У США 34 демократи з Палати представників звернулися до Федеральної торговельної комісії (FTC) із закликом розслідувати повідомлення про завищення цін у мережах Dollar General, Family Dollar, 7-Eleven і Circle K. Лист від 28 жовтня адресували голові FTC Ендрю Фергюсону, повідомляє The Guardian.

Розбіжності між цінниками та касою

Звернення стало реакцією на розслідування видання, які виявили численні випадки, коли ціна на полиці не збігалася із сумою на касі. За даними журналістів, Dollar General не пройшла понад 4 300 державних перевірок точності цін у 23 штатах протягом трьох років. Її менша конкурентка Family Dollar не пройшла 2 100 таких перевірок у 20 штатах.

Подібні розбіжності фіксували також у магазинах 7-Eleven і Circle K. Скарги покупців і перевірки штатів та місцевої влади стосувалися цін на снеки, напої, засоби гігієни, тютюнові вироби й ліки. У деяких магазинах, за даними розслідування, ціна бензину на колонках була вищою за вартість, вказану на великих придорожніх табло.

Автори листа заявили, що зафіксовані порушення не обмежуються окремими регіонами чи кількома магазинами, а можуть свідчити про системну проблему в роботі компаній. Усі чотири мережі у письмових коментарях The Guardian заявили, що прагнуть забезпечувати відповідність цін на касі цінникам на полицях.

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Позов проти Dollar General

Лист конгресменів надіслали через два дні після того, як FTC разом із 20 штатами подала федеральний позов проти Dollar General. У позові компанію звинувачують у практиці неточного ціноутворення, яка, за твердженням позивачів, впливає на мільйони покупок. У документі також стверджується, що компанія роками знала про проблему, але не усунула її.

Dollar General повідомила, що має намір активно захищатися в суді. Компанія заявила, що прагне досягти стовідсоткової точності цін і співпрацювала з FTC під час її розслідування.

Конгресмени наголосили, що в недостатньо забезпечених районах і сільській місцевості такі магазини нерідко є найближчим місцем, де люди можуть придбати продукти та товари першої потреби. На їхню думку, це посилює відповідальність торговельних мереж за точність цін.

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