BNEF: для уникнення дефіциту міді потрібні $332 млрд — OilPrice

Для запобігання дефіциту міді у світі до 2050 року необхідно вкласти 332 млрд доларів у розробку нових мідних шахт. Такий прогноз у звіті Transition Metals Outlook 2026 оприлюднила BloombergNEF, повідомляє OilPrice.

Дефіцит може початися у 2028 році

За оцінкою BloombergNEF, нестача міді на глобальному ринку може розпочатися у 2028 році. До 2050 року дефіцит здатен зрости до 20 млн метричних тонн, або до 44% прогнозованого світового попиту.

Світовий попит на мідь у 2026–2050 роках, за прогнозом аналітиків, збільшиться на 61% — майже до 46 млн тонн. Потреба в металі для електрифікованого транспорту зросте на 244% і сягне 11,4 млн тонн.

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Ризики для електрифікації

BloombergNEF вважає, що нестача міді може підвищити ціни, змусити виробників переходити на альтернативні матеріали та уповільнити розгортання електромобілів, акумуляторів і електромереж. Навіть за умови необхідних інвестицій запуск нової шахти в середньому потребує 17 років, тому дефіцит може зберігатися десятиліттями.

Водночас дев’ять із десяти ключових металів для енергетичного переходу, за прогнозом, матимуть достатні довгострокові виробничі потужності до 2050 року. Це стосується літію, графіту, кобальту, алюмінію, нікелю, марганцю, сталі, платини та паладію.

У звіті також зазначено, що Китай і надалі домінує у світовій переробці металів. Понад половина потужностей з переробки восьми з десяти досліджених матеріалів зосереджена в одній країні; у семи випадках йдеться про Китай.

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