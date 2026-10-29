Касаційний суд Італії відхилив апеляції щодо зупинки печей у Таранто — ANSA English

Касаційний суд Італії відхилив апеляції проти розпорядження зупинити до кінця жовтня печі колишнього металургійного заводу ILVA в Таранто. Оскаржити закриття гарячого виробництва намагалися призначені урядом керуючі підприємства та компанія AdI S.p.A., яка володіє ним, повідомляє ANSA English.

Рішення суду Мілана

Початкове рішення в липні ухвалив суд у Мілані. Він підтримав подане з міркувань охорони здоров’я звернення членів батьківської асоціації та дитини з рідкісною генетичною мутацією.

Суд постановив припинити роботу гарячого виробництва впродовж трьох місяців, якщо на території заводу не видалять увесь азбест і не вживуть заходів для зниження викидів твердих частинок до безпечного рівня.

Майбутнє підприємства

Рішення посилило невизначеність щодо майбутнього заводу в Таранто та виконання плану його декарбонізації й переходу на електричне виробництво. У матеріалі зазначається, що існують побоювання щодо втрати тисяч робочих місць.

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У серпні правління італійської сталеливарної федерації Federacciai доручило своєму президентові Антоніо Гоцці заявити органам влади про зацікавленість у придбанні колишнього заводу ILVA від імені консорціуму італійських компаній. Уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні не виключав участі держави. Інтерес до купівлі підприємства також висловлювали індійська група Jindal, чеська CE Industries та американська приватна інвестиційна група Flacks.

Завод у Таранто, який раніше був найбільшим сталеливарним підприємством Європи, останніми роками мав економічні проблеми та пов’язувався з високим рівнем захворюваності на рак у портовому місті регіону Апулія. Раніше цього тижня прокурори звернулися з клопотанням про домашній арешт колишньої президентки та генеральної директорки AdI Лючії Морселлі, колишнього директора заводу Алессандро Лабіле, а також Франческо Асторрі, директора підрозділу екологічного агентства Ispra, що перевіряє стратегічні об’єкти. Клопотання стосувалося потенційно канцерогенних викидів підприємства у 2022–2023 роках.

AdI передали під контрольоване державою управління на початку 2024 року після завершення конфліктного періоду володіння групою компанією ArcelorMittal.

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