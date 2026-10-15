Понад 250 працівників заводу у Ваяллі завершують роботу — ABC News Australia

В австралійській Ваяллі понад 250 працівників сталеливарного заводу цього тижня завершують роботу після того, як прийняли пропозиції про скорочення. Це перша хвиля втрати робочих місць на підприємстві, де минулого місяця оголосили про ліквідацію сотень посад, повідомляє ABC News.

Серед тих, хто залишає завод, — 58-річний Баррі Дрейдж. Він працював на підприємстві близько 20 років на різних посадах, зокрема промисловим прибиральником, різноробом, слюсарем і оператором вапняної печі. Останнім часом він був оператором печі.

Дрейдж сподівається знайти роботу у Ваяллі, щоб залишитися у власному будинку. Інакше він планує на певний час переїхати до Аделаїди та жити у друга. За його словами, деякі працівники також розглядають працевлаштування в Роксбі-Даунс або Західній Австралії. Він вважає, що економіка міста може зберігати активність, якщо вахтові працівники й надалі матимуть житло у Ваяллі.

Доменну піч не перезапускатимуть

У вересні уряд штату повідомив, що доменну піч заводу, яка була зупинена кілька місяців, не перезапускатимуть. Це поставило під загрозу понад 600 робочих місць. Сталеливарний завод у Ваяллі двічі за трохи більш як десятиліття переходив під зовнішнє управління, востаннє — у лютому 2025 року.

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Пошук роботи поза металургією

На заході з працевлаштування Employer Connect, який провів один із готелів Ваялли, жителі міста шукали нові можливості роботи. Операторка енергетичного та сервісного підрозділу заводу Джилл Олкокк ще не знає, чи збереже посаду, однак хоче залишитися у Ваяллі, де має будинок і родину.

Механічний інженер цеху з виробництва окатишів Джеффрі Дюанс завершить роботу за два тижні. Він заявив, що скорочення вже позначилися на місцевих компаніях, які раніше отримували замовлення від заводу.

Керівник компанії Specialised Crusher Services Пітер Вайт повідомив, що підприємство шукає від 20 до 30 працівників на постійні неповні та тимчасові посади в інженерних і професійно-технічних службах, а також для фізичної роботи й керування технікою. За його словами, навички працівників важкої промисловості можуть бути застосовані в гірничій галузі.

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