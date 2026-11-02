Трамп оголосив про $15 млрд інвестицій у сталеливарний завод в Айові — The Guardian

Президент США Дональд Трамп наприкінці вересня оголосив про план компанії Mesabi Metallics інвестувати $15 млрд у будівництво сталеливарного заводу в штаті Айова. За його словами, підприємство може стати найбільшим у країні. Водночас жителі містечка Вівер поблизу ймовірного майданчика та представники профспілок сумніваються, що проєкт буде реалізований, повідомляє The Guardian.

За оцінкою Білого дому, під час будівництва завод може створити 6 тис. робочих місць, а після введення в експлуатацію — ще 1750. Очікувану економічну активність від проєкту в Білому домі оцінили у $95 млрд.

Через місяць після оголошення мешканці Вівера, де проживають 142 людини, не бачили ознак початку будівельних робіт чи техніки на дорогах поблизу річки Міссісіпі. Точне місце розташування підприємства досі не оприлюднили.

Податкові пільги та запланований запуск

Республіканська більшість законодавчого органу Айови швидко схвалила $1,4 млрд податкових пільг для проєкту. Речник Mesabi Metallics Чарльз Саттон заявив, що компанія розраховує розпочати виробництво сталі у 2030 році на майданчику у східній частині Айови, а локацію мають оголосити найближчим часом.

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Mesabi Metallics — компанія зі штату Міннесота, що входить до індійського конгломерату Essar Group. Конгресвумен-республіканка Маріаннетт Міллер-Мікс, яка представляє південний схід Айови, заявила, що проєкт обов’язково буде реалізовано, хоча деталі ще обговорюють представники округу та компанії.

Сумніви перед проміжними виборами

Оголошення Трампа пролунало трохи більш ніж за місяць до проміжних виборів до Конгресу США. Вівер розташований у виборчому окрузі, який вважають одним із найбільш конкурентних у штаті.

Власник бару й ресторану у Вівері Майк Стром повідомив, що перевіряв публічні записи, але не знайшов даних про продаж земельних ділянок, які могли б свідчити про підготовку до будівництва. Він зазначив, що повірить у проєкт лише тоді, коли побачить реальні ознаки його реалізації.

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