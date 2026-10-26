42% недавніх випускників коледжів США працюють на посадах без вимоги диплома — Fortune

У США близько 42% нещодавніх випускників коледжів віком від 22 до 27 років у червні працювали на посадах, для яких зазвичай не вимагають ступеня бакалавра. Показник зріс із 41,8% у травні, але був нижчим за 42,4% у листопаді 2025 року та пандемічний максимум у 43,4% у жовтні 2020-го, повідомляє Fortune з посиланням на трекер Федерального резервного банку Нью-Йорка.

Безробіття серед випускників

Рівень безробіття серед нещодавніх випускників у червні становив 5,7% проти 4,1% серед усіх працівників. За даними ФРБ Нью-Йорка, від початку ведення цієї статистики у 1990 році до 2018-го молоді випускники мали вищий рівень безробіття, ніж усі працівники, лише протягом восьми місяців. Від січня 2021 року це фіксується щомісяця. Найбільший розрив — 1,8 відсоткового пункта — зареєстрували у квітні 2025 року.

Показники також відрізняються залежно від спеціальності. За розрахунками на основі даних перепису населення США за 2024 рік, найвища частка працевлаштованих не за рівнем освіти була серед випускників спеціальності «кримінальне правосуддя» — 65,8%, виконавського мистецтва — 63,9% та образотворчого мистецтва — 58,9%.

Водночас серед випускників комп’ютерної інженерії рівень безробіття сягнув 7,8%, а серед випускників комп’ютерних наук — 7%. Найнижчі показники зафіксували у фахівців зі спеціальної освіти — 0,7%, початкової освіти — 1,2% та сестринської справи — 2,1%.

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Теорія надвиробництва еліт

Почесний професор Університету Коннектикуту Турчин пов’язує надлишок дипломованих молодих людей із концепцією «надвиробництва еліт». Згідно з його теорією, суспільство може створювати більше людей, які претендують на елітний статус, ніж має відповідних посад. Він вважає, що надлишок випускників елітної освіти порівняно з кількістю робочих місць знижує цінність диплома.

Протести молоді в різних країнах

Fortune також наводить приклади молодіжних протестів у Непалі, Індії та Франції. У Непалі після заборони 26 соціальних платформ у вересні 2025 року протестувальники підпалювали урядові будівлі та будинки політиків, а прем’єр-міністр Кхадга Прасад Шарма Олі подав у відставку. За даними видання, загинули щонайменше 76 людей, а рівень молодіжного безробіття в країні становив близько 21%.

У Франції школярі з середини вересня залишали заняття через нестачу вчителів, переповнені класи та платформу Parcoursup, яка визначає вступ до університетів. 17 жовтня Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про 550 тисяч учасників протестів. До того часу акції також охопили вимоги щодо вартості життя, а в окремих містах супроводжувалися насильством.

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