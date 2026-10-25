Мідь втратила 1,23% на тлі завершення страйку в Чилі — The Rio Times

У Чилі ціна міді за підсумками тижня знизилася на 1,23% — до 6,54 долара за фунт, або 14 415 доларів за тонну. Одним із чинників стало завершення десятиденного страйку на мідному руднику Centinela в регіоні Антофагаста, повідомляє The Rio Times з посиланням на чилійську державну комісію з міді Cochilco.

Угода після страйку

Страйк розпочався 7 жовтня після невдалого державного посередництва. У ньому брали участь 709 членів профспілок Minera Esperanza та Distrito Centinela, що становить 22% власного персоналу оператора рудника. Працівники заявляли, що отримують меншу винагороду, ніж колеги з іншої профспілки на аналогічних посадах; компанія заперечувала дискримінацію.

18 жовтня профспілки повідомили про схвалення нового контракту: за нього проголосували 94,49% учасників голосування за явки 97,32%. Угода розрахована на 36 місяців і передбачає бонус у 24 млн чилійських песо, або близько 24,1 тис. доларів, а також поліпшення оплати праці та соціальних пільг. Компанія Minera Centinela заявила, що під час страйку підтримувала виробництво на звичайному рівні.

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Що вплинуло на ринок

За даними Cochilco, завершення трудового спору знизило короткострокові трудові ризики в Чилі. Водночас комісія назвала ключовим тиском на котирування зростання запасів металу: запаси на складах Лондонської біржі металів за тиждень збільшилися на 17,9% — до 273 750 тонн. Сукупні видимі запаси в Лондоні, Нью-Йорку та Шанхаї зросли на 2,8%, до 1 051 897 тонн.

Також на настрої інвесторів, за оцінкою Cochilco, вплинули зниження технологічних акцій, сумніви щодо витрат на штучний інтелект, вищі ціни на нафту та слабкі дані щодо житлового ринку США. Водночас падіння цін частково стримували закупівлі китайських покупців і скорочення виробництва міді BHP на 19% у річному вимірі в кварталі, що завершився 30 вересня.

Centinela, якою керує Minera Centinela — підрозділ Antofagasta Minerals, — у 2025 році виробила 240 400 тонн міді. Середня ціна металу від початку 2026 року становила 6,13 долара за фунт, що на 40,26% вище за показник аналогічного періоду 2025 року.

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