Standard Chartered знизив прогноз для алюмінію та підвищив для міді — OilPrice

У Лондоні, Велика Британія, під час LME Week аналітики Standard Chartered знизили прогнози середньої ціни алюмінію на 2026 і 2027 роки, водночас підвищивши оцінки для міді та цинку. Як повідомляє OilPrice, ринок базових металів надалі залежатиме від макроекономічних умов, динаміки долара США, політики Федеральної резервної системи, активності економіки Китаю, геополітики, тарифної невизначеності у США та перебоїв із постачанням.

Прогноз для алюмінію знижено

Прогноз середньої ціни алюмінію на 2026 рік знижено з 3318 до 3249 доларів за тонну, а на 2027 рік — з 3199 до 3001 долара за тонну. Аналітики пояснюють перегляд кращими перспективами пропозиції: швидшим, ніж очікувалося, відновленням постачання з Близького Сходу, нарощуванням виробництва в Індонезії, високим випуском у Китаї та відновленням роботи європейських плавильних підприємств.

Ціни на алюміній 14–15 жовтня вперше у 2026 році закрилися нижче 3000 доларів за тонну, а наступного торгового дня знову перевищили цей рівень. За оцінкою Standard Chartered, ціни втратили всю надбавку за ризики пропозиції з Близького Сходу. Водночас повне відновлення постачання з країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки залишається невизначеним через перебої в Ормузькій протоці, вищі транспортні витрати та логістичні труднощі на альтернативних маршрутах.

У серпні Китай виробив 3,98 млн тонн алюмінію, а випуск від початку року сягнув 31,1 млн тонн — на 3,9% більше, ніж за відповідний період торік. Завантаження китайських плавильних заводів становило рекордні 98,5%. У вересні експорт необробленого алюмінію та напівфабрикатів із Китаю зріс на 25,9% у річному вимірі — до 656 тис. тонн.

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Мідь підтримують проблеми з пропозицією

Для міді Standard Chartered підвищив прогноз середньої ціни на 2026 рік із 13 472 до 13 674 доларів за тонну, а на 2027 рік — із 12 875 до 13 210 доларів. Від початку року ціни на мідь зросли на 16% і неодноразово оновлювали історичні максимуми. Серед ключових чинників аналітики назвали напружену ситуацію з пропозицією та невизначеність щодо можливого запровадження США мит на імпорт рафінованої міді.

Запаси міді на американській біржі Comex досягли рекордних 790,4 тис. тонн, тоді як запаси на Лондонській біржі металів у жовтні скорочувалися. Премія за імпорт міді в китайському Яншані зросла до 137 доларів за тонну — найвищого рівня з листопада 2022 року. Видобуток міді в Чилі у серпні скоротився на 12,8% у річному вимірі, до найнижчого місячного показника з лютого 2011 року.

Банк також підвищив прогноз для цинку, але дещо знизив очікування щодо нікелю. Для цинку середню ціну у 2026 році прогнозують на рівні 3555 доларів за тонну, а для нікелю — 17 055 доларів за тонну. На ринок нікелю, за оцінкою аналітиків, тиснуть зростання біржових запасів, перспективи нових проєктів кислотного вилуговування під високим тиском та слабкий попит з боку виробників нержавіючої сталі й акумуляторів.

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