Nippon Steel планує вкласти $3 млрд в обладнання заводу US Steel — Channel NewsAsia

Японська металургійна компанія Nippon Steel планує інвестувати близько $3 млрд у модернізацію обладнання гарячого прокату на підприємстві Mon Valley компанії US Steel у штаті Пенсильванія, США. У повідомленні від 22 жовтня 2026 року, як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, про ці інвестиції написала японська газета Nikkei.

Оновлення виробництва

Йдеться про обладнання, яке нагріває сляби з доменних печей і перетворює їх на тоншу сталь. За даними Nikkei, устаткування гарячого прокату на Mon Valley експлуатується приблизно 90 років.

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Нове обладнання планують ввести в експлуатацію в другій половині 2029 року. За даними видання, це дасть змогу виробляти сталь вищої якості.

Інвестиційні зобов’язання

Модернізація є частиною зобов’язання Nippon Steel інвестувати $11 млрд у US Steel до 2028 року. Компанія взяла на себе це зобов’язання після придбання US Steel у 2025 році.

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