажних доходів УЗ.

В ICC Ukraine пропонують запровадити мораторій на підвищення вантажних тарифів до завершення воєнного стану, а також зробити методику їхнього розрахунку прозорою. Крім того, організація виступає за державне фінансування збитків пасажирських перевезень і пільгові тарифи для підприємств, розташованих у радіусі 150 км від лінії фронту.

Також пропонується домовитися з європейськими залізницями та портами про дешевшу сухопутну логістику для українських експортерів.

Раніше «Укрзалізниця» вже підвищила вантажні тарифи на 30%. В ICC Ukraine застерігають, що подальше подорожчання перевезень може поглибити проблеми української промисловості та скоротити експорт.

Джерело: ICC Ukraine.

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