23 листопада українська пет-індустрія зустрічається у Львові на конференції ЗООБІЗ!

23 листопада 2026 року у Львові, Premier Hotel Dnister, відбудеться ЗООБІЗ! — перша в Україні профільна B2B-конференція для бізнесу кормів і товарів для домашніх тварин.

Організатор — FPR Events, компанія, що з 2010 року проводить галузеві конференції для харчового бізнесу, зокрема Meat-Forum.

Формат — конференція з виставкою просто в залі, де учасники зможуть демонструвати продукцію.

Аудиторія — власники та топ-менеджмент компаній-виробників, імпортерів і дистриб'юторів кормів і зоотоварів, зоомагазини, супермаркети, постачальники сировини, пакування й обладнання.

В програмі конференції:

Український ринок кормів і ласощів: виробництво і імпорт, можливості виробників і private label, цінові сегменти, законодавче регулювання якості і безпеки;

Розвиток зоорітейла і категорії «зоотовари» супермаркетів: позиціонування магазинів і споживчі тренди, топ продажів в категоріях, власні торгові марки, міграція онлайн в офлайн, персоналізація;

Ринок сировини для кормів: тваринна і рослинна сировина, премікси, добавки, упаковка, обладнання;

Маркетинг і колаборації: програми навчання і мотивацій для продавців зоомагазинів, інструменти і найкращі практики соцмереж, колаборації з ветклініками, розплідниками, соціальні проєкти.

Приєднуйтесь до зустрічі учасників українського зооринка, щоб бути в тренді і не пройти повз бізнес можливостей!

Реєстрація до події і умови участі за посиланням.

Організатор, компанія FPR Events:

Аліна Державецька,

Тел.: +38 067 929 47 49,

Email: [email protected]

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