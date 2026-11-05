УЗ запускає новий флагманський поїзд Ярослав Мудрий до Польщі

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«Укрзалізниця» оголосила про запуск поїзда №51/52 «Ярослав Мудрий», який курсуватиме за маршрутом Київ — Перемишль.

Назву обрали на честь першого поїзда «Ярослав», який 4 листопада 1861 року прибув до Львова з Відня. Цю дату вважають початком залізничного руху в Україні.

Маршрут нового поїзда частково повторює історичне сполучення Львів — Перемишль. У польському місті пасажири зможуть пересідати на потяги до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.

Поїзд складатиметься з нових вагонів, серед яких передбачене інклюзивне купе.

З Києва він відправлятиметься о 20:12 та прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 22:30, прибуття до столиці — о 09:15.

Джерело: Укрзалізниця.

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