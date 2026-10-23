Гоял назвав податок ЄС на сталь шляхом до катастрофи — The Hindu

Міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял 23 жовтня в Берліні, Німеччина, назвав запровадження Європейським Союзом вуглецевого податку на сталеву продукцію шляхом до катастрофи. Він виступив під час Berlin Global Dialogue, повідомляє The Hindu.

Критика регуляцій

За словами Гояла, ЄС шкодить сам собі, коли запроваджує більше регуляцій і обмежень. Міністр не назвав конкретних правил чи обмежень, яких стосується його критика.

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Заява про кордони

Міністр також розкритикував закриття кордонів ЄС. На його думку, відкритість допомогла європейським країнам стати розвиненими. Він пов’язав цю оцінку з нинішнім посиленням регуляцій, обмежень і закриттям кордонів у Євросоюзі. У публікації не наведено деталей про параметри вуглецевого податку, який критикував індійський посадовець, а також реакції інституцій ЄС на його слова.

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