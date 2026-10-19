У Великій Британії різниця у вартості електроенергії для сталеливарних підприємств порівняно з Францією зросла майже до £30 за мегават-годину. Це найвищий показник за три роки, свідчить аналіз галузевої лобістської групи UK Steel, про який повідомляє The Guardian.

Торік розрив становив £18 за МВт·год, а у 2022 році, під час кризи на глобальному газовому ринку після вторгнення Росії в Україну, сягав £153 за МВт·год. Водночас різниця між цінами для британських та німецьких металургів цього року дещо скоротилася — приблизно до £12 за МВт·год.

Вплив цін на газ

За даними видання, подорожчання електроенергії у Великій Британії посилилося після стрибка світових цін на газ на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном. Іран закрив Ормузьку протоку у відповідь на бомбардувальну кампанію президента США Дональда Трампа, що спричинило зростання цін на газ.

Аналітики пов’язують дорожчу електроенергію у Великій Британії із залежністю країни від газової генерації. На британському ринку оптова ціна газу визначає вартість електрики також із джерел, виробництво яких коштує значно менше, зокрема вітрових і сонячних електростанцій. У Франції ціни здебільшого залежать від атомної генерації, а в Німеччині значну роль у виробництві електроенергії все ще відіграє вугілля.

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Пропозиція обмежити ціни

Порівняння з європейськими виробниками особливо важливе для британської металургії, адже близько 75% експорту сталі країни вартістю приблизно £3 млрд постачається до Європейського Союзу.

Генеральний директор UK Steel Пітер Бреннан заявив, що пряме субсидування є єдиним способом підтримати металургів. Організація пропонує встановити граничну ціну на електроенергію; за її оцінкою, це коштувало б близько £51 млн на рік. Держава компенсувала б різницю у разі перевищення ліміту, а промисловість повертала б кошти уряду, коли ціни опускалися б нижче нього.

Уряд заявив, що скорочує рахунки за електроенергію до 25% для понад 10 тисяч виробничих компаній та зменшує витрати сотень найбільш енергоємних підприємств приблизно на £1 млрд щороку.

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