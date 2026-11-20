28 листопада, Львів — всеукраїнська практична маркетингова конференція PROECTOR, яка об’єднає підприємців, маркетологів, digital-спеціалістів, експертів та продюсерів.

Один день, одна сцена та досвід людей, які щодня працюють із бізнесами, створюють продукти, будують бренди та знаходять нові можливості для зростання

Ми говоритимемо про те, що сьогодні дійсно впливає на результати бізнесу:

— маркетингові стратегії та позиціонування;

— продукт, цінність і продажі;

— контент, формування довіри, особистий бренд;

— залучення аудиторії, інфлюенс-маркетинг та формування довіри;

— воронки, автоматизацію й аналітику;

— використання AI у маркетингу

На сцені PROECTOR — підприємці, власники агенцій, маркетологи, продюсери та практики із досвідом, кейсами та інструментами.

Конференція для тих, хто розвиває власний бізнес, відповідає за маркетинг компаній, працює з клієнтами, створює та просуває власні продукти.

Простір не лише для обміну знаннями, а й для нових знайомств, партнерств та можливостей, які можуть стати наступною точкою зростання

Львів, Emily Resort

28 листопада 2026 року

Кількість місць обмежена.

Деталі та придбання квитків — в інстаграм.

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