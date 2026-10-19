Гендиректор Metinvest закликав ЄС скасувати обмеження на імпорт сталі з України — BBC News

Гендиректор української сталеливарної компанії Metinvest Юрій Риженков закликав Європейський Союз скасувати обмеження на імпорт української сталі або зробити для України окремий виняток. Він сказав BBC News, що доступ до європейського ринку є критично важливим для виживання галузі в умовах війни.

Нові квоти ЄС

ЄС нещодавно запровадив обмеження на імпорт сталі, щоб захистити виробників країн блоку від дешевої продукції, зокрема з Китаю та Туреччини. Обсяг сталі, який можна ввозити до Євросоюзу без сплати мита, обмежили 18,3 млн тонн на рік. Це на 47% менше, ніж у 2024 році.

Хоча між Україною та ЄС діє угода про вільну торгівлю, вона не заважає Євросоюзу застосовувати окремі захисні торговельні заходи. Риженков вважає несправедливим те, що Україну включили до загального режиму обмежень попри повномасштабну війну.

За оцінкою української металургійної галузі, експорт сталі до ЄС у підсумку може зменшитися приблизно на 50–60%. Представник Єврокомісії заявив, що під час формування політики врахували складну ситуацію в Україні. Він також зазначив, що окрема квота для України гарантує експорт металу, однак її рівень нижчий, ніж у попередні роки.

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Втрати галузі через війну

До початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, держави-агресора, у 2022 році металургія та гірничодобувна галузь забезпечували близько 10% національного доходу України та третину її експорту. ЄС був головним покупцем української сталі.

За словами Риженкова, від початку війни російських ударів зазнавали всі українські металургійні заводи, а останнім часом атаки посилилися. У вересні в певний момент в Україні вперше приблизно за 150 років не виробили жодної тонни сталі. Він також повідомив, що від початку війни загинули майже 800 працівників Metinvest.

Компанія поліпшила криті зони на підприємствах, де працівники можуть укриватися під час повітряних тривог. Риженков очікує, що прийдешня зима може стати однією з найважчих в історії країни, а скорочення доступного для галузі ринку ЄС ускладнить її виживання.

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