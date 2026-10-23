+14° Київ +11° Варшава +9° Вашингтон
$ 45.18 € 50.57 zł 11.51
$ 45.18 € 50.57 zł 11.51
+14° Київ +11° Варшава +9° Вашингтон
Головне Бізнес

23 листопада українська пет-індустрія зустрічається у Львові на конференції ЗООБІЗ!

UA NEWS 23 Жовтня 2026 12:01
23 листопада українська пет-індустрія зустрічається у Львові на конференції ЗООБІЗ!

23 листопада 2026 року у Львові, Premier Hotel Dnister, відбудеться ЗООБІЗ! — перша в Україні профільна B2B-конференція для бізнесу кормів і товарів для домашніх тварин. 

Організатор — FPR Events, компанія, що з 2010 року проводить галузеві конференції для харчового бізнесу, зокрема Meat-Forum.

Формат — конференція з виставкою просто в залі, де учасники зможуть демонструвати продукцію. 

Аудиторія — власники та топ-менеджмент компаній-виробників, імпортерів і дистриб'юторів кормів і зоотоварів, зоомагазини, супермаркети, постачальники сировини, пакування  й обладнання.

В програмі конференції: 

  • Український ринок кормів і ласощів: виробництво і імпорт, можливості виробників і private label, цінові сегменти, законодавче регулювання якості і безпеки; 
  • Розвиток зоорітейла і категорії «зоотовари» супермаркетів: позиціонування магазинів і споживчі тренди, топ продажів в категоріях, власні торгові марки, міграція онлайн в офлайн, персоналізація; 
  • Ринок сировини для кормів: тваринна і рослинна сировина, премікси, добавки, упаковка, обладнання;
  • Маркетинг і колаборації: програми навчання і мотивацій для продавців зоомагазинів, інструменти і найкращі практики соцмереж, колаборації з ветклініками, розплідниками, соціальні проєкти.

Приєднуйтесь до зустрічі учасників українського зооринка, щоб бути в тренді і не пройти повз бізнес можливостей!

Реєстрація до події і умови участі за посиланням.

Організатор, компанія FPR Events:
Аліна Державецька, 
Тел.: +38 067 929 47 49,
Email: [email protected]

Читай нас у
Завантажуй наш додаток