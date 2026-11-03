У Таранто почали зупиняти доменні печі колишнього заводу Ilva — ANSA English

В італійському Таранто розпочали операції із зупинки доменних печей колишнього металургійного заводу Ilva. Компанія повідомила про це профспілкам у вівторок, 3 листопада, пише ANSA English.

Судове рішення щодо гарячого виробництва

Зупинка почалася після того, як минулого тижня Верховний касаційний суд Італії відхилив апеляції призначених урядом адміністраторів підприємства та компанії AdI S.p.A., яка володіє заводом. Вони оскаржували закриття гарячого виробництва.

У липні суд у Мілані задовольнив клопотання, подане з міркувань охорони здоров’я членами асоціації батьків і дитиною з рідкісною генетичною мутацією. Суд постановив зупинити роботу гарячого виробництва протягом трьох місяців, якщо з території не приберуть увесь азбест і не вживуть заходів, щоб знизити викиди твердих частинок до безпечного рівня.

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Невизначеність щодо продажу

Майбутнє заводу, план його декарбонізації та переведення на електричне виробництво залишаються невизначеними. Це також стосується робочих місць тисяч працівників підприємства та його постачальників.

За даними італійських медіа, консорціум італійських компаній на чолі з металургійною федерацією Federacciai, який раніше заявляв про інтерес до підприємства, може не подати заявку на придбання його холоднокатаного виробництва. Президент Federacciai Антоніо Гоцці заявив, що остаточного рішення ще не ухвалили і про нього повідомлять після ухвалення.

Кінцевий термін подання зобов’язальних пропозицій спливає 8 листопада. Інтерес до купівлі підприємства також висловлювали індійська група Jindal, чеська CE Industries та американська приватна інвестиційна група Flacks. Уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні не виключав участі держави, посилаючись на стратегічне значення сталеливарної галузі.

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