South32 готує скорочення на руднику в Австралії — ABC News Australia

Компанія South32 розпочала консультації з працівниками та підрядниками щодо можливих скорочень на марганцевому руднику Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) на острові Грут-Айленд у Північній Території Австралії. Підприємство зазнало наслідків кількох сезонів сильних дощів, затоплень і різкого зростання виробничих витрат.

Як повідомляє ABC News, GEMCO необхідно скоротити витрати на 129 млн доларів після того, як за останні роки виробничі витрати зросли більш ніж на 80%. Водночас підприємство планує протягом наступних двох років витратити близько 100 млн доларів на нову водну інфраструктуру за умови отримання регуляторних дозволів.

Наслідки затоплень

Рудник і острів серйозно постраждали від тропічного циклону «Меган» у березні 2024 року. Вода заповнила кар’єри, а сильні опади пошкодили важливий міст і кілька доріг. На ситуацію також вплинуло постійне просочування ґрунтових вод до кар’єрів.

Того ж року під час високого припливу циклон зіштовхнув завантажений балкер MV Anikitos із вантажним причалом на Грут-Айленді, унаслідок чого споруду було зруйновано. Експорт марганцевої руди з острова відновився лише у 2025 році.

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Консультації з працівниками

У South32 заявили, що завершили внутрішній перегляд роботи GEMCO через складніші операційні умови та посилення тиску на витрати. Компанія переглянула потреби у персоналі й почала консультації з працівниками та підрядниками, яких можуть торкнутися зміни. Також там повідомили, що розглядатимуть можливості переведення працівників на інші посади.

Представники двох профспілок, що представляють персонал GEMCO, припускають, що скорочення насамперед можуть зачепити офісних працівників. Представник відділення Північної Території профспілки працівників будівництва, лісового та морського секторів заявив, що організація стежить за тим, чи вплинуть зміни на працівників фізичної праці. За словами представників профспілок, керівництво South32 має надати працівникам більше інформації до кінця тижня.

Згідно з колективною трудовою угодою GEMCO, компанія зобов’язана проводити консультації перед значними організаційними змінами. Термін дії угоди спливає наприкінці 2027 року. За оцінкою місцевої ради земель аборигенів, видобуток на острові може завершитися протягом наступних 10 років.

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