Канада попередила американську сталеливарну компанію Cleveland-Cliffs, що через плани скоротити до 500 працівників Stelco в Онтаріо вона може зіткнутися з вимогою продати свої канадські активи. Міністерка промисловості Канади Мелані Жолі заявила, що компанія має виконати зобов’язання щодо збереження робочих місць, узяті під час придбання Stelco у 2024 році.

Можливі юридичні дії

Як повідомляє Anadolu Agency, під час виступу в Канадському клубі в Торонто Жолі сказала, що Cleveland-Cliffs має зберегти робочі місця в Канаді або зіткнутися з перспективою продажу канадських активів.

Раніше уряд Канади вже попереджав, що може вдатися до юридичних дій через заплановані скорочення. Після виступу Жолі повідомила журналістам, що влада залучила юристів для роботи над цією справою.

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Позиція компанії

Канадський уряд заявив, що Cleveland-Cliffs зобов’язалася зберігати робочі місця у Stelco як умову схвалення придбання підприємства відповідно до Закону про інвестиції Канади у 2024 році.

Генеральний директор Cleveland-Cliffs Лоренсу Гонсалвес розкритикував реакцію Оттави в інтерв’ю BNN Bloomberg. За його словами, заплановані скорочення будуть тимчасовими та необхідними через мита, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо Канади. Він також звинуватив канадський уряд у застосуванні тактики тиску та переслідування.

Жолі заявила, що Оттава прагне захистити канадських працівників і забезпечити виконання зобов’язань іноземними інвесторами.

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