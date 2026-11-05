3M врегулювала позови щодо PFAS на $7,35 млрд у США — The Hill

У США промислова компанія 3M погодилася на врегулювання позовів про шкоду здоров’ю на 7,35 млрд доларів. Позови пов’язані з виробництвом PFAS — так званих вічних хімікатів, які використовували, зокрема, у протипожежній піні. Про це повідомляє The Hill.

Позови про шкоду здоров’ю

PFAS — це група речовин, які можуть зберігатися в довкіллі сотні або тисячі років, а не розкладатися. За даними видання, ці речовини пов’язують із проблемами зі здоров’ям, зокрема раком, порушеннями імунної системи, роботи щитоподібної залози та фертильності.

Одним із головних способів застосування PFAS була протипожежна піна військового класу. Її використання призвело до значного забруднення довкілля. Значну частину позовів щодо цієї піни об’єднали в межах багаторайонного судового провадження.

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Кого охопить угода

У 3M заявили, що врегулювання, як очікується, охопить від 115 тисяч до 120 тисяч позивачів і стосуватиметься 99% вимог про шкоду здоров’ю. Голова ради директорів і генеральний директор компанії Вільям Браун назвав угоду важливим етапом для 3M, який суттєво зменшує невизначеність щодо судових спорів.

Адвокати позивачів Фред Томпсон і Девід Гойл із юридичної фірми Motley Rice заявили, що домовленість є важливим результатом для людей, яким потрібні кошти на медичні рахунки та інші витрати, пов’язані з впливом токсичних PFAS. У 2023 році 3M окремо врегулювала претензії американських систем громадського водопостачання більш ніж на 10 млрд доларів.

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