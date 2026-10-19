30 жовтня у Львові відбудеться Львівський медичний форум — Lviv Medical Forum 2026: подія про економіку та майбутнє української медицини

30 жовтня у LEM Station відбудеться Lviv Medical Forum 2026 — професійний форум, присвячений розвитку медичної галузі та трансформаціям, які вже сьогодні визначають її майбутнє. Подія об’єднає представників медицини, медичного бізнесу, фармацевтичного сектору, освіти, технологічних компаній та інвесторів. Центральна тема форуму — «Економіка здоров’я». У фокусі — не лише медицина як система надання допомоги, а й індустрія зі своєю економікою, управлінськими моделями, інвестиціями, технологіями, кадровими викликами та конкуренцією.

“Українська медицина сьогодні проходить через суттєву трансформацію. Розвивається приватний сектор, змінюються моделі взаємодії з пацієнтом, технології та штучний інтелект стають частиною медичних і управлінських процесів, а конкуренція за кваліфікованих фахівців змушує бізнес по-новому працювати з командами. Водночас дедалі більшої ваги набувають питання фінансової стійкості, операційної ефективності, інвестицій та можливостей для масштабування. Lviv Medical Forum створюється як майданчик, де ці питання розглядатимуть комплексно — через досвід людей, які безпосередньо працюють із розвитком медичних компаній, клінік, освітніх і реабілітаційних проєктів, технологій та нових напрямів медицини”, — наголосив Андрій Євтух, засновник Lviv Medical Forum, CEO та співзасновник CORE Business Club, співзасновник продуктової event-компанії FORMA Events (Lviv Medical Forum, Lviv Build Forum, Wellness Forum та Founders Summit Lviv).





Серед уже заявлених учасників програми — засновник Fedoriv Group Андрій Федорів, Кардіохірург, трансплантолог, директор Інституту серця, професор Борис Тодуров, ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Орест Чемерис, проректор університету Наталія Матолінець, засновник і CEO мережі приватних медичних закладів «Лікарня ЕКСПЕРТ» Олексій Огурцов, медичний директор Superhumans Center Андрій Віленський, співзасновники клініки «Горизонти» Мар’яна Чемерис і Сергій Трач, засновниця мережі клінік Mediskin Єлизавета Куртяк. Перелік спікерів продовжує формуватися.

Програма форуму працюватиме одночасно на двох сценах із різними тематичними фокусами. Main Stage стане простором для ключових дискусій про розвиток української медицини та медичного бізнесу. Тут говоритимуть про економіку й управління, фінансову стійкість та масштабування медичних проєктів, розвиток приватного сектору, фармацевтичний ринок, технології та AI, кадрові виклики, освіту, реабілітацію, бренд і довіру пацієнта. До розмов долучаться провідні представники медицини, бізнесу та інших сфер, від рішень яких залежить подальший розвиток галузі.

Паралельно працюватиме Biohacking Stage — окремий напрям, присвячений превентивній медицині, довголіттю, персоналізованим підходам до здоров’я та біохакінгу. У центрі розмови — поступовий перехід від реагування на захворювання до ранньої діагностики, профілактики та усвідомленого управління здоров’ям. Експерти говоритимуть про сучасні підходи до longevity, відновлення, фізичного та ментального ресурсу, діагностики й технологій, які розширюють можливості превентивної медицини. Практичним продовженням цього напряму стане Biohacking Zone. Учасники зможуть познайомитися із сучасними технологіями, методиками та рішеннями у сфері превентивної медицини, wellness і біохакінгу, а окремі з них — випробувати безпосередньо під час форуму. Таким чином професійна дискусія доповнюватиметься практичним знайомством із підходами та технологіями, які вже сьогодні змінюють ставлення до профілактики й управління здоров’ям.

Протягом дня також працюватиме загальна Expo Zone — простір для представлення продуктів, технологій і рішень медичних, фармацевтичних, технологічних та суміжних компаній. Вона стане ще однією точкою взаємодії між бізнесом, професійною спільнотою та командами, які створюють нові продукти для медичного ринку.

Формат форуму передбачає індивідуальні виступи, інтерв’ю та панельні дискусії. Водночас важливою частиною події стане професійний нетворкінг — можливість для власників і керівників медичних бізнесів, лікарів, інвесторів, представників фармацевтичного та технологічного секторів зустрітися в одному середовищі й знаходити точки для майбутньої співпраці.

Окремою складовою Lviv Medical Forum стане благодійний аукціон на підтримку Superhumans Center. Благодійний напрям доповнить професійну програму форуму темою відновлення та реабілітації — однією з тих, що сьогодні мають особливе значення для української медицини.

Lviv Medical Forum має стати простором для діалогу між різними частинами медичної екосистеми, які мають спільні виклики, але не завжди зустрічаються на одному професійному майданчику. Його завдання — говорити не лише про поточний стан галузі, а передусім про рішення, бізнес-моделі, технології та партнерства, які визначатимуть її подальший розвиток.

Організатор Lviv Medical Forum — FORMA Events, продуктова event-компанія, у портфелі якої Lviv Build Forum, Founders Summit Lviv та Wellness Forum.

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