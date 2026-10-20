Тасманія схвалила ризикову позику заводу на $20 млн — ABC News Australia

Уряд Тасманії в Австралії схвалив позику на суму до $20 млн для марганцевого заводу Liberty Bell Bay, хоча внутрішній документ оцінював усі категорії ризику цієї угоди як високі. Кошти мали піти на закупівлю руди та відновлення роботи підприємства — єдиного марганцевого заводу країни, повідомляє ABC News Australia.

Ризики позики

У липні 2025 року координатор-генерал Тасманії Джон Перрі повідомив владі, що Liberty Bell Bay може вичерпати доступний капітал до кінця місяця. Він рекомендував терміново надати підприємству позику, зазначивши, що без негайного фінансування існував дуже високий ризик, що завод не зможе відновити роботу.

У документі також зазначалося, що власники заводу з GFG Group, імовірно, не могли або не хотіли вкладати капітал у підприємство. Офіс координатора-генерала оцінив усі категорії ризику позики як високі. Зокрема, там попереджали, що вартість забезпечення може не покрити всю непогашену суму, тому уряд міг не повернути всі кошти.

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Варіанти для уряду

Водночас у документі дійшли висновку, що наслідки бездіяльності можуть бути серйознішими. Закриття Liberty Bell Bay, за оцінкою урядовців, могло впливати на економіку штату на $500 млн щороку, якби завод не відновив роботу.

Крім позики, розглядали відмову від фінансової підтримки, сприяння «платоспроможному» продажу підприємства через американську компанію приватного капіталу White Oak, а також меншу позику за умови забезпечення, яке дозволило б ініціювати зовнішнє управління заводом. Варіант із White Oak визнали більшим, ніж потрібно, і таким, що не забезпечує належної цінності для уряду Тасманії. Інший варіант міг бути неприйнятним для GFG.

Завод припинив роботу в липні 2026 року, після чого його ліквідували; понад 200 працівників втратили роботу. Адміністратор EY Parthenon вважає, що компанія могла бути неплатоспроможною вже з 1 травня 2025 року. Водночас директори Liberty Bell Bay у серпні 2025 року подали уряду підписану декларацію про платоспроможність. Міністр бізнесу, промисловості та ресурсів Тасманії Фелікс Елліс заявив, що позику було забезпечено, а кошти перерахували безпосередньо постачальнику руди; призначені штатом керуючі намагаються повернути гроші через продаж забезпеченої руди.

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